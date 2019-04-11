Месть за яблоки: Лукашенко вступил в торговую войну с Россией

Белоруссия будет при необходимости закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транспортировку по ним нефти из России в Европу. Об этом в четверг 11 апреля заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА. Такое решение Минска стало ответом на запрет Москвы ввозить ряд продуктов с территории республики.

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По словам Лукашенко, Россия вводит все больше и больше санкций в отношении Белоруссии, при этом продолжая называть Минск торговым партнером, посетовал белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства. Президент резко раскритиковал действия Москвы по запрету на ввоз ряда продуктов из Белоруссии на территорию РФ.

«Нам закрывают рынок», — заявил он.

«Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — добавил белорусский лидер.

Он поручил правительству разобраться в этом вопросе.

«Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», — сказал президент.

Ремонтные работы на нефтепроводах, которые проходят через белорусскую территорию, по экологическим соображениям невозможно выполнить без их перекрытия, уточнил также в четверг вице-премьер белорусского правительства Игорь Петришенко по итогам совещания у президента. «Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без [перекрытия] определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть», — цитирует вице-премьера агентство БелТА.

Он напомнил, что ранее было принято решение не подводить российских партнеров, не закрывать для прокачки нефти определенные участки, но сейчас подход к этой проблеме изменился.

Касаясь вопроса о сроках, необходимых на ремонтные работы, Петришенко сообщил, что их должны определить специалисты, которые занимаются эксплуатацией трубопровода. «В зависимости от того, какие элементы, узлы, агрегаты необходимо обслужить, — отметил он. — Специалисты должны провести активные консультации для того, чтобы нефтепровод функционировал не в ущерб природе нашей страны и все законтрактованные поставки были осуществлены».

Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уточнил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

«Всегда есть участки нефтепровода, которые нуждаются в капитальном ремонте. Мы проектируем в настоящее время пять участков для капитального ремонта. Уже год идут проектные работы», — сказал он.

Вериго отметил, что в 2019 году нефтепроводу будет 55 лет. По его словам, износ основных фондов активной части нефтепровода в настоящее время составляет более 65%.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — магистральный нефтепровод, который перекачивает нефть, поступающую из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении Западной Европы и Балканских стран, обеспечивает снабжение углеводородным сырьем белорусские нефтехимические предприятия.

В 2018 году по системе прокачано 60,4 млн т нефти, из них 58,8 млн т — поставки из РФ, что составляет около четверти нефтеэкспорта страны.

Союзниками больше не считать

Лукашенко дал ясно понять, что Минску есть чем ответить на недружелюбные выпады со стороны Кремля. Так, продолжил он, год или полтора назад, когда специалисты доложили, что в аварийном состоянии находятся нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут через Белоруссию, было поручено работать в «аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть». То есть пошли навстречу, пояснил он.

Теперь же при возникновении подобной ситуации, по словам Лукашенко, Белоруссия не будет столь щепетильна к интересам союзника.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — посетовал Лукашенко.

Кремль с президентом Белоруссии не согласился. «Никакие санкции Россия не вводит», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой», — пояснил представитель Кремля.

Есть, продолжил Песков, «огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям». «В то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные», — добавил он, отметив, что Россия с пониманием относится к эмоциям Лукашенко, но выступает за разговор в более спокойной тональности.

О новом витке плодово-ягодной войны между Москвой и Минском стало известно накануне. 10 апреля руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с 12 апреля ведомство запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран, поясняют в Россельзохнадзоре.

По словам Данкверта, с 1 по 7 апреля на границе с Белоруссией задержали 36 машин с продукцией без необходимых документов, которые незаконно пытались ввести в РФ.

А кроме того, на границе было задержано 66 фур с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения. Однако «белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале», напомнил Данкверт.

Это далеко не первый случай, когда под видом белорусской продукции в Россию пытаются ввезти продукты из стран, подпавших под санкционные ограничения. Еще в конце марта на встрече с белорусскими дипломатами, таможенниками, членами Евразийской экономической комиссии и коллегами из белорусской госинспекции Данкверт жаловался, что в последние годы «постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию» плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

Поток санкционки не иссякает

Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусской госинспекции о необходимости подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на продукцию, растамаживаемую в Белоруссии и реэкспортируемую в Россию. Но полноценного отклика не получал. Поэтому ведомству Данкверта приходилось самостоятельно проверять подлинность белорусских фитосанитарных сертификатов.

Так, по документам через Белорусскую республику поставлялась растительная продукция из 33 стран Азии и Африки, однако когда Россельхозндзор разрешил только прямой ввоз продукции из этих стран «через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза», продукты из этих стран перестали идти в Россию. Из чего можно сделать вывод, что на самом деле Белоруссия поставляла в Россию продукцию не из этих стран, а из тех, которые попали под российское эмбарго, в первую очередь, из Европы, США, Канады, Турции, Украины.

Но по факту поток санкционки через Белоруссию не закончился. По мнению надзорных органов, в первую очередь потому, что государственные структуры Белоруссии этому не препятствуют.

Россельхознадзор признал, что при таком раскладе не в состоянии препятствовать проникновению санкционной продукции в Россию. Минск же не раз отмечал, что не поддерживает ответное российское эмбарго на ввоз продукции из Евросоюза и других стран.

Подобного рода схемы с «устрицами и не только из Белоруссии» существовали с момента введения эмбарго, но открывала глаза на очевидные нарушения Россия только тогда, когда это было можно использовать в качестве необходимого рычага на соседнюю страну в решении разных дипломатических вопросов, напоминает аналитик ГК Алор Алексей Антонов. Возможно сейчас это является плановой сезонной акцией ведомства, чтобы напомнить, что если Белоруссия продолжит использовать серые схемы реэскпорта, ее можно легко сделать уязвимой, предположил аналитик.