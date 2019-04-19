Дело о хищении: задержан владелец банка «Югра»

Бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Хотину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении СК.

Кремль не комментирует задержание. «Это дело следственных органов, к нам это не имеет никакого отношения», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля 2017 года. На момент отзыва лицензии Алексею Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

В качестве основных причин отзыва лицензии регулятор назвал финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц и отсутствие необходимых резервов.

Кроме того, регулятор неоднократно применял надзорные меры, а банк нарушал введенные ограничения. В документах регулятора также отмечалось, что Банк России несколько раз обращался в правоохранительные органы.

Так, например, в мае 2018 года ЦБ обратился в следственный департамент МВД по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод активов бывшим руководством банка». Банк «Югра» фактически не кредитовал физических и юридических лиц, не связанных с собственниками банка, отмечал ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Банк оспаривал отзыв лицензии в суде, дойдя до высшей инстанции — Верховного суда, но проиграл.

28 сентября 2018 года банк был признан банкротом, его активы составили 34 млрд рублей, обязательства почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц была просроченной — всего 133 заемщика с долгами на 264 млрд рублей.

Это случай стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. На момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов, следует из данных «Интерфакс ЦЭА».

Крах банка «Югра» — «один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников, которые создали «карманный» банк для финансирования прежде всего своих проектов, но при этом активно, в случае «Югры» крайне агрессивно, обходили и ограничения регулятора,

привлекая средства вкладчиков, кредитный портфель был низкого качества, и большая часть залогового обеспечения была оформлена с признаками завышения стоимости», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года.

Согласно отчетности Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк «Югра» остался должен своим клиентам 192,8 млрд руб.

АСВ ранее перенесло собрание кредиторов «Югры» из-за опасений о введении в заблуждение участников.

В агентство «поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов государственной власти и Банка России, по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов», указано в сообщении.

Задержанный бизнесмен Алексей Хотин занимает 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $700 млн. Среди активов его компании «Комплексные инвестиции» — отель Four Seasons Moscow.

По данным журнала, уроженцы Белоруссии Алексей Хотин и отец Юрий занимались бизнесом в Москве с 1990-х годов. Помимо недвижимости и банка «Югра», основанного в 1990 году в Тюменской области, у Хотиных были нефтяные активы — доля в Exillon Energy и «Дулисьме».

Ранее стало известно о долге Хотина перед Альфа-банком. В ноябре 2017 года Мещанский районный суд удовлетворил иск Альфа-банка с требованием взыскать долг по договору займа. Общая сумма иска составила $43,33 млн. В декабре того же года суд удовлетворил требования банка о взыскании с Хотина $700 млн по договорам поручительства. Позднее стороны заключили мировое соглашение.