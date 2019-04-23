Ответит за «Приватбанк»: Порошенко добивают импичментом

Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Кроме Петра Порошенко, во вмешательстве в действия украинских судей и давлении на правосудие по поводу отмены приватизации «Приватбанка» обвиняют главу Нацбанка Якова Смолия и министра юстиции Павла Петренко.

По мнению судей, их действия были «фактически направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в конституции».

Обращение отправлено к руководству генеральной прокуратуры Украины и государственное бюро расследований с просьбой начать досудебное расследование.

На прошлой неделе Окружной административный суд Киева принял резонансное решение — признал в целом незаконной национализацию украинского «Приватбанка».

«Основаниями для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения «Приватбанка» к категории неплатежеспособных, что стало причиной его национализации», — говорилось в решении суда.

Министр юстиции Павел Петренко после вынесения резонансного решения заверял, что как только минюст получит полный текст решения, будет подготовлена апелляционная жалоба для направления в апелляционную инстанцию.

Решение о национализации ПАО «Приватбанк» было принято 18 декабря 2017 года.100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Формальным поводом было названо предбанкротное состоянием системообразующего банка и необходимость его спасения для устойчивости финансовой системы страны. «Приватбанк» на тот момент принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, и удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков.

История с «Приватбанком» стала самым сильным ударом со стороны президента Петра Порошенко в отношении бывшего соратника Коломойского. Отношения между ними обострились еще в 2015 году и с тех пор больше напоминают военные действия. Именно Коломойскому приписывают поддержку Владимира Зеленского, избранного новым президентом Украины.

При этом руководителем Нацбанка Украины, при котором проводилась активная расчистка банковского сектора страны и национализация «Приватбанка», была Валерия Гонтарева. Она являлась главой НБУ в 2014-2018 годы.

Ранее она заявляла о том, что владельцы «Приватбанка» выводили выданные государством на докапитализацию банка деньги (порядка 150 млрд грн по курсу — 300-310 млрд руб.) в виде кредитов фирмам, аффилированным с акционерами. От Коломойского потребовали вернуть эти средства до 1 июля 2017 года, но он отказался выполнять эти требования.

Все эти обвинения теперь уже экс-глава ЦБ Украины повторяет и сейчас — правда, на данный момент из Лондона, где она проживает.

По словам Валерии Гонтаревой, олигархи могли перевести миллиарды долларов через счета «Приватбанка», которые находились на Кипре, оффшорными компаниями.

«Это 33% вкладов населения», — заявляла на днях Гонтарева.

Между тем нынешний глава Нацбанка Яков Смолий на прошлой неделе заявил о том, что на межбанковском валютном рынке Украины зафиксированы «определенные колебания» в связи с решением суда о незаконности национализации «Приватбанка».

Он также выразил опасения, что попытка возвращения «Приватбанка» бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка. Это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн, что может существенно повлиять на инфляцию в стране.

«Такие решения могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», — резюмировал Яков Смолий.

Национализация «Приватбанка», формально стабилизировала ситуацию на банковском рынке, отмечает Алексей Гавришев, партнер юридической компании BMS Law Firm.

Национализация крупнейшего частного банка Украины проводилась не без нарушения законов и положенных процедур, а больше «по понятиям», которые подвели под юридические формулировки, говорит в свою очередь Евгений Удилов, эксперт компании «Феникс». Это решение принималось тогда под давлением международных партнеров, включая МВФ, добавляет он.

Впрочем, банк был действительно на тот момент неплатежеспособным, кто бы ни довел его до этого плачевного состояния и какими методами. Поэтому, даже если «Приватбанк» вновь будет признан частным, то, скорее всего, он снова будет признан неплатежеспособным под грузом обязательств, даже несмотря на проводившуюся его докапитализацию со стороны государства, резюмирует он.