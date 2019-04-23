«Остановим «Севпоток»: еврочиновники идут ва-банк

Кандидат на пост главы Еврокомиссии немец Манфред Вебер, представляющий одну из наиболее влиятельных в парламенте Европы партий ЕНП (Европейскую народную партию), заявил, что заблокирует проект «Северный поток — 2», если ему удастся придти к власти.

Вебер уверен, что проект противоречит европейским интересам, так как повысит зависимость Европы от РФ.

«Нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать «Северный поток — 2»,

— пообещал политик в интервью изданию Polska Times.

«Думая о Европе, мы должны думать о независимости от российского газа. Мы ведем сложные дискуссии на эту тему с французскими, немецкими политиками и другими европейскими лидерами», — добавил Вебер.

Между тем еще в начале марта оператор проекта компания Nord Stream 2 отмечала, что уже проложено более половины маршрута будущего газопровода.

Эксперты сомневаются, что на такой стадии реализации проект можно остановить.

Когда дело касается выборов – все средства становятся одинаково хорошими, поэтому для манипулирования общественным сознанием тактика выделения конкретного врага вполне понятна, и она будет работать, если представить все в нужной концепции, рассуждает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. При этом не факт что, избравшись на желаемый пост кандидат будет выполнять свои обещания, поскольку создавать механизмы для полной блокировки «Северного потока — 2» необходимо было несколько раньше чем сейчас, добавляет он.

«Для крупнейшего европейского бизнеса, который уже вложился в проект собственными средствами – подобное обещание будет выглядеть как попытка перекрыть все дальнейшие планы с учетом этого проекта, а также создать условия для удорожания энергетического ресурса,

ведь альтернативных источников у европейских государств для поддержания растущего спроса если даже и много, то не все они могут обеспечить поставки в должном объеме», - подчеркивает Пахомов.

Ранее Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по поводу правил работы морских газопроводов в Евросоюзе.

После вступления в силу новых поправок у стран — членов Евросоюза будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года. Директива коснется проекта «Северный поток — 2», так как его завершить планируется как раз к концу 2019 года. Газовая директива не поставит крест на проекте, но серьезно осложнит его реализацию.

Германия уже добилась значительного смягчения поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из принятых норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, но после консультаций с Еврокомиссией. В случае с «Северным потоком — 2» это будет решать сама ФРГ.

Свою лепту в затягивание проекта уже внесла Дания. Дело в том, что большая часть маршрута пройдет по дну Балтийского моря через территориальные воды пяти стран — России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Все, кроме последней, уже выдали разрешения на укладку трубы. Дания, чье законодательство с 2017 года требует привлечения МИДа к решению подобных вопросов, очень долго тянет с ответом.

На прошлой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2», на строительство трубопровода на территории страны. Однако конкретные сроки решения по документу назвать не смогло.

В конце марта 2019 года энергетическое агентство Дании предложило проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть уже третий по счету вариант маршрута газопровода. Предполагается, что он может пройти в исключительной экономической зоне страны к югу от острова Борнхольм.

Этот вариант отличается от предыдущих тем, что труба не будет проходить совсем вплотную к сухопутной части вод страны, поэтому и получать согласие на трубу со стороны МИД Дании не нужно. Считается, что дело можно будет решить при помощи одного документа - одобрения от Энергетического агентства страны.

«На мой взгляд, европейские противники проекта сделали уже максимум того, что может серьезно осложнить функционал трубопровода, Газовая директива тому подтверждение, но полностью остановить его будет означать идти вразрез с позицией Германии, которая является одной из самых влиятельных стран на политическом поле ЕС», — подчеркивает Александр Пахомов.

В начале апреля официальные лица США признали, что бессильны остановить строительство проекта «Северный поток — 2». Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, признал, что Европа отвергла все доводы американской стороны.