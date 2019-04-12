Калви дома, но без связи: вернутся ли инвесторы в Россию

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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Адвокаты обвиняемого просили суд отпустить Калви под подписку о невыезде или залог в пять миллионов рублей.

Накануне суд по ходатайству следствия принял резонансное решение и изменил Калви меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Следователь объяснила ходатайство тем, что бизнесмен «обладает устойчивыми социальными связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям».

За изменение меры пресечения ходатайствовали глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, основатель и акционер «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

На заседании 12 апреля представитель СК просила продлить срок домашнего ареста. «Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», — сказала она.

Сам Калви заявил, что с домашним арестом согласен и «готов исполнять все его условия». При этом он отметил, что даже подписка о невыезде могла бы «удовлетворить задачи следствия».

Согласно решению суда, американский инвестор будет содержаться в своей квартире в центре Москвы на 4-й Тверской-Ямской улице. На Калви наложены ограничения в виде запрета пользоваться средствами связи. Исключение составляют вызовы экстренным службам и адвокатам.

Защита также просила разрешить Калви двухчасовые ежедневные прогулки, но суд не удовлетворил это ходатайство. Покидать квартиру возможно только с письменного разрешения следователя.

Ранее следствие высказывалось против перевода Калви под домашний арест, аргументируя это тем, что бизнесмен может скрыться из России, находясь на свободе и имея американское гражданство. Кроме того, подсудимый может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить документы, еще не изъятые при обысках, или другим образом помешать расследованию.

Напомним, Майкла Калви арестовали в середине февраля этого года. Кроме него, были арестованы партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Следствие предполагает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в качестве погашения долга. Было заключено соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Калви отрицает свою вину и эти выводы следствия. «Можно легко выяснить реальную стоимость акций, и она действительно стоила от 2 млрд до 3 млрд руб. — к таким выводам пришел независимый оценщик», — сказал Калви на одном из заседаний суда.

«Дело Майкла Калви и его партнеров находится под пристальным вниманием российских и иностранных инвесторов. Действия персонифицированы против конкретных фигур, причем имеющих хорошую репутацию в инвестиционном сообществе. Таким образом, некая потенциальная опасность возникает не только по возможным потерям или недополученным доходам от бизнеса, но и для личной свободы», — говорит Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий.

По его словам, изменение меры пресечения Майклу Калви на домашний арест несколько разрядило обстановку и инвестиционное сообщество восприняло это как сигнал, что дело не выйдет за рамки судебных процедур и не будет зависеть от политической воли властей. Впрочем, все же решающим фактором для инвестиционного климата в нашей стране будет, безусловно, не промежуточная мера пресечения, а окончательное решение по существу дела, признает он.

Как отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов,

инвестиционный климат нашей страны во многом будет зависеть от того, примут ли против нашей страны санкции. России угрожают санкциями против банков и энергетического сектора.

Именно из-за санкций в прошлом году в России был отмечен рекордный отток иностранных инвестиций. Так, прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд до $15,9 млрд, обнародовал недавно данные Банк России. Это минимальное значение с 1997 года, когда ЦБ стал публиковать такую статистику.

При этом эксперты посчитали, что такой отток стал прям следствием санкционных рисков. И хотя сейчас наблюдается затишье, ограничения против нашей страны все равно введут, уверены эксперты.

В США считают эффективными санкции в отношении России и намерены продолжать применять ограничительные меры для оказания воздействия на Москву, заявил на днях министр финансов США Стивен Мнучин на комитетских слушаниях в палате представителей конгресса.

«Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», — пообещал Мнучин.