Дешевый бензин: откуда власти достанут деньги

Правительство РФ пришло к промежуточному компромиссу по поводу субсидий нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизельное топливо. Так,

в этом году на компенсацию выпадающих доходов нефтяникам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено 400-450 млрд рублей,

сообщили в пресс-службе Минфина. В ведомстве уточнили, что параметры корректировки демпфирующего механизма и источники компенсации выпадающих за счет этого доходов бюджета, определенные в протоколе совещания о рынке нефти и нефтепродуктов, актуальны только на 2019 год.

«Применение таких параметров (демпфера как в 2019 году) в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 трлн рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты», — говорится в сообщении Минфина (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, что прошлой весной в России начался резкий рост цен на моторное топливо. Правительству РФ пришлось в срочном порядке вводить ручное управление на рынке и договариваться с нефтяными компаниями. В ответ на «заморозку» цен вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) получили отсрочку по повышению акцизов на бензин и дизельное топливо. Однако уже осенью ценники на АЗС вновь пошли вверх, а профильные члены кабмина опять вызвали руководство ВИНКов за стол переговоров.

Цены вновь было решено «сдерживать»: были установлены параметры допустимого повышения — не выше уровня инфляции, а также обязательные объемы поставок на внутренний рынок — плюс 3% к показателям за 2017 год.

По данным Росстата, с января по декабрь 2018 года цена на топливо увеличилась на 9,2% и вдвое превысила инфляцию. В марте 2019-го соглашение решено было продлить до июля.

По факту, это ручное управление, уйти от которого правительству не удается много лет. Главным образом, дело в том, что при росте мировых цен на нефть ВИНКам гораздо выгоднее гнать нефть и нефтепродукты на экспорт, чем на переработку внутри страны.

Чтобы переломить ситуацию и скорректировать законодательство в этой части, правительство разработало ряд мер, в том числе так называемый демпфирующий акциз — механизм субсидирования цен на топливо на внутреннем рынке. Так, при достижении экспортными ценами заданного уровня, государство компенсирует нефтяникам из бюджета порядка 60% потенциальной недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.

Так, цена отсечения в формуле демпфера составляла 56 тыс. рублей на тонну, по дизелю — 50 тыс. руб., а позже была пересмотрена в сторону ВИНКов — до 51 тыс. руб. по бензину и 46 тыс. руб. по дизтопливу. Причем источники субсидии определены как Фонд национального благосостояния и средства от повышения НДПИ на нефть в рамках завершения налогового маневра.

Однако в первом квартале 2019 года демпфер сработал в обратную сторону: по факту нефтяники сами доплачивали в бюджет вместо субсидий.

При определенных условиях демпфер может приводить к парадоксальной ситуации, когда НПЗ несут потери при реализации автобензина на внутреннем рынке, и одновременно вынуждены платить в бюджет в рамках демпфера, и это вместо того, чтобы получать компенсацию, отмечает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Последние месяцы в правительстве не утихали дискуссии по корректировке параметров демпфирующего механизма. «Участники рынка недовольны действием этого механизма, потому что его конструкция очень сложна, противоречива и оторвана от ценообразования на реальном рынке», — отмечает Мурадян.

Минфин и Минэнерго провели ряд совещаний, пытаясь согласовать корректировку, и в итоге опять пришли к временному промежуточному решению.

Как отмечается в сообщении на сайте правительства, необходимые средства будут получены за счет введения акциза на средние дистилляты и мазут. Сейчас эти продукты не облагаются акцизом, а будут облагаться по ставке дизельного топлива. Также будет введена фиксированная надбавка НДПИ на нефть в размере 75 рублей за тонну в диапазоне колебания цены на нефть от $55–57 до $80 за баррель. При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.

Также остается логика использования средств из ФНБ, который собственно был создан как резерв, куда идут сверхдоходы от нефтяного сектора, согласно бюджетному правилу. Цена отсечения нефтегазовых доходов для бюджета сейчас установлена на уровне $40, все, что приносит сектор сверх этого, идет в ФНБ. То есть

по факту нефтяники будут получать компенсацию за счет нефтяных же сверхдоходов.

Смысл использования денег бюджета для сглаживания колебаний на рынке нефтепродуктов состоит в том, чтобы не допустить шоков для экономических агентов и населения, считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Эти шоки обернутся общим ростом инфляции и, в конечном итоге, ставок в экономике. А именно за сдерживание роста инфляции правительство сейчас и борется.

При этом об отказе от ручного управления говорить не приходится.

Формула демпфера, в соответствии с которой он определяется в зависимости от экспортной цены и не зависит от внутреннего рынка, требует постоянных корректировок, отмечает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

«В ближайшем будущем уйти от ручного регулирования не получится», — уверен эксперт.

Сейчас перекос на топливном рынке в России связан с двумя факторами — с одной стороны, цены на нефть на мировом рынке сложились высокие, но, с другой стороны, рост курса рубля искусственно сдерживается.

«Получается, что цену на нефть на внутреннем рынке нефтянники и правительство не хотят понижать, но в то же время и рубль не хотят укреплять, поскольку низкая котировка рубля по отношению к доллару ударит по промышленности, которая и без того остается слабой в последние годы. Поскольку рыночными механизмами не получается сдерживать топливные цены, правительство и вынуждено искать нестандартные меры», — резюмирует начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян.