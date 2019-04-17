Избавиться от санкций: Дерипаска откажется от «Группы ГАЗ»

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в «Группе ГАЗ». Об этом он сказал агентству Reuters во время посещения завода в Нижнем Новгороде.

Реклама

«Да, как это было сделано с En+», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Дерипаска также заявил, что у «Группы ГАЗ» «нет шансов выжить», если с нее не будут сняты санкции США – есть угроза банкротства. Многие поставщики и партнеры прекратили работу с заводом из-за риска попадания в санкционные списки. Так поступила, в частности, немецкая компания Daimler, привел он пример. К тому же на «Группу ГАЗ» большое давление оказывают банки.

По его словам, ГАЗ не сможет нормально работать, даже если отсрочка по американским санкциям будет продлена. Возможностей для развития и запуска в производство новых моделей машин у завода нет.

Бизнесмен рассчитывает, что снижение его доли в компании по аналогии с En+ позволит вывести автопроизводителя из-под ограничений.

Ранее Минфин США отложил срок вступления в силу санкций в отношении «Группы ГАЗ» до 6 июля. Ранее переговоры о снятии санкций завершились с успехом в случае «Русала» и En+. Бизнесмен снизил долю в этих активах и потерял контроль над ними.

Сообщалось, что ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, вносит различные предложения для снятия санкций с компании по аналогии с En+.

В интервью Bloomberg Дерипаска не исключил, что «Группа ГАЗ» может быть национализирована в случае снятия санкций.

Агентство со ссылкой на источники сообщало, что группа ГАЗ и Volkswagen возобновили переговоры об углублении партнерства в сфере производства автомобилей.

По словам главы Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича, из-за санкций компания не могла купить долю в группе. Из-за американских ограничений были приостановлены поставки дизельных двигателей немецкого концерна для «Газелей», писал РБК.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы были включены в SDN-список 6 апреля 2018 года. Физлица и компании из этого списка не имеют доступа к финансовой системе США. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок и вести бизнес с резидентами США. В результате «Русал» и EN+ потеряли американский рынок и часть контактов с Азией и Европой.

В декабре 2018 года Минфин снял ограничения с «Русала» и En+. В качестве условий были обозначены снижение доли Дерипаски, включение независимых директоров в совет директоров и аудит работы компании.

В группе En+ Дерипаска владел 66% и контролировал через нее 48,13% акций «Русала» и «Евросибэнерго». В итоге доля Дерипаски в En+ сократилась ниже 44,95% в рамках сделки по снятию с компании американских санкций, часть акций перешла к Glencore и ВТБ. Бизнесмен пользуется правом голоса в отношении не более 35% акционерного капитала En+.

Кроме того, Дерипаска передал часть своих акций благотворительной организации. Право голоса по акциям этой благотворительной организации и ВТБ будут осуществлять американские доверенные лица.

При этом ограничения в отношении самого Дерипаски остались в силе.

Дерипаска заявил ранее в интервью Financial Times, что санкции Соединенных Штатов основаны на «грязной лжи». По его словам, американский конгресс вводит санкции, так как хочет «больше крови», однако при этом его члены не осведомлены о том, что «происходит в мире». Введение санкций против своих компаний Дерипаска объяснил желанием конгресса осуществить «месть».

Конгресс США не сможет повлиять на политику России, вводя санкции против российских компаний, заключил бизнесмен.

В марте бизнесмен подал в суд на Минфин США. В своем заявлении Дерипаска подчеркнул, что стал «жертвой политической борьбы и продолжающейся реакции на предполагаемое вмешательство России» в президентские выборы 2016 года в США. Санкции против него несправедливы и незаконны, они отрезали его от международной финансовой системы, сделали его активы «токсичными», а объем капитала самого Дерипаски из-за санкций сократился на $7,5 млрд, следует из заявления.

В рейтинге российских миллиардеров 2018 года, который составляет Forbes, Олег Дерипаска занимал 19 место с состоянием в $6,7 млрд.