19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия

Жизнь в нашей стране далека от идеала, признал в среду, 17 апреля, глава правительства Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы. Он подводил итоги работы своего кабинета в 2018 году и рассказывал о реализации нацпроектов, представленных президентом Владимиром Путиным год назад.

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Напомним, согласно указу главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность в России к 2024 году должна снизиться в два раза, продолжительность жизни — увеличиться до 78 лет, а сама Россия — войти в пятерку крупнейших экономик мира. В целом на нацпроекты потратят около 26 трлн рублей.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты ранее о том, что многие цели, поставленные в нацпроектах, невыполнимы. В частности, снижение бедности в два раза.

Достичь выполнения этой цели будет очень сложно, подтвердил в среду и глава правительства. Как признал Медведев, в России «многим людям трудно».

«Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны»,

— сказал Дмитрий Медведев.

При этом премьер-министр подчеркнул, что благодаря работе правительства за год количество бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек.

Однако все равно количество бедных очень большое. Премьер-министр пообещал создать реестр малообеспеченных семей, который станет частью программы по борьбе с бедностью. В нем будут содержаться сведения о тех, кто нуждается в помощи государства.

Как оказалось в ходе встречи с премьером в Госдуме, многие депутаты не верят, что уровень бедности можно будет снизить в два раза до 2024 года.

«Мы не решим ту задачу, которую ставит президент», — заявил, в частности, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, в целом сейчас вообще очень трудно говорить о том, что происходит в России, учитывая, что Росстат был переподчинен правительству.

«Как-то не срастается», — описал он статистику, которую публикует Росстат. По его подсчетам, в частности, потребительская инфляция скорее всего составляет 7-8%, а не тот уровень, который показывает официальная статистика.

Так, по данным статистического ведомства, с начала 2019 года по 15 апреля рост цен составил 1,9%. При этом прогноз Банка России по росту цен на 2019 год — 4,7-5,2%. Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что реальная инфляция почти в два раза выше того уровня, что показывает официальная статистика.

Так же, как и статистике по инфляции, не доверяют эксперты и данным по уровню бедности в России. Как сообщал в марте Росстат, уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%, за чертой проживали 18,9 млн россиян.

При этом бедность на уровне 12,9% — это самый низкий показатель с 2014 года, когда он составлял 11,2%. Минимальный уровень бедности был зафиксирован в 2012 году (10,7%). После этого он начал расти. В начале прошлого года он составил 13,2%, а в середине года — 13,6%.

«Росстат зафиксировал разнонаправленные тенденции изменения численности малоимущего населения. По первой оценке Росстата, в IV квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уровень бедности вырос на 0,1 п. п. и составил 10% населения. В целом, год к году наблюдается некоторое снижение бедности в 2018 году — на 0,3% п.п., до 12,9% населения», — отмечал в сообщении Росстата.

При этом снижение уровня бедности совсем не говорит о том, что бедных стало действительно меньше, комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев. Это лишь статистическая погрешность, связанная с особенностями подсчета бедных в четвертом квартале прошлого года. Так, в последнем квартале прошлого года доходы россиян традиционно выросли — это связано с выплатой предновогодних премий. Среднедушевые среднемесячные денежные доходы увеличились с 31 891 рублей в третьем квартале до 37 493 рублей в четвертом квартале прошлого года.

В так называемую «победу» над бедностью в обозримом будущем вообще не верится, поскольку другие показатели совсем о ней не говорят, говорит Коренев.

Так, реальные доходы россиян падают шестой год подряд. По итогам 2018 года с учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 году они сократились на 0,2%. В общей сложности с 2014 года реальные доходы упали почти на 11%. В январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Более половины россиян в прошлом году сократили свои расходы на одежду и развлечения, отмечалось, в частности, в исследовании компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса.