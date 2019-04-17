Экономическое чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко

«У нас продолжаются дебаты перед дебатами. Сначала мы обсуждали дату, потом стадион, а теперь у команды президента появились новые условия», — так кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем инстаграме описал подготовку к дебатам на стадионе «Олимпийский», которые намечены на 19 апреля.

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Шоумен недоволен условиями, которые выдвинул Порошенко. По словам Зеленского, в штабе главы государства потребовали установить разные сцены для выступлений.

«Где вы видели в мире, как вы себе представляете, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?» — сказал артист. Кроме того, имеются споры и относительно рассадки зрителей: Зеленский намерен открыть в центре поля «фанзону» для свободного прохода избирателей, Порошенко же хочет разделить пришедших на своих сторонников с одной стороны и сторонников Зеленского — с другой.

В программах двух кандидатов тоже есть разногласия, но далеко не такие острые.

Модная страна

Предвыборная программа Петра Порошенко называется «Большая страна свободных и счастливых людей». Уже во втором предложении этого документа действующий президент заявляет, что его миссия — вступление Украины в Евросоюз и НАТО (подать заявку на присоединение к европейцам планируется в 2023 году). Зачем же ждать так долго, еще почти целый президентский срок? Дело в том, что за эти годы Украине предстоит решить ряд проблем, в том числе экономического плана, иначе подача заявки станет напрасной тратой времени, сил и бумаги.

«В ЕС и НАТО мы вступим как страна — региональный лидер», — заявляет Порошенко. По его замыслу, в течение следующих пяти лет Украина должна достичь следующих целей: стать лидером аграрного сектора в Европе, одним из пяти новых глобальных лидеров IT-сектора, региональным лидером индустриального развития, транспортным хабом Восточной Европы и одной из 10 наиболее посещаемых европейских стран под лозунгом «Модная страна, которую открывает мир».

Но как же все заявленные мечты сделать былью? К сожалению, конкретики в программе Порошенко мало — отчасти потому, что львиная доля этого труда посвящена отчету президента о его достижениях за прошедшие пять лет. «За пять лет мы добились того, чего не могли добиться за целые десятилетия», — утверждает глава государства, напирая на обретение безвизового режима, поддержку украинского языка и томос об автокефалии украинской церкви.

Возвращаясь к планам на будущее, Порошенко объявляет своей главной задачей борьбу с бедностью. По его замыслам, акцент нужно сделать не на помощи всем и каждому, а на адресной поддержке особенно нуждающихся слоев населения. «Мы должны сосредоточить социальную поддержку на самых необеспеченных слоях населения, как то одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи», — следует из программы.

Чтобы стать лидером аграрного сектора в Европе, действующий глава государства предлагает сконцентрировать усилия на создании перерабатывающих предприятий, развитии инфраструктуры для производителей сельхозпродукции и защите прав владельцев земли. Планы насчет пути к возвышению IT-сектора еще более туманные — сказано только, что его планируется превратить в «креативную индустрию с постоянным увеличением его взноса в отечественную экономику». Что касается индустрии в целом, то тут Порошенко хочет сделать ставку на высокотехнологичные сферы с высокой добавочной стоимостью.

Еще одной цели, превращения Украины в транспортно-логистический хаб Европы, предполагается достичь путем модернизации инфраструктуры (на какие средства — неизвестно). По его словам, каждая украинская община в состоянии создать собственный привлекательный туристический маршрут «вокруг естественных приманок или уникальных исторических памятников».

Кроме того, Порошенко обещает заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал, а базовым принципом намерен сделать догму «деньги ходят за людьми».

Если верить кандидату, совсем скоро украинцы станут богатой и счастливой нацией – не вполне ясно, как, но станут непременно.

«Рост зарплат позволит постоянно повышать также и пенсии, обеспечив их достойный уровень. Мы увеличим объемы помощи при рождении и уходе за ребенком, особенно тем семьям, которые воспитывают трех и более детей», — обещает Порошенко.

Юмористическая экономика

Противник Петра Порошенко в борьбе за президентское кресло, шоумен и юморист Владимир Зеленский начинает свою предвыборную программу с подробного описания Украины его мечты. В частности, это значит, что украинцы больше не ищут работу за рубежом, молодые семьи могут позволить покупку не только квартиры, но и загородного дома, коррупционеры сидят в тюрьмах, врачи и учителя получают достойную зарплату, а талантливая молодежь не испытывает проблем с трудоустройством.

Затем кандидат переходит к рассказу о том, как такую страну удастся построить под его руководством. К сожалению, Зеленский грешит тем же, что и Порошенко — обилием громких слов при нехватке конкретики. Экономический блок его программы собран под заголовком «Состоятельный гражданин — процветающее государство».

По словам Зеленского, все последние годы власть искусственно создавала на Украине обстановку, при которой честное ведение бизнеса было практически невозможным. Поэтому теперь, чтобы вывести угнетенных предпринимателей из тени, кандидат предлагает ввести одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса — каждый коммерсант за 5% (чего? Имущества? Прибыли?) сможет задекларировать и легализовать доходы. Полученные деньги предполагается направить на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих. «Пройдя «экономическое чистилище», каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране», — считает Зеленский.

Первоочередными задачами развития экономики претендент на главный государственный пост считает вывод экономики из тени, свободу конкуренции, развитие внутреннего производства и долгосрочное недорогое кредитование. «Я, как президент, буду гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину», — строит планы на будущее Зеленский.

Юморист, как и его соперник, предлагает заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал — он полагает, что это даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. При этом, подчеркивает Зеленский, «платить налоги должны все» (что и так соответствует действующему законодательству Украины).

«Бюджет государства должен стать народной казной, а не системой прихотей народных депутатов», — продолжает кандидат в президенты, никак не конкретизируя эту мысль.

Затем он упоминает о необходимости формирования прозрачного рынка земли и грядущем отказе Украины от импорта энергетических ресурсов. Более того, по замыслу Зеленского, Киев в будущем и сам сможет стать экспортером таких ресурсов в Европу.

Одно из ключевых предложений Зеленского, которого не было в программах других кандидатов в президенты (как нет его и у Порошенко) — идея о внедрении на Украине экономического паспорта.

Согласно ему, каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (полезных ископаемых, земли и так далее).

«После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Украинец должен стать основным акционером Украины», — считает Зеленский.

Кандидат в президенты, как и его оппонент, намерен капитально «ремонтировать инфраструктуру»: способствовать строительству дорог по европейским стандартам, внедрять автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстановить аэропорты в каждом областном центре, способствовать устранению монополии на транспорте и подписать соглашение с ЕС об «открытом небе».

Шоумену также нравится тезис о «ходячих» деньгах, а именно — принцип «деньги ходят за студентом». Зеленский предлагает, чтобы каждый талантливый украинец во время обучения в школе получал образовательный ваучер, который в будущем он сможет потрать на учебу в любом вузе. Есть у юмориста и предложения относительно пенсий — он хочет перейти к пенсионной системе, при которой все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, будут переходить по наследству, а не оставаться в фондах. Планирует Зеленский продолжить и обеспечение монетизации льгот и субсидий.

Пойди туда, не знаю куда

Миллиардер Петр Порошенко, который уже пять лет руководил Украиной, и его оппонент Владимир Зеленский, который успешно делал карьеру в шоу-бизнесе и до недавнего времени даже не помышлял о политике, кажутся такими уж разными только на первый взгляд. На самом деле, во всяком случае в экономическом отношении, их программы очень похожи — кстати, их неоднократно называли самыми либеральными из всех планов на будущее, представленных шестью лидерами первого тура выборов.

Оба кандидата в президенты считают экономический рост одним из приоритетов развития Украины, однако четкого плана действий не предлагает ни один. Оба предлагают заменить налог на прибыль сбором на выведенный капитал, хотя экономисты и сомневаются в разумности этой идеи.

Более того, и Порошенко, и Зеленский старательно умалчивают в своих программах об имеющихся финансовых проблемах Украины и путях их решения — например, об огромном внешнем долге и зависимости от дальнейшего заимствования денег.

Не упоминают они и о том, что Конституция наделяет президента Украины довольно ограниченными возможностями в плане влияния на экономику: максимум, что он в силах сделать, — это внести законопроект в Верховную Раду. Но и жители страны совсем не против такого обмана.

Согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы», проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии, 23% избирателей называют экономическую политику кандидатов одним из главных факторов, определивших их выбор. То есть люди готовы слушать о несбыточном и голосовать за невыполнимое в надежде хотя бы так обеспечить себе достойное будущее.