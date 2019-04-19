Банкоматы не нужны: за наличными – в кассу

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов по всей стране. Об этом сообщают «Известия».

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Торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность, отметил замглавы АБР.

По его словам, жители России смогут воспользоваться данной услугой только при совершении некой покупки в торговых точках. Иначе подобная затея будет просто невыгодна для магазинов.

При этом пока что пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group.

Другие крупные торговые сети: «Магнит», «Лента», «Ашан» — на данный момент этот вопрос не комментируют.

О том, что на кассах можно будет снимать наличные, сообщалось и ранее. Так, в апреле платежная система Visa анонсировала запуск в России сервиса по снятию наличных на кассах в торговых точках.

Однако сервис был доступен только в ряде магазинов, расположенных в Истринском районе Подмосковья. Как сообщалось, воспользоваться новой услугой можно при оплате любым средством доступа клиента к своему счету - картой или смартфоном, в который скачено банковское приложение с привязанной к нему действующей картой системы Visa.

До этого, в марте этого года, Сбербанк анонсировал выход своего сервиса снятия наличных денег в кассе магазина - при условии, что в этом магазине клиент также покупает товар и оплачивает его картой.

Идею также в прошлом году поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам представителей ведомства, подобный сервис не нарушает законодательство и развивает безналичные платежи.

Для банков выдача наличных в торговых точках - это снижение нагрузки на банкоматы и возможность сделать сервис для клиентов более простым, комментирует инициативу основатель консалтингового агентства Bulad&Co Булад Субанов.

Услуга может стать популярной, особенно из-за того, что в магазин держатели карт заходят чаще, чем в банк, а похвастаться банкоматами в каждой торговой точке банки не могут,

— отмечает он.

Согласности статистике, количество банкоматов и отделений кредитных организации, где можно получить наличные средства, стремительно сокращается в последнее время. Так, только за прошлый год число отделений банков в России упало на 10,9%, а количество банкоматов сократилось на 5,5%.

Однако внедрение новой услуги вызывает у экспертов обеспокоенность за безопасность проведения операций.

«Разумеется, необходимо исключить возможность копирования данных с карты при обращении на кассу: номера карты, CVV-кода, даты истечения срока действия карты», - говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Впрочем, как отмечал директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин, новый сервис VISA предполагает такую же степень защиты, как и в случае с операциями в банкоматах.

Единственное, о чем всегда нужно помнить, добавляет он, - это сохранности ПИН-кода в тайне.

Дынин советуем прикрывать при наборе ПИНа терминал рукой от чужих глаз, как обычно люди это делают при снятии наличных в банкомате, и не компрометировать другие данные карты.

Путиловский также предполагает, что при снятии денег через кассу, скорее всего, в торговых точках будет проводиться идентификация клиента по паспорту и сличение подписи на карте.

Между тем, по данным Банка России, объём безналичных операций в прошлом году почти вдвое превысил количество операций по снятию наличных средств с карт.

Как сообщал Центробанк, сумма операций, произведённых с помощью банковских карт, составила 48 трлн рублей, в то время как объём наличных средств, который пользователи сняли с карт, составил 26,6 трлн.

Чаще всего россияне использовали безналичный расчёт при оплате товаров и услуг. Так, доля таких банковских операций в общей доле составила 76%. Сумма – 21 трлн рублей.

При этом оставшиеся 14% операций по банковским картам были связаны с переводом средств с одного счёта на другой. Так, переводов с карты на карту было осуществлено на сумму 27,4 трлн рублей.