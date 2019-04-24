Доклад Титова: каковы главные проблемы бизнес-сообщества

Титов в своем докладе поднял ряд наболевших для предпринимательского соообщества тем. В частности, он заявил, что для учета уголовных дел, возбужденных против бизнесменов, должен быть создан единый открытый реестр.

«Это необходимо для того, чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано, - все это должно быть достоянием общественности» - сказал Титов.

По его словам, выведение из тени информации о ходе того или иного уголовного дела усилит общественный контроль за особо резонансными делами против предпринимателей и скажется на эффективности работы органов исполнительной власти в целом.

Титов также констатировал, что основной проблемой, с которой сталкиваются бизнесмены в случае уголовного преследования, является необоснованно долгое их содержание в СИЗО до суда.

Кроме того, бизнес-омбудсмен заявил о необходимости запретить возбуждение уголовных дел, связанных с действующими хозяйственным договорами между юридическими лицами.

По словам Титова, почти треть обращений бизнесменов за поддержкой к уполномоченному по защите прав предпринимателей связаны с уголовным преследованием.

«К сожалению, это уголовное давление на бизнес остается очень серьезной частью нашей работы. Мы подвели итоги нашей деятельности в этом направлении, и надо сказать, что больше 30% - это обращения, связанные именно с уголовным преследованием. Таких обращений на федеральном уровне у нас 3876, сегодня в работе 326 одновременно обращений, которыми мы занимаемся», - сказал он.

Уполномоченным по правам предпринимателей в субъектах федерации поступило 3982 заявки с просьбой оказать содействие, и на данный момент региональные бизнес-омбудсмены работают над 310 делами, констатировал Титов.

Бизнес-обмудсмен также сообщил, что количество зарегистрированных преступлений по экономическим статьям с начала года снизилось на 4%. И хотя людей в СИЗО становится все меньше, одновременно растет количество предпринимателей, которые заключены под домашний арест. Титов отметил, что это положительная динамика, однако она не меняет тренд.

На конференции говорилось и о том, что число проверок со стороны контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса в России снижается. При этом само же количество штрафов не сокращается.

«Во многом уменьшение количества проверок это результат надзорных каникул, которые реализуются несколько последних лет. Большая работа также проводится Генеральной прокуратурой, которая некоторые проверки останавливает, плюс ко всему где-то происходит изменение законодательства. В принципе, мы видим, что число проверок реально сократилось за последние годы: плановых — в 4 раза, внеплановых — в 2 раза», — заметил советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Леонид Анучин.

В то же время он подчеркнул, что остальные показатели не меняются, а в этом году и вовсе могут ухудшиться.

«Когда мы мониторим другие источники данных, например, что происходит с применением КоАП РФ или других видов ответственности — ни число штрафов, ни их размер практически ни по каким ведомствам не снижается. Так, работа идёт с некими процедурными вещами, а в других местах продолжается достаточно большая нагрузка.

Кроме того, цифры, которые включены в плановые проверки в 2019 году, резко скакнули. Причём начали возникать новые проверки, ориентированные не только на государственные учреждения, как было в прошлых годах, например, детские сады и школы, но и на частные — кафе и рестораны», — сказал советник бизнес-омбудсмена.

Увеличение запланированных проверок в текущем году связано с отменой моратория на контрольно-надзорную деятельность, заявил в свою очередь, начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Алексей Пухов.

Он также рассказал о работе прокуратуры с обращениями бизнесменов: «У нас есть прямая линия с генеральным прокурором для бизнеса, куда поступает несколько тысяч обращений и каждое четвертое удовлетворяется. Что касается контроля и надзора, не так много предпринимателей жалуется на нарушение порядка проведения проверок: нам поступило порядка 280 обращений по этому вопросу. Сейчас Агентство стратегических инициатив готовит по поручению президента единую платформу, куда будут стекаться жалобы на правоохранителей, то есть не на контролеров, а именно в области уголовного права».

В рамках сессии эксперты также отметили, что все еще имеет место быть огромное количество необоснованных требований к бизнесменам со стороны контрольно-надзорных органов. Так, по их мнению, предприниматель не должен отвечать за температуру воды в кране, за использование некультивированных грибов, за мангал в зале для питания и другие вещи, которых в списке более ста.

В рамках конференции участники также обсудили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)».

Эксперты предложили учесть законодателю шесть аспектов. В частности, рекомендации касаются установление разумных сроков для проведения торгов (60 дней), исключения пункта о праве органов местного самоуправления устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке, отмены запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем размещения в соответствие с требованиями закона.

Ко второму чтению поправки к законопроекту о мобильной торговле ко второму чтению аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей направит в Госдуму.

«Институт уполномоченного оказывает огромную поддержку для выхода этого закона. Проект в декабре внесен правительством в Госдуму. Первое чтение задерживается, но профильные комитеты Госдумы его поддержали. Мы ждём первого чтения и с широким кругом общественников работаем над поправками ко второму», — сказал директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов.

На одной из сессий конференции также были озучены жалобы предпринимателей из регионов на высокие тарифы на вывоз ТКО и порядок их расчёта.

Было объявлено, что бизнес-омбудсмены из субъектов РФ могут войти в рабочую группу и принять участие в формировании для юридических лиц федерального справочника тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

«При подходе формирования тарифов на вывоз ТКО для юридических лиц уполномоченные могли бы выступать в роли так называемого третейского судьи и заниматься решением проблемных вопросов», — отметил Борис Титов.

Ранее с подобной же инициативой выступил глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев. «У нас в рамках плана мероприятий федерального проекта ТКО стоит задача, связанная с составлением справочника нормативов по всей стране. Мы действительно хотели бы пригласить в рабочую группу по каждому субъекту уполномоченного для совместной деятельности», — сказал Буцаев.

По его словам, в настоящий момент предусмотрен порядок рассмотрения спорных вопросов, в частности, касающихся тарифов для юридических лиц. «Здесь мы можем предусмотреть уполномоченного как лицо, которое вправе выносить вопрос об особенностях нормативов на рассмотрение комиссии», — добавил глава РЭО.