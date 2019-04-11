Умер Владислав Тетюхин

Бывший совладелец и руководитель корпорации ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Новость об этом появилась сначала на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, следом — на официальной странице концерна ВСМПО-АВИСМА.

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Оба предприятия могут считать Тетюхина если не родным папой, то крестным отцом точно.

На Верхнесалдинский металлообрабатывающей завод в город Верхняя Салда Свердловской области Тетюхин попал после института по распределению.

Инженер-металлург по специальности, он с азов начал осваивать только начинавшееся в те годы производство титана и прошел практически все ступени карьерной лестницы — от мастера до заместителя главного металлурга по титановому производству.

Позже, став доктором технических наук, он уже в Москве участвовал в разработке авиационных материалов, а в 1980-е годы отвечал за надежность титановых сплавов в авиации, ракетостроении и космической технике. В годы перестройки из-за спада в авиационной и космической промышленности профильные заводы оказались на грани банкротства, и в начале 1990-х годов Владислав Тетюхин поехал в Верхнюю Салду уже не строить карьеру, а спасать свой завод в статусе директора.

Он нашел новых партнеров и освоил мировые рынки сбыта титана, выведя постепенно предприятие на изготовление индивидуальных заказов для Boeing и Airbus. На мировом рынке ВСМПО работал в кооперации с пермским предприятием ОАО «АВИСМА» — крупнейшим в мире производителем титановой губки. После того как он объединил два производства в единую кооперацию, в 1998 году появилось «ВСМПО-АВИСМА».

К середине 2000-х годов объединение занимало около трети мирового рынка титана.

Помимо самого Тетюхина акционерами объединенного предприятия были Вячеслав Брешт и группа «Ренова». Между акционерами в 2005 году возник конфликт интересов, а уже в ноябре 2006 года Тетюхин продал более 30% акций «Рособоронэкспорту», позже — еще небольшую часть. По данным «СПАРК-Интерфакс», в итоге его доля снизилась до 0,37%.

В 2012 году Forbes в своем рейтинге богатейших бизнесменов России оценивал состояние Тетюхина в $650 млн. После продажи акций ВСМПО-АВИСМА патриарх отечественной титановой отрасли вложил практически все вырученные деньги в строительство в Нижнем Тагиле Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который специализируется на протезировании суставов.

«Семь последних лет своей жизни до последнего дыхания было отдано им борьбе за право на медицинскую помощь для всех жителей России», — подчеркивают представители клинического центра. За это Тетюхина называют меценатом.

В 2009-м Тетюхин покинул пост президента корпорации, однако оставался членом совета директоров и советником гендиректора компании.

«Он жил делом. Он служил делу», — отмечает заместитель председателя Совета директоров ВСМПО-АВИСМА Михаил Шелков. «Его принципиальная позиция по всем вопросам — пример того, как надо отстаивать и продвигать дело, ради которого живешь», — подчеркивает Шелков.

В беседе с «Газетой.Ru» президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко подчеркнул, что Владислав Тетюхин был выдающимся ученым. «Он внес огромный вклад в развитие авиастроения и мировой космической индустрии, а его вклад в развитие сотрудничества ВСМПО-АВИСМА с корпорацией Boeing невозможно переоценить», — добавил он.

Благодаря Тетюхину ВСМПО стал крупнейшим поставщиком титана для гражданских самолетов Boeing. Он предложил и способствовал созданию первого совместного предприятия между Boeing и ВСМПО — Ural Boeing Manufacturing (UBM),

и сейчас наши два завода поставляют титановые компоненты для всех гражданских самолеты Boeing, напомнил Кравченко.

В прошлом году UBM запустил второй завод по производству титановых деталей для американских самолетов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области.

«Сам Владислав Валентинович запомнился мне как потрясающе добрый, отзывчивый, образованный и очень спортивный человек. Мне его будет очень не хватать», — добавил Кравченко.

Сейчас компания ВСМПО-АВИСМА контролируется менеджментом, а 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации «Ростех».

Несмотря на то что в последние годы много говорят о санкциях и проблемах и их негативном влиянии на предприятия, титановое производство чувствует себя неплохо.

Объем выручки корпорации в прошлом году превысил 89 млрд рублей, обращает внимание аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Это на 23% превышает результаты 2017 года, который тоже был неплохим.

Прибыль от продаж продукции (алюминий, титан, полуфабрикаты и изделия из них) составила 31,85 млрд. руб, что на 40% выше уровня позапрошлого года, а чистая прибыль при этом оценивается в 18,8 млрд рублей — показатель, которым может похвастаться редкое российское металлургическое предприятие, обращает внимание генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

По мнению эксперта,

секрет успеха АВИСМЫ заключается в ее фактическом монопольном положении на российском рынке титана (90% рынка) и доминирующее — на мировом.

Поскольку мировая авиастроительная и аэрокосмическая промышленности фактически зависимы от поставок ВСМПО-АВИСМА, риска введения санкций для них нет, подчеркивает Вальтер.