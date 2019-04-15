Поправки одобрены: остановит ли ЕС «Северный поток-2»

Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, «Северного потока - 2». Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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Утверждение документа, как и ожидалось, прошло без обсуждений. Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС. Новый закон вступит в силу спустя 20 дней.

После вступления в силу новых поправок у стран - членов Евросоюза будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года.

Таким образом, директива коснется проекта «Северный поток-2», нового проекта для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Речь идет о двух нитках мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые повторяют маршрут «Северного потока».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году, заявлял в конце марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Как неоднократно отмечали эксперты, о полной остановке проекта в результате принятия Газовой директивы речи не идет. Так, Германия добилась значительного смягчения поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из принятых норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, но после консультаций с Еврокомиссией. В случае с «Северным потоком - 2» это сама ФРГ.

При этом на прошлой неделе свое бессилие в вопросе повлиять на позицию Германии, признали в Вашингтоне. Убедить ФРГ отказаться от проекта «Северный поток — 2» не удалось, констатировал госсекретарь США Марк Помпео. По его словам, Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода.

«То, что газовую директиву в ЕС примут и утвердят, было предсказуемого с тех самых пор, как европейские страны в начале года пришли по этому вопросу к компромиссу на уровне глав государств.

Тогда и было решено воплотить в тексте директивы предложение Франции, которое вполне устроило Германию: чисто формально соблюсти видимость контроля со стороны Брюсселя за морскими частями трубопроводов, но при этом сделать так, чтобы брюссельские чиновники де-факто помешать «Северному потоку-2» не могли», - говорит Евгений Удилов, руководитель департамента образования «Феникс».

Однако все же директива создаст сложности в реализации проекта. Так, поскольку по нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока - 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, это может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Это создаст и проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности, в вопросе сроков его окупаемости, поясняют аналитики.

«Трубопровод будет подчинен требованиям европейского энергетического законодательства, иными словами, «достали его и со дна моря». На практике это означает, что к мощностям трубы должны быть в теории допущены третьи участники еврорынка», - говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом все понимают, что допущен к прокачке газа фактически никто не будет, так как, согласно концепции проекта, газ в российский конец трубы может быть запущен только «Газпромом», так как он является единственным обладателем права на экспорт топлива, добавляет он.

Между тем в марте британская газета Financial Times писала, что оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 готовит план обхода ограничений.

По данным FT, оператор продумывает создание отдельной компании под строительство оставшегося участка в 50 км. Этот небольшой участок подчинялся бы правилам ЕС, а вся остальная часть «Северного потока — 2», которая составляет почти 1200 км по дну Балтийского моря, осталась бы вне европейской юрисдикции.

Как резюмирует директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын, в целом директива вряд ли что-то изменит в судьбе проекта «Северный поток-2». Проект будет запущен до конца года, а оператор проекта найдет тот или иной выход из прописанных ограничений.