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Чем грозит монополизм ломозаготовителей

Как избежать роста цен на топливо

ТАСС
Правительство и нефтяники продлили до июля соглашение по регулированию цен на топливо, но об окончательном решении проблемы речи не идет. Одной из причин значительного роста своих издержек нефтяники называют увеличение стоимости труб, используемых при транспортировке нефти от мест добычи к местам переработки.

Производители труб обосновывают рост цен, который составил 22,5% в 2018 году, тем, что за тот же период на 13% выросла стоимость лома черных металлов, который является для них основным сырьём.

Для того, чтобы добиться снижения цен на металлолом, Фонд развития трубной промышленности инициировал рассмотрение в правительстве России вопроса о запрете экспорта этого вида сырья.

Решение о запрете в итоге не было принято, так как оно противоречит нормам ВТО и может серьезно ударить по экономическому положению некоторых российских регионов.

Однако, как отмечается в полученном депутатом Государственной думы Сергеем Марининым обращении, реальная причина роста цен на лом, и, соответственно, на трубы, может быть вызвана совсем другими факторами.

Крупнейшим производителем труб для нефтяной промышленности в России является ТМК (Трубная металлургическая компания).

В конце 2018 года ТМК заключила договор о поставках сырья с одной из крупнейших российских ломозаготовительных и ломоперарабатывающих компаний «ТрансЛом». Это монополист по приобретению лома, образующегося в РЖД, а также покупатель существенной части лома, образующегося в Минобороны. Выручка «ТрансЛома», по данным самой компании, составила в 2018 году 52,4 миллиарда рублей. Предполагаемый объем поставок лома для ТМК должен был составить 200 тысяч тонн ежемесячно.

Теперь же, по данным РБК, ведутся переговоры о продаже компании «ТМК Чермет», ккоторпая заготавливает металлолом в интересах ТМК, все тому же «ТрансЛому».

В результате, отмечает издание «ТрансЛом» может занять до 20% российского рынка.

Получается, что в результате сделки с ПАО «ТМК», ООО «ТрансЛом» в целом займет доминирующее положение на рынке ломопереработки, отмечается отмечается в обращении к депутату Госдумы.

Наблюдатели отмечают, что монополизация может привести к тому, что дополнительные расходы будут переложены на плечи нефтяных компаний, за что в конечном счете заплатит потребитель. Таким образом системная проблема на отечественном топливном рынке лишь усугубится.

В связи с полученным обращением депутат Маринин направил запросы на имя вице-премьера Дмитрия Козака и руководителя ФАС Игоря Артемьева, в в которых призывает правительство и контролирующие органы незамедлительно принять меры для предотвращения сделки.

«Факты изложенные в обращении, в случае их подтверждения позволяют сделать вывод, что действия ПАО «ТМК» противоречат решения президента и правительства, напрямую влияют на рост цен трубной продукции для нефтяных компаний, в том числе государственных «Роснефти» и «Газпрома», а в конечном итоге могут оказать влияние на рост цен на топливо для граждан», - отмечается в депутатском запросе.

Монополизм практически всегда и везде приводит к снижению качества производимой продукции и к необоснованному увеличению цены.

Если «Транслом» или любая другая компания станет единственным поставщиком сырья для трубопроизводителей, правительству будет крайне сложно убедить нефтяников в июле продлить соглашение об ограничении цен на топливо.

Рост цен на бензин и солярку в самый разгар зерноуборочной кампании и сезона отпусков, породит новую напряженность в обществе, которую можно было легко избежать.