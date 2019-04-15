Умный музей и игровой город: как в Туле развлекают детей

Физика — наука сложная. По крайней мере такую реакцию этот предмет вызывал у многих из нас во время учебы в школе. Однако создатели музея занимательных наук «Экспериментория» в Туле уверены, что изучать устройство мира можно с ранних лет. Главное — делать это увлекательно.

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Все гениальное — просто

Необычный и единственный в Туле музей собрал более 100 экспонатов, наглядно демонстрирующих законы физики, биологии, астрономии, математики. Благодаря тому, что экспонаты интерактивные, сложные научные явления становятся простыми и понятными.

Сейчас у музея большое количество посетителей, хотя для создателей бизнеса все начиналось с хобби.

«Мы с супругой в 2012 году были в Лондоне и посетили Science Museum. Конечно, он огромный, нечто подобное в маленьких городах России организовать невозможно. Мы решили попробовать создать свой музей экспериментов в Туле. К тому же, у нас был маленький ребенок, и это нас вдохновляло. Изначально мы занимались этим как хобби и не планировали превращать его в большой бизнес», — рассказал «Газете.Ru» учредитель компании «Эврика», которая занимается управлением этого парка научных развлечений, Алексей Давлетшин.

Музей «Экспериментория» открылся 1 сентября 2014 года и с первого дня стал одним из самых популярных развлечений у тульских детей. На момент открытия подобных музеев в России было всего 10. По словам Давлетшина, никаких проблем с открытием бизнеса не возникло, компания защитила бизнес-план и получила поддержку от комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области — 800 тысяч рублей. Помимо этих денег на первом этапе, на базе компании сейчас реализуется федеральный проект «Ты – предприниматель» для детей 14-17 лет. «Мы выполняем госзаказ, и это тоже нам очень помогает», — отметил Давлетшин. К тому же, в 2017 году компания получила премию за достижения в области туризма от правительства РФ, а также использует возможности Портала Бизнес-навигатора МСП – в первую очередь информационные.

«Благодаря Порталу Бизнес-навигатора МСП мы получили информацию о кредитах и узнали о возможностях получения гарантийной поддержки», — рассказал Давлетшин. Компания обратилась в Тульский областной гарантийный фонд и получила гарантию по кредиту.

Большинство экспонатов в музее — это собственные придумки. В парке научных развлечений налажено их производство в собственном цеху — более 150 вариантов.

«80% экспонатов мы делаем сами. Есть вещи, которые сделать самим невозможно, тогда мы покупаем комплектующие. Всегда, когда мы отправляемся в отпуск, мы посещаем в разных странах научные музеи. Это нам помогает вдохновляться и придумывать новинки», — рассказал Давлетшин.

К тому же, супруга и соучредитель Инна Давлетшина училась на механико-математическом факультете в Тульском государственном университете.

На самом деле, секрет привлекательности музея бесхитростный. Экспонаты построены на законах физики. В музее нет виртуальной реальности, но зато есть экспонаты, которые позволяют понять силу тяжести, закон Архимеда и другие явления. «Родители часто приходят и сетуют, что в школе им так не объясняли физику», — поделился бизнесмен.

Здесь и оптические иллюзии, и комната логических загадок, маятник Ньютона, гироскоп, эксперименты с электричеством, музыкой и мыльными пузырями. Всего семь различных зон. Алексей рассказал, что как дети, так и взрослые особенно любят залы, посвященные оптике и электричеству, а также огромное беличье колесо, в котором можно бегать.

Через два года после открытия «Экспериментории» появилась новая идея для детей — это город профессий «Мануфактория». По словам Давлетшина, сейчас это один из самых популярных способов развлечения детей по всему миру. В «Мануфактории» дети выбирают профессию, устраиваются на работу и даже тратят зарплату в магазинах минигорода. Таким образом, площадки, расположенные в самом большом торговом центре города, работают в двух важных для развития детей направлениях — изучение явлений окружающего мира и ранняя профориентация.

Игровая Тула

На этом предприниматели не остановились и в 2018 году открыли еще один необычный проект. Фаблаб-мастерская «MAKER» открылась в 2018 году на базе творческого индустриального кластера «Октава» при поддержке «Ростеха».

«Это фабрика-лаборатория, позволяющая любому желающему воспользоваться оборудованием в мастерской и сделать самому какой-то продукт. Мы проводим обучающие курсы для детей, например, по 3D, по проектированию, по робототехнике. Во-вторых, мы предоставляем оборудование в аренду бизнесу или физлицам. В-третьих, это мелкосерийное штучное производство — можно делать самим подарки и сувениры по собственной идее», — рассказал Давлетшин.

Сейчас благодаря этой мастерской, в которой есть лазерные, фрезерные, токарные и другие станки, стало проще делать экспонаты и для «Экспериментории». «Теперь у нас в руках тоже есть современные технологии», — отметил Давлетшин.

Дело в том, что компания ставит задачу постоянно обновляться, ежегодно создавать новые экспонаты и новые программы развлечений. Это сложно, и требует кропотливой работы каждый день, признается предприниматель.

Тула известна своими музеями, поэтому конкуренция у проектов Давлетшиных большая. Однако уникальность музея, его научная база и интерактивность выделяют его на фоне остальных, поделился бизнесмен. Новый проект, который планирует запустить «Эврика», — еще более амбициозный. В его основе лежит идея рассказать детям о родной Туле и возможностях города.

«Сейчас мы планируем создать на базе «Мануфактории» наш город в миниатюре, собрав всех крупнейших работодателей Тулы, например, Тульский оружейный завод, научно-производственное объединение «Сплав» и другие. У нас уже есть тульские бренды — фермерское хозяйство «Лазаревское», Сбербанк, «Автокласс» и так далее. Теперь мы хотим представить в разных локациях города тульские предприятия, чтобы ребенок понимал, в каком городе он живет», — рассказал Давлетшин.

«Ребенок сможет тогда играть именно в тульские профессии. Сейчас мы ведем переговоры с 7 компаниями, в том числе с музеем «Ясная поляна». Иными словами, это будет игровая Тула в миниатюре», — добавил предприниматель.