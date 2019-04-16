Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому в Гааге

Украинская компания «Укрнафта» сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за «утраченное в Крыму имущество» в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Также суд потребовал с Москвы компенсировать проценты (более $5,5 млн), пеню и арбитражные расходы (более $3,5 млн).

В иске речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках на территории полуострова.

При этом арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску к России, поданному украинской компанией Stabil и десятью другими лицами.

Напомним,

осенью 2014 года «Укрнафта» заявила, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 года. Сначала это якобы помешало вложениям в крымские АЗС, а затем привело к их «экспроприации».

Через четыре года Верховный суд Швейцарии признал, что компания является инвестором по договору, а ее имущество в Крыму — инвестициями.

Россия в ответ заявляла, что двустороннее соглашение о защите инвестиций не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом. Москва заявляла, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража в этом разбирательстве.

ПАО «Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины. 50% + 1 акция общества принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. При этом, как сообщалось ранее, «Укрнафта» выплатила Игорю Коломойскому 2,3 млрд гривен (около $90 млн) дивидендов.

Решения Арбитражного суда в Гааге нельзя оспорить, но и выполнять их Россия тоже не спешит.

Правда, Россия рискует столкнуться с заморозкой своих активов за рубежом. Работают решения Гаагского суда по следующей схеме. Имея решение, что называется, «на руках», истец подает иски в суды в конкретных странах, где, по его мнению, имеется имущество Российской Федерации. Поэтому, скорее всего, «Укрнафта» продолжит кампанию по исполнению гаагского арбитражного решения в других странах. Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, суды в различных юрисдикциях будут по своему усмотрению решать, признавать ли решение гаагского арбитража, и рассматривать дело с самого начала и по существу они будут независимо от позиции, высказанной судом в Гааге.

«Формально Россия признает юрисдикцию международного арбитража в Гааге, но с решениями по выплатам украинским компаниям все немного сложнее. Российские власти пока не выплачивали аналогичные компенсации другим компаниям, поэтому вполне вероятно, что-то же самое будет и с этим судебным актом — суд выигран, но реальных денег компания не получит»,

— так прокомментировал «Газете.Ru» решение суда Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm.

Если в судах конкретных стран решение также будет вынесено в пользу украинской стороны, то у России есть право их опротестовать в судах высшей инстанции, подавая апелляции. Если в итоге решения судов будут не в пользу России и наша страна будет отказываться их выполнять, то суды могут наложить арест на имущество РФ в этих странах и попытаться его реализовать.

«Рано или поздно отказ от выплат может привести к негативным последствиям для России, но в настоящее время вряд ли это как-то повлияет на исполнение решения»,

— отмечает Владимир Шалаев.

Так, например, в известном деле «акционеры ЮКОСа» против России, приставы, опираясь на решения Гаагского суда, арестовали более 120 российских государственных активов на сумму 1 млрд евро, включая платежи от французских поставщиков в адрес «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь», земельный участок в Париже под строительство православного центра, банковские счета МИА «Россия сегодня». Довольно долгое время под угрозой ареста находились российские парусники «Седов» и «Крузенштерн» — так, что министерство культуры и МИД Франции были вынуждены выпустить специальное постановление в отношении российских судов, в котором было указано, что парусники не подлежат изъятию на протяжении их пребывания во Франции.

Министерство юстиции РФ позднее заявило о непризнании законности решения международного арбитража о взыскании в пользу ПАО «Укрнафта» $44,4 млн компенсации за крымские активы.

«Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что иск не признается российской стороной в том числе потому, что рассмотрение подобных дел не входит в юрисдикцию арбитража.

Позиция России в данном случае очевидна: третейский суд не может признавать свою юрисдикцию в отношении споров, связанных с территориальными спорами сторон, иное бы создало опасный прецедент как для России, так и для других стран, коментирует управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.