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Поправки одобрены: остановит ли ЕС «Северный поток-2»

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве. Они вступят в силу до конца 2019 года и затронут строительство проекта «Северный поток-2». Поправки не остановят проект, но создадут ему проблемы. Нормы ЕС подразумевают, что трубопровод может остаться наполовину пустым, так как по закону ЕС один поставщик не может занимать более половины мощностей для поставок. Впрочем, эксперты уверены, что «Газпром» найдет вариант обхода ограничений.

Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, «Северного потока - 2». Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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Утверждение документа, как и ожидалось, прошло без обсуждений. Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС. Новый закон вступит в силу спустя 20 дней.

После вступления в силу новых поправок у стран - членов Евросоюза будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года.

Таким образом, директива коснется проекта «Северный поток-2», нового проекта для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Речь идет о двух нитках мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые повторяют маршрут «Северного потока».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году, заявлял в конце марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Как неоднократно отмечали эксперты, о полной остановке проекта в результате принятия Газовой директивы речи не идет. Так, Германия добилась значительного смягчения поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из принятых норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, но после консультаций с Еврокомиссией. В случае с «Северным потоком - 2» это сама ФРГ.

При этом на прошлой неделе свое бессилие в вопросе повлиять на позицию Германии, признали в Вашингтоне. Убедить ФРГ отказаться от проекта «Северный поток — 2» не удалось, констатировал госсекретарь США Марк Помпео. По его словам, Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода.

«То, что газовую директиву в ЕС примут и утвердят, было предсказуемого с тех самых пор, как европейские страны в начале года пришли по этому вопросу к компромиссу на уровне глав государств.

Тогда и было решено воплотить в тексте директивы предложение Франции, которое вполне устроило Германию: чисто формально соблюсти видимость контроля со стороны Брюсселя за морскими частями трубопроводов, но при этом сделать так, чтобы брюссельские чиновники де-факто помешать «Северному потоку-2» не могли», - говорит Евгений Удилов, руководитель департамента образования «Феникс».

Однако все же директива создаст сложности в реализации проекта. Так, поскольку по нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока - 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, это может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Это создаст и проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности, в вопросе сроков его окупаемости, поясняют аналитики.

«Трубопровод будет подчинен требованиям европейского энергетического законодательства, иными словами, «достали его и со дна моря». На практике это означает, что к мощностям трубы должны быть в теории допущены третьи участники еврорынка», - говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом все понимают, что допущен к прокачке газа фактически никто не будет, так как, согласно концепции проекта, газ в российский конец трубы может быть запущен только «Газпромом», так как он является единственным обладателем права на экспорт топлива, добавляет он.

Между тем в марте британская газета Financial Times писала, что оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 готовит план обхода ограничений.

По данным FT, оператор продумывает создание отдельной компании под строительство оставшегося участка в 50 км. Этот небольшой участок подчинялся бы правилам ЕС, а вся остальная часть «Северного потока — 2», которая составляет почти 1200 км по дну Балтийского моря, осталась бы вне европейской юрисдикции.

Как резюмирует директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын, в целом директива вряд ли что-то изменит в судьбе проекта «Северный поток-2». Проект будет запущен до конца года, а оператор проекта найдет тот или иной выход из прописанных ограничений.