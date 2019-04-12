Припомнили Арашукова: за что сняли главу «Газпром межрегионгаза»

Кирилл Селезнев освобожден от должности главы «Газпром межрегионгаза» и начальника Департамента 314 (курирует маркетинг и переработку газа). Как отмечается в сообщении «Газпрома», это связано с завершением его контракта. Селезнев также покидает правление головной компании, куда входил с 2002 года.

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«Газпром межрегионгаз» — региональная «дочка» «Газпрома». Компания занимается поставками газа на внутренний рынок РФ, курирует вопросы газификации регионов.

Селезнев работал в структурах «Газпрома» с 2001 года, был помощником председателя правления компании Алексея Миллера, возглавлял Департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, а в 2003 году стал главой «Газпром межрегионгаз».

Его считают одним из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» и соратником Миллера. В 2004–2008 гг. Селезнев представлял «Газпром» в Совете директоров РАО «ЕЭС России».

Место Селезнева в «Газпром межрегионгазе» займет Сергей Густов, ранее занимавший должность генерального директора «Газпром СПГ Санкт-Петербург». Департамент 314 вместо Селезнева возглавит его заместитель Геннадий Сухов. Сам Кирилл Селезнев назначен генеральным директором «Русхимальянса», компании-оператора проекта создания комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге.

Некогда прочную позицию Селезнева в «Газпроме» ослабило так называемое дело Арашукова.

Напомним, отец задержанного сенатора Рауфа Арашукова — Рауль Арашуков был советником главы «Газпром межрегионгаза». Его задержали в тот же день, что и сына. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей на территории Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики и создании организованного преступного сообщества. В числе фигурантов этого дела, кроме Арашукова, работники региональных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

По версии ФСБ, члены преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета, создавая «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа». Сами углеводороды забирали себе участники преступной группы, а затем эти объемы списывались как невозможные к взысканию.

Именно таким способом с 2012 по 2017 гг. в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд руб., в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд руб. В Дагестане с декабря 2007 и по март 2016 года указанным способом было похищено газа на 1,38 млрд руб. По версии ФСБ, «иными противоправными способами» члены ОПГ также создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб.

Между тем, именно Дагестан — один из лидеров по долгам населения за потребленный газ. По данным «Газпром межрегионгаза» на 1 декабря 2018 года, Дагестан занимает второе после Чечни место по этому показателю. Долги региона превысили 9 млрд рублей. Ставропольский край занимает шестое место с долгом более 1 млрд руб. КЧР в первую десятку не входит, долг населения республики — 335 млн руб.

Неоплаченный газ реализовывался юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», уточняется в справке.

В последнее время «Газпром межрегионгаз» оказался связан с еще одним громким скандалом: прощением долгов за газ жителям Чечни на 9 млрд рублей. Такое решение принял Заводский районный суд Грозного, однако региональная «дочка» газовой монополии оспорила его в вышестоящей инстанции.

В середине февраля британское издание Financial Times обратило внимание на растущее напряжение между «Газпромом» с одной стороны» и северокавказскими регионами РФ с другой.

«Спор вокруг чеченского газового долга идет в одной связке с жесткими мерами по борьбе с неэффективной работой внутреннего рынка страны», — отмечает FT.

В сфере сбыта газа на внутреннем рынке существует проблема роста долга за поставленный газ, обращает внимание генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

По оценкам самого «Межрегионгаза», к началу текущего года объем просроченной задолженности только населения оценивался в 37,9 млрд руб, притом что годом ранее долг составлял чуть более 30 млрд рублей, а долг всех категорий потребителей оценивается «Газпромом» в 137,7 млрд рублей. Долги за газ, сформированные физическими и юридическими лицами, по нашей большой стране распределены неравномерно, и традиционно в регионах с депрессивной экономикой, в число которых входит большинство субъектов федерации на юге и Северном Кавказе, их больше, отмечает эксперт.

Очевидно, что внутреннему рынку необходимы реформы и поиск путей эффективных решений, добавляет Вальтер.