Беднеют пятый год: как рухнули доходы россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

Речь идет о средних доходах россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию. В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе–марте составили 29 920 рублей.

Данные о зарплатах также оказались неутешительными.

Реальные зарплаты за первый квартал выросли всего на 0,4% в годовом выражении. При этом в четвертом квартале 2018 года они росли на 4,1%.

Минэкономразвития в докладе «Картина деловой активности. Апрель 2019 года» отмечает, что замедление роста реальных зарплат связанно с ускорением инфляции. В ведомстве констатируют, что «реальные заработные платы в феврале 2019 года, по отчетным данным Росстата, продемонстрировали нулевую динамику в годовом выражении». В марте годовые темпы роста показателя также остались на нулевой отметке.

«Замедление роста реальных заработных плат в начале текущего года внесло вклад в ухудшение динамики реальных располагаемых доходов населения, которые в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 1,9% в четвертом квартале 2018 года», — поясняют специалисты Минэкономразвития.

Несмотря на то, что пик инфляции пройден, перспектив роста реальных располагаемых доходов не проматривается, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

«Инфляция будет замедляться, но в силу инерции очень плавно: при этом даже при росте реальной заработной платы наблюдается снижение реальных располагаемых доходов, что указывает на серьезное падение доходов от собственности и предпринимательской деятельности, которое может продолжиться и в ближайшие месяцы», — говорит Анастасия Соснова.

По прогнозу аналитика, в 2019 году в целом реальные располагаемые доходы снизятся на 0,5%.

Отметим, что Росстат недавно перешел на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения, утвержденную в ноябре 2018 года. Теперь ведомство публикует соответствующие данные ежеквартально, а не раз в месяц. Новая методика расчета увеличивает долю зарплат в структуре доходов, но уменьшит долю доходов от предпринимательства и от собственности. Также в оценку добавлены показатели оплаты труда без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП, а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. Также будут учитываться расходы россиян, связанных с трансграничной онлайн-торговлей, сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юрлиц.

Также Росстат начал публиковать упрощенный показатель реальных денежных доходов населения — без вычитания обязательных платежей. В первом квартале 2019 года и он показал отрицательную динамику, снизившись на 2%.

Если посмотреть на статистику за предыдущие годы, рассчитанную, правда, по «старой» методике, то можно заметить, что

россияне беднеют пятый год подряд. Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2%. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

Между тем, еще в конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения. Однако чуда не произошло даже после внедрения новой системы подсчета. Пересчитанный по новой методике Росстатом показатель хоть и вырос, но не намного. Так, после корректировки реальные располагаемые доходы россиян за 2018 год выросли на 0,1%.

В этом году Минэкономразвития также не прогнозирует заметного роста реальных зарплат. По версии ведомства, в 2019 году рост составит 1,1% вместо объявленных ранее 1,4%.

На фоне спада доходов все меньше россиян стали причислять себя к среднему классу.

С 2014 по 2018 год доля тех, кто относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB». Одновременно число тех, кто считает, что их доходы ниже среднего, выросло с 35% до 48%.

Условное разделение на средний класс и класс ниже среднего зависит от структуры денежных расходов. Так, к среднему классу условно относят тех, кому хватает средств на путешествия, рестораны и личные накопления, ниже среднего — те, кому хватает денег только на основные траты.