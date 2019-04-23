Чем грозит монополизм ломозаготовителей

Производители труб обосновывают рост цен, который составил 22,5% в 2018 году, тем, что за тот же период на 13% выросла стоимость лома черных металлов, который является для них основным сырьём.

Для того, чтобы добиться снижения цен на металлолом, Фонд развития трубной промышленности инициировал рассмотрение в правительстве России вопроса о запрете экспорта этого вида сырья.

Решение о запрете в итоге не было принято, так как оно противоречит нормам ВТО и может серьезно ударить по экономическому положению некоторых российских регионов.

Однако, как отмечается в полученном депутатом Государственной думы Сергеем Марининым обращении, реальная причина роста цен на лом, и, соответственно, на трубы, может быть вызвана совсем другими факторами.

Крупнейшим производителем труб для нефтяной промышленности в России является ТМК (Трубная металлургическая компания).

В конце 2018 года ТМК заключила договор о поставках сырья с одной из крупнейших российских ломозаготовительных и ломоперарабатывающих компаний «ТрансЛом». Это монополист по приобретению лома, образующегося в РЖД, а также покупатель существенной части лома, образующегося в Минобороны. Выручка «ТрансЛома», по данным самой компании, составила в 2018 году 52,4 миллиарда рублей. Предполагаемый объем поставок лома для ТМК должен был составить 200 тысяч тонн ежемесячно.

Теперь же, по данным РБК, ведутся переговоры о продаже компании «ТМК Чермет», ккоторпая заготавливает металлолом в интересах ТМК, все тому же «ТрансЛому».

В результате, отмечает издание «ТрансЛом» может занять до 20% российского рынка.

Получается, что в результате сделки с ПАО «ТМК», ООО «ТрансЛом» в целом займет доминирующее положение на рынке ломопереработки, отмечается отмечается в обращении к депутату Госдумы.

Наблюдатели отмечают, что монополизация может привести к тому, что дополнительные расходы будут переложены на плечи нефтяных компаний, за что в конечном счете заплатит потребитель. Таким образом системная проблема на отечественном топливном рынке лишь усугубится.

В связи с полученным обращением депутат Маринин направил запросы на имя вице-премьера Дмитрия Козака и руководителя ФАС Игоря Артемьева, в в которых призывает правительство и контролирующие органы незамедлительно принять меры для предотвращения сделки.

«Факты изложенные в обращении, в случае их подтверждения позволяют сделать вывод, что действия ПАО «ТМК» противоречат решения президента и правительства, напрямую влияют на рост цен трубной продукции для нефтяных компаний, в том числе государственных «Роснефти» и «Газпрома», а в конечном итоге могут оказать влияние на рост цен на топливо для граждан», - отмечается в депутатском запросе.

Монополизм практически всегда и везде приводит к снижению качества производимой продукции и к необоснованному увеличению цены.

Если «Транслом» или любая другая компания станет единственным поставщиком сырья для трубопроизводителей, правительству будет крайне сложно убедить нефтяников в июле продлить соглашение об ограничении цен на топливо.

Рост цен на бензин и солярку в самый разгар зерноуборочной кампании и сезона отпусков, породит новую напряженность в обществе, которую можно было легко избежать.