Подрыв Европы: как рушится экономика Германии

Правительство ФРГ во второй раз с начала года переписало свой прогноз относительно будущего своей экономики. Оценка существенно ухудшена. Точнее, катастрофически снижена.

Как ожидается, ВВП Германии в 2019 году вырастет всего на 0,5% по сравнению с прежним прогнозом в 1%.

О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер. Он даже вынужден был предупредить, что текущее состояние экономики страны должно стать «сигналом тревоги».

Прежний прогноз был сделан в январе.

Осенью прошлого года ожидалось, что ВВП вырастет на 1,8%. То есть за относительно короткий период прогноз ухудшен более чем в 3 раза.

В немецких СМИ мелькает оценка экономического роста в 0,8%. Такого же прогноза придерживается для Германии и Международный валютный фонд, ухудшивший свой прежний прогноз вдвое.

Другие экономические данные также говорят о замедлении экономики Германии и в целом еврозоны.

По предварительным данным Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле опустился до 51,3 пункта с 51,6 пункта в марте. Прежде ожидался, напротив, рост этого показателя.

Индекс PMI Германии достигал своего пика в начале 2018 года и с тех пор падал с 63,3 до 44,1 пункта, то есть уже почти до уровня середины 2012 года, уточняет в комментарии для «Газеты.Ru» аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Правда, официальный прогноз по ВВП на следующий год оптимистичен -— ожидается ускорение экономического роста до 1,5%. Но в это уже мало кто верит, особенно после того, как прогноз на этот год был переписан трижды и всякий раз в худшую сторону.

Напомним, по итогам 2017 года германский ВВП вырос на 2,2%. Это был лучший показатель за последние шесть лет. В 2018-м темпы подъема замедлились до 1,5% — минимума за пять лет.

На этом фоне власти Германии объявили о мерах по господдержке немецкой экономики. Планируется наращивать инвестиции в инфраструктуру, образовательные программы и научные исследования.

Однако оптимизм иссяк даже у консервативно настроенного ЕЦБ (Европейский центральный банк). Регулятор заявил, что повышение ключевой ставки откладывается. То есть ЕЦБ таким образом хочет поддержать затухающий экономический рост.

Brexit и Китай — удар по ЕС

Причин ухудшения состояния экономики Германии несколько. Одна из локальных — удар по немецкому автопрому со стороны новых нормативов по вредным выбросам.

Также один из главных глобальных поводов для пессимизма — замедление Китая. ВВП второй экономики мира вырос в первом квартале на 6,4%, но это минимум чуть ли не за 30 лет.

Еще один внешний фактор, подрывающий экономику Германии, — Brexit. Выход Великобритании из ЕС не начинается и не заканчивается и поэтому вносит неопределенность в планы немецких компаний. Однако нетрудно прогнозировать и конкретные негативные последствия в случае, если выход все-таки состоится, отмечают эксперты.

«В Великобритании находятся около 2500 немецких компаний, а в Германии — около 3000 английских. Brexit ударит по машиностроению Германии, для которого королевство — это рынок сбыта примерно на €8 млрд», — говорит Антонов.

И, конечно же, нельзя забывать о политическом факторе, а точнее санкциях против России. Они также вносят свой вклад в нестабильность экономического роста Германии. Санкции, который вслед за всем ЕС ввела ФРГ в отношении РФ, ударили по немецкому сельскому хозяйству и обрабатывающим отраслям. Немецкие компании теряют на этом рабочие места и прибыль.

Не исключено, что Германия может отменить или смягчить антироссийские санкции, но только после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера. Такое мнение высказал RNS в кулуарах Ялтинского экономического форума депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

Жертва беспечности

Берлин стал слишком беспечным, как и ЕС в целом, считают эксперты SaxoBank.

Таким темпами Германия рискует войти в рецессию к четвертому кварталу, даже независимо от исхода торговых споров с Америкой,

полагают аналитики.

Страна должна наверстать упущенное в части цифровизации, программ для работающих женщин, построить новые аэропорты и больше тратить на инфраструктуру в целом, отмечают эксперты SaxoBank.

«Но экономика Германии с запозданием реагирует на слабый внутренний кредитный импульс, на риск глобальной торговой рецессии и на замедление Китая», — пояснил «Газете.Ru» Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа SaxoBank.

По его мнению, следует учитывать открытость экономики Германии, то есть сильную зависимость от экспорта. Поэтому негативные события в сфере глобальной торговли влияют на Германию больше, чем на любые другие страны ЕС.

«Преимущество Германии заключается в традиционно очень устойчивом внутреннем потребительском рынке, который мог бы способствовать стабилизации роста во втором квартале 2019 года, но я сомневаюсь, что он обеспечит поддержку ВВП Германии», — резюмирует Дембик.

Как отмечают эксперты, ЕЦБ сейчас пребывает в совершенной растерянности в плане новых инициатив. После десятилетия политики нулевой процентной ставки регулятор не может похвастаться устойчивым экономическим ростом.