Зарплаты первых лиц: Медведев заработал больше Путина

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн руб. Это следует из декларации, которая опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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В собственности президента сейчас имеются две квартиры 77 и 153,7 кв. м, гараж и гаражное место (по 18 кв. м), а также два автомобиля, ГАЗ М21 и «Нива», и автоприцеп «Скиф».

По сравнению с 2017-м его доход уменьшился в два раза. Тогда президент заработал 18,7 млн руб. Это было почти вдвое больше, чем в 2016 году (8,8 млн руб.).

При этом накануне президентской кампании 2018 года Путин отчитался о своих доходах за 2011-2016 годы.

В отчете, направленном в ЦИК в феврале прошлого года, говорилось, что Путин за это время получил доход в сумме 38,5 млн руб.

Источниками доходов стали президентская зарплата, вклады в банках и военная пенсия.

В частности, Путин известил Центризбирком о том, что ему принадлежит квартира площадью 77 кв. м в Санкт-Петербурге и там же один гараж площадью 18 кв. м. Перед прошлыми выборами в 2012 году он отчитался о земельном участке в Подмосковье (1,5 тыс. кв. м), квартире в Санкт-Петербурге (77,7 кв. м) и гараже в том же городе (12 кв. м).

Содержание графы «Обязательства имущественного характера» у президента не менялось: квартира в бессрочном пользовании в Москве и одно гаражное место в Петербурге.

Не изменились и сведения о ценных бумагах, которыми владеет Путин: 230 акций банка «Санкт-Петербург» и перечень задекларированных им транспортных средств (два ГАЗ М21 1960-х годов, ВАЗ 2121 2009 года и прицеп «Скиф»).

Но выросло количество задекларированных Путиным счетов — с 10 до 13. Сумма остатков на счетах выросла с 5,7 млн до 13,8 млн руб.

Премьер вырвался вперед

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн рублей. Это на 1,35 млн рублей больше, чем в 2017 году.

В собственности у Медведева квартира площадью 367,8 квадратных метра и два автомобиля — «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21». Его супруга Светлана Медведева ничего не заработала за год.

Самым богатым чиновником в администрации президента стал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он задекларировал 657,3 млн рублей. Это почти в десять раз больше, чем у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который занял второе место по объему доходов. В прошлом году Кириенко заработал 66,6 млн руб.

В правительстве наибольший доход получил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (538,4 млн руб).

Среди жен высших чиновников Кремля и правительства лидерство удерживает супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Заработок Навки в 2018 году составил 218 млн 603 тыс. 669 рублей.

За прошлый год жена пресс-секретаря главы государства заработала на 18,2 миллиона рублей больше, чем за 2017 (200 млн 385 тыс. 746 рублей). Если в 2017 году ее доход в 14 раз превышал заработок супруга, то в 2018 — в 17 раз.

В декларации также значится, что Навка, как и в предыдущем году, владеет двумя земельными участками площадью по 79 и 14 соток, двумя жилыми домами площадью 779,2 и 353,5 кв м, тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв м и одним машино-местом. Из документа следует, что вся недвижимость находится на территории России. В документе больше не фигурирует квартира на территории США площадью 126 кв м, которая числилась в собственности Навки в 2017 году. К движимому имуществу супруги Пескова относятся два автомобиля Mersedes (модели CL63 AMG и GLE63) и мотовездеход Yamaha.

При этом сам пресс-секретарь президента в 2018 году заработал 12,795 миллиона рублей. По итогам 2017 года Песков задекларировал доход в 14,343 миллиона.

Американская разведка копает под Путина

О том, какими доходами располагает российский президент, интересуются в палате представителей конгресса США. 13 марта палата одобрила законопроект, обязывающий директора Национальной разведки раскрыть информацию о доходах и имуществе президента России Владимира Путина. Авторы законодательной инициативы — члены палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк).

Инициативу назвали Vladimir Putin Transparency Act — «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».

Директор Национальной разведки США должен подготовить соответствующий отчет в течение полугода.

«Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» предписывает главе Нацразведки включить в доклад «известные источники дохода» российского лидера. В нем предлагается раскрыть сведения о доходах президента и его семьи как в России, так и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость.

Ведомство должно сделать акцент на поиске «подставных» или посреднических структур, с помощью которых Владимир Путин якобы скрывает какую-либо информацию.

Кроме того, в докладе разведки должны быть раскрыты доходы должностных лиц и бизнесменов — «наиболее значимых российских высокопоставленных политических деятелей и олигархов», которые являются сторонниками Путина. В случае одобрения закона сенатом документ ляжет на стол президенту США Дональду Трампу.

В конце февраля подготовку доклада о доходах Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» и призвал не относиться к этому серьезно.

«Мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — говорил Песков.