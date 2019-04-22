Курс на $80: США взялись за нефть

Госдепартамент США 22 апреля может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана и отменить действующие с прошлой осень послабления в отношении ряда иранских контрагентов. Об этом сначала сообщила The Washington Post (WP), затем Reuters и Associated Press подтвердили информацию со ссылкой на собственные источники.

Свои действия Госдеп, по словам одного из источников WP, объясняет необходимостью повысить цену, которую Иран платит за «злонамеренное поведение», а также «усилить противодействие угрозе миру и безопасности, которую представляет действующих в Тегеране режим».

На фоне этих новостей нефтяные котировки выросли до $74 за баррель и не остановились на достигнутом. По состоянию на 11:52 мск, фьючерсы на североморскую Brent торговались в Лондоне у отметки $74,02 за баррель.

Интересно, что еще пару недель назад The Wall Steet Journal отмечала, что США могут продлить действующий режим исключений на импорт иранской нефти на фоне осложнения ситуации в Ливии, где попытка госпереворота поставила под угрозу работу главной нефтедобывающей провинции и функционирование экспортного канала. Однако, как отмечает AP, 19 апреля администрация США решила все же ужесточить антииранское эмбарго.

«Угрозы США по усилению давления на Иран имеют достаточно высокую вероятность своей реализации», - полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«В случае развития событий в данном ключе, с учётом текущего действия двух дополнительных геополитических факторов в виде Венесуэлы и Ливии, а также фундаментального воздействия со стороны ОПЕК+, летом на нефтяном рынке может сложиться существенный дефицит предложения.

Такое положение дел, если все три геополитических направления не получат деэскалации в летней перспективе, открывает потенциал роста нефтяных цен до уровней 80$ и выше»,

- предупреждает Покатович.

На фоне санкционного давления со стороны США Венесуэла за год сократила добычу нефти более чем на 40%. В марте, по данным Международного энергетического агентства, добыча в стране упала до 870 тыс. баррелей в сутки (б/с). По мнению аналитиков, к этому привели перебои в электроснабжении, проблемы с экономическим кризисом, коррупцией и неэффективным управлением энергетическим сектором, а также санкции США.

В начале апреля усугубилась и ситуация в Ливии. Глава национальной армии Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар принял попытку госпереворота и заявил о наступлении на Триполи. Почти сразу же начались первые столкновения его армии с войсками Фаиза Сараджа — главы ливийского Правительства национального единства. Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла уже предупредил, что эскалация конфликта в стране может привести к полной остановке добычи нефти и газа.

Учитывая, что на рынок при этом продолжает влиять достигнуто в конце прошлого года соглашение ОПЕК+ о снижении добычи на 1,2 млн б/с, обязательство по которому перевыполняет, например, Саудовская Аравия, то иранский фактор может стать дополнительным мощным катализатором для роста цен.

В мае прошлого года Иран экспортировал более 2,5 млн б/с. Тогда же, в мае, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и анонсировал последующие за этим санкции со стороны Белого дома. И хотя никто из участников сделки - ни ЕС, ни КНР, ни Россия - США не поддержал, это не помешало Вашингтону в одностороннем порядке начать «крестовый поход» против иранской экономики и, в первую очередь, против нефтяного сектора. К осени, правда, позиция Трампа немного смягчилась и восемь стран - покупателей иранской нефти получили отсрочку с возможностью без санкций покупать нефть у Ирана до 2 мая. Это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.

Однако позже помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнк Фаннон отмечал, что цель США - «как можно быстрее свести к нулю иранский экспорт».

Полный запрет на покупку иранской нефти может означать потерю порядка 1,5-2 млн б/с для мирового рынка,

подсчитал аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. По всей видимости, санкционное давление вынудит европейские страны, а также Японию и Южную Корею свести потребление иранской нефти к нулю, а Китай и Индия после первоначального снижения объемов импорта сохранят поставки из Ирана в суммарном объеме порядка 1 млн б/с.

«Наиболее вероятно, что выпадающую иранскую нефть может заменить сырье из Саудовской Аравии... Для смягчения эффекта отмены послаблений США могут все же оставить часть квот для импорта, к примеру для Китая и Индии», - предполагает Сабитов.

По сути началась борьба за глобальный нефтяной рынок между США и странами ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, полагает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Стратегия США включала в себя высокие цены на нефть, ориентировочно в $75-80 за баррель, а тактика заключалась в использовании таких уже действующих «инструментов» как Иран и Венесуэла. Данные рычаги воздействия на мировые нефтяные цены показали свою эффективность», - отмечает эксперт.

Сейчас, по мнению Гасанова, США могут предлагать свою нефть по хорошему дисконту, чтобы опередить в поставках страны ОПЕК+.

Например, Южная Корея сейчас является основным покупателем иранского конденсата - сверхлегкой формы сырой нефти, от которой в значительной степени зависит ее нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. Чтобы скомпенсировать это США предложат свою нефть со скидкой, чтобы привлечь к себе новых покупателей, уверен Гасанов.