Любовь прошла: мигранты охладели к России

С каждым годом в Россию приезжает все меньше мигрантов. Количество так называемых долговременных международных мигрантов в Россию не растет с кризисного 2014 года, а их «выбытие» увеличивается, выяснили эксперты РАНХиГС.

Так, миграционный прирост населения в 2018 году оказался самым низким за последние годы.

«Начиная с 2014 года число международных мигрантов, прибывающих в Россию, стабилизировалось на уровне 565–600 тыс. человек, но число уехавших увеличилось с 308 тыс. в 2014 году до 441 тыс. в 2018 году»,

— говорится в очередном выпуске мониторинга РАНХиГС.

В результате миграционный прирост населения составил в 2018 году 124,9 тыс. человек. Это самый низкий показатель, согласно данным текущего учета миграции, который ведется с 2004 года.

Прирост за счет левой статистики

По словам экспертов, в начале 2000-х годов долговременная миграция не учитывалась в полной мере. По этой причине данные миграционного прироста пришлось корректировать по результатам Всероссийской переписи населения от 2010 года.

Если принять их во внимание, то миграционный прирост населения России в 2018 году был самым низким за весь постсоветский период. То есть, с 1991 года.

Резкое увеличение числа прибывших в Россию произошло в 2011 году. Рост количества мигрантов был вызван изменением методики статистического учета. Дело в том, что в качестве долговременных мигрантов стали учитываться лица, зарегистрированные не только по месту жительства, но и по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

По мере того, как у зарегистрированных заканчивалась регистрация по месту пребывания, стала расти численность выбывших.

При этом с 2016 года снизилось количество прибывших в Россию из Украины. В 2018 году поток украинских мигрантов был меньше, чем в 2015 году почти на 30%, а количество выбывших выросло в 2,6 раза.

Год большого перелома

По мнению экспертов, именно 2018 год стал переломным для мигрантов. Он показал, что в настоящее время снижение показателей миграционного прироста обусловлено уже не только методикой учета, а экономическими факторами.

«Потенциал миграции в Россию из многих постсоветских стран близок к исчерпанию, особенно это касается стран западной части бывшего СССР», — говорится в мониторинге.

Мигрирующих в Россию становится все меньше по целому ряду причин. Во-первых, все, кто хотел уехать в Россию после развала СССР, уже уехали. То есть, стали жить в новой России.

«Количество проживающих за пределами России русских и представителей титульных народов России сильно сократилось вследствие репатриации на историческую родину. Оставшиеся в значительной степени интегрировались», — считают эксперты.

Во-вторых, мигранты стали покидать Россию, поскольку уровень жизни в их странах стал расти, тогда как в России снижаться. Не последнюю роль в этом сыграло падение курса рубля.

«Между многими странами и Россией уже не так велика разница в социально-экономическом развитии даже по сравнению с 2000-ми годами. Это делает выбор миграции в пользу России не столь однозначным», — отмечают в РАНХиГС.

По мнению экспертов, граждане все большего количества стран бывшего СССР переориентируются на миграцию в ЕС и другие страны.

Вся надежда на мигрантов

Между тем число российских регионов, где наблюдается миграционная убыль, растет.

«Чем меньше прирост населения России в целом за счет международной миграции, тем меньшее число регионов сохраняют прирост. В 2018 году из 85 регионов России миграционный прирост имели 18 регионов, в 2017 г. – 26, в 2016 г. – 35 регионов», — говорится в обзоре РАНХиГС.

Миграционная статистика также напрямую связана с возобновившейся естественной убылью населения в России. В 2018 году миграция уже не смогла компенсировать эту убыль. Миграционный прирост лишь на 57,2% компенсировал естественную убыль, возросшую впервые за последние 10 лет и составившую 99,7 тыс. человек.

Потенциал роста временной миграции из стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза) также практически исчерпан.

Численность временных мигрантов, пребывающих в течение года в России, последние три года колеблется на уровне 9,2–10,2 млн человек. В 2013–2014 годах показатели в основном находились в пределах 10–11,5 млн.

В начале 2019 года также не наблюдается роста потока мигрантов.

Так, на 1 апреля 2019 года на территории РФ пребывало 9,56 млн иностранцев.

При этом временная миграция – это по-прежнему в подавляющем большинстве миграция из стран СНГ: на 1 апреля в России находилось 8,2 млн граждан из этих стран (86% от всех прибывших). Лидирующие позиции сохраняют страны Средней Азии и Украина.

Опыт последних 25 лет показывает, что иммиграция стала серьезным демографическим ресурсом для нашей страны. Если население России сейчас растет, то почти исключительно за счет иммиграции. И даже когда население убывало (в 1993-2008 гг.), иммиграция на 60% компенсировала его естественную убыль.

Население России за эти годы сократилось на 5,2 млн человек, но если бы не было иммиграции, то сокращение составило бы 13,2 млн.

Всего же за 1992-2015 гг. миграционный прирост населения России составил около 9 млн человек. Роль иммиграции как основного источника роста населения России сохранится и в будущем, причем масштабы миграционного притока должны быть достаточно большими.

Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более.

По мнению Анатолия Вишневского, директора Института демографии ВШЭ, негативный тренд может сохраниться до 2035 года. И мигранты уже не смогут компенсировать естественную убыль населения в России.

«Проблема в том, что рождаемость сокращается. А сокращается она из-за того, что сейчас вступило в жизнь менее многочисленное поколение женщин детородного возраста, родившихся в 90-е годы прошлого века», — говорит Вишневский.

Второй негативный фактор — рост количества смертей послевоенного поколения 50-х. По оптимистическому сценарию Института демографии, естественная убыль может достигать 400 тысяч человек, по пессимистическому — будет доходить даже до миллиона человек в год.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что из-за тяжелой демографической ситуации страна в ближайшие пять-шесть лет будет терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте.