Калиф на час: рубль укрепляется до санкций

Рубль вновь укрепляется. По данным официальных торгов Центробанк, курс доллара составил 64,24 рубля, курс евро - 72,7 рублей. На московской бирже в понедельник, 15 апреля, рубль также активно рос.

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Так, по данным на 19.22 мск на московской бирже курс доллара составил 64,3 рубля за американский доллар. Курс евро - 72,68 рублей.

При этом в ближайшее время у рубля есть шанс продолжить укрепляться.

Так, по словам руководителя аналитического департамента «Международного финансового центра» Романа Блинов, российская валюта может дойти до уровня в 63,6 - 63,5 рублей за один американский доллар США, а возможно к концу недели мы сможем увидеть падение курса доллара ниже 63 рублей.

Помогает укрепиться российской валюте целый ряд факторов.

Во-первых, это растущие цены на нефть.

Так, нефть сейчас торгуются на уровне выше $70 за баррель. Цены на «черное золото» держатся на 5 месячных максимумах на фоне конфликта в Ливии, где может нарушиться работа на месторождениях из-за штурма столицы - Триполи, а также благодаря санкциям против Венесуэлы и Ирана.

«Опасения вызывает только очередной рекорд добычи американскими компаниями - 22,2 млн баррелей в сутки, однако в данный момент инвесторы предпочитают не обращать внимание на негатив в США и сосредоточится на позитивных отчетах ОПЕК, который продолжает сокращать активность», - говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Учитывая нынешние реалии, нефть марки Brent имеет шансы уже в ближайшее время сделать шаг в коридор $72,5- 75 за баррель, отмечает Богдан Зварич, главный аналитик управления аналитики Промсвязьбанка.

На этой неделе российскую валюту также будет поддерживать период уплаты налогов. Экспортеры в ближайшее время начнут конвертацию валютной выручки, отмечают эксперты. При этом пик налоговых выплат придется на 25 апреля, когда отечественные компании должны будут выплачивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), оцениваемый в 0,5 трлн рублей. Общая сумма налоговых выплат может превысить 2 трлн рублей.

Также помогает российской валюте укрепиться и в целом высокий аппетит на рискованные активы. Так, по итогам прошлой недели доходность 5-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась на 14 б.р. – до 7,92% годовых, 10-летних – на 16 б.п. – до 8,2% годовых.

В прошлую среду, 10 апреля, Минфин установил рекорд, продав ОФЗ на сумму 220 млрд рублей.

При этом ведомство ожидает, что высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны инвесторов будет сохраняться,

сообщил в понедельник, 15 апреля, журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Наверное, будет», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли сохраняться высокий спрос на ОФЗ.

Ранее сообщалось, что план заимствований Минфина через ОФЗ на 2019 год составляет почти 2,4 трлн рублей, при этом «чистые» размещения составят 1,7 трлн рублей.

Кроме того, в ближайшее время российская валюта может спать спокойно: нет риска введения обещанных России «адских» санкций.

Напомним, в конце февраля Конгресс США опубликовал обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года. Предложен запрет на сделки с суверенным долгом РФ и нефтегазовыми проектами, а также ограничительные меры в отношении банков, поддержавших вмешательство в выборы за пределами РФ.

«Конгресс США вступает в двухнедельный период региональной работы, что гарантирует спокойствие в вопросе новых санкций в ближайшее время»,

— говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Впрочем, эксперты предупреждают, что нынешнее затишье не сулит ничего хорошего для российской валюты в отдаленной перспективе.

По словам Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом Финанс», наиболее сдерживающий фактор укрепления рубля — это риск активизации санкционной риторики со стороны Запада, который способен вызвать повышенную волатильность рубля. В случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления санкционного давления курс может дойти до 70 рублей за доллар и выше в долгосрочной перспективе, считает она.