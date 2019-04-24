Сбербанк и Rambler создадут цифрового медиалидера

— Как вы оцениваете эту сделку для Сбербанка?

— Это важная и во многом знаковая сделка. Причем не только для Сбербанка и Rambler Group, но и для всего российского медиарынка. Медиахолдинг Rambler Group с большим отрывом лидирует в Рунете, как с точки зрения медийной аудитории (только в марте 2019 года цифровыми сервисами Rambler воспользовались 56 миллионов уникальных посетителей на 115 млн уникальных девайсов), так и по количеству времени, проводимого пользователями на его ресурсах.

Для экосистемы, которую развивает Сбербанк, это удачное решение – мы усиливаем свое предложение для клиентов в части кино, контента, новостей и развлекательных мероприятий. При этом мы намерены поднять эти сервисы на еще более высокий уровень, используя наши ресурсы и технологические наработки, особенно в части AI.

— Для чего Сбербанку нужны активы и сервисы из сферы медиа и развлечений?

— Все крупнейшие экосистемы в мире инвестируют в контент и индустрию развлечений, чтобы быть наиболее релевантными для своих клиентов и удовлетворять их ежедневные, даже ежечасные потребности. Например, у Amazon есть программа лояльности - AmazonPrime. По опросам клиентов для 74% ее участников важно получение доступа к видеоконтенту, а 14% пользователей вступают в нее только ради видеоконтента.

Это также важно и с точки зрения будущей рыночной капитализации нашей экосистемы. Для примера, сейчас капитализация крупнейшего видеосервиса Netflix составляет почти половину капитализации самого дорогого банка США — JPMorgan. Сервисы индустрии развлечений позволят ускорить развитие экосистемы Сбербанка, дополнив ее ценными для пользователей продуктами, обеспечивающими их ежедневное вовлечение и существенно повышающими их лояльность.

Это партнерство сделает Группу Сбербанк одним из лидеров рынка по совокупной посещаемости наших цифровых площадок. Мы надеемся на дополнительный рост лояльности и вовлеченности клиентов. Благодаря операционному сотрудничеству с Rambler Group, в том числе, и по не вошедшим в периметр нашей сделки лидирующим сетям офлайн кинотеатров, мы сможем быть еще более привлекательными для пользователей.

— Кстати, почему в периметр сделки вошли только цифровые активы?

— Приоритетным направлением для Сбербанка является в первую очередь онлайн-среда. Не только потому что она позволяет наиболее полно реализовать синергии в части онлайн продуктов, а исходя из более стратегического наблюдения за трендами, которые ведут к превращению цифровых сервисов в своеобразный интерфейс взаимодействия человека с внешней средой, в том числе, и с любыми офлайн сервисами.

Но это не значит, что мы отказываемся от использования офлайн-возможностей. Омниканальность, позволяющая создавать единый клиентский опыт в разных каналах, уже очень давно не новинка в бизнес-практике. Например, Rambler Group запустил продукты, использующие пользовательский опыт в онлайне и офлайне: программу лояльности и абонемент, объединяющий возможности похода в кинотеатр и подписку на Okko. Мы считаем, что такие сквозные решения весьма привлекательны для клиентов и обладают высоким бизнес потенциалом.

— Какое направление вы оцениваете как более перспективное для клиентов Сбербанка — медиа или кино?

— Трудно сказать. И цифровые медиа, и видеосервисы являются весьма востребованными. Мы с оптимизмом смотрим на развитие обоих направлений.

— Как будет осуществляться управление совместным предприятием? Кто от Сбербанка войдет в состав Совета директоров?

— За стратегическое развитие будет отвечать Совет директоров, в который войдут по 3 представителя от Сбербанка и Rambler Group и 1 представитель от Era Capital. Генеральным директором компании предполагается назначить Рафаэля Абрамяна, который сейчас является членом управляющего комитета Rambler Group . О номинантах в состав Совета директоров будет сообщено позже.

— Какие возможности для клиентов Сбербанка появляются в связи со сделкой?

— Мы видим существенный потенциал для новых интересных сервисах для клиентов Сбербанка, причем, как для розничных, так и для корпоративных. Одни получат интересные для них сервисы на преференциальных условиях, другие - возможности рекламы и продвижения своих товаров и сервисов.

Совокупно цифровыми сервисами Сбербанка и Рамблера уже пользуются десятки миллионов россиян ежемесячно и мы бы хотели дальше повышать их привлекательность. Нашим клиентам также станут доступны совместные комплексные предложения, которые будут включать продукты и Сбербанка, и Rambler Group. В настоящее время такие комплексные решения уже прорабатываются.

— Каким образом наличие у Rambler Group видеосервисов позволит повысить лояльность клиентов Сбербанка?

— Нашим клиентам будут предложены эксклюзивные программы лояльности и подписки, контент с ограниченным прокатом, с приоритетным доступом, а также эксклюзивный. Пользователи наших совместных продуктов будут получать предложения и сервисы, максимально приближенные к их предпочтениям. Наши усилия и инвестиции будут направлены на технологическое и продуктовое развитие Оkko, с целью создания лучшего клиентского опыта.