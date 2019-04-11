Обгоняют инфляцию: Путин взялся за цены на бензин

Совещание с членами правительства в четверг, 11 апреля, глава государства Владимир Путин начал с вопроса о ценах на бензин. Первым он попросил вице-премьера правительства Дмитрия Козака рассказать о ситуации на рынке моторного топлива.

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Из выступления Дмитрия Козака вырисовывалась идиллическая картина.

По его словам, ситуацию на внутреннем рынке можно оценивать как стабильную и с точки зрения обеспеченности потребителей, и с точки зрения ценовой доступности.

Так, средние розничные цены на бензин в России с начала года выросли на 1,4%, на дизельное топливо — на 1,6%, порадовал вице-премьер Дмитрий Козак.

«По состоянию на 10 апреля розничные цены на бензин в среднем составляют 42,3 рубля за 1 л, что на 1,4% больше, чем в декабре 2018 года. А на дизтопливо — 47,2 рубля, что на 1,6% выше, чем в декабре. Изменения в первую очередь обусловлены ростом с начала текущего года налога на добавленную стоимость на 2%», — сказал Козак.

Впрочем, Владимир Путин с ним не согласился. Президент поинтересовался, а на сколько цены на бензин выросли по сравнению с весной 2018 года.

Козак вынужден был признать, что, если сравнивать с весной прошлого года, ситуация выглядит уже «не так оптимистично».

По словам Козака, в правительстве с нефтяниками еще раз встречались и договорились о том, что они вернут цену на летний дизель к уровню октября прошлого года. «Это позволит снизить еще на 1,3-1,7 рубля за литр цену дизельного топлива, прежде всего для сельхозпроизводителей», — сказал Козак.

На это Владимир Путин просил вице-премьера совместно с Минсельхозом «держать под контролем ситуацию на внутреннем рынке».

На совещании с членами правительства у президента возникли вопросы не только к Дмитрию Козаку. Так, Путин заявил главе Минсельхоза Дмитрия Патрушева, который привел данные о распределении половины от установленного лимита на господдержку, что выделенные средства до сельхозпроизводителей должны доходить вовремя.

Выступлением главы Минтранса Евгения Дитриха президент остался не полностью доволен. В частности, Владимир Путин заинтересовался, сколько дополнительных электричек будет пущено летом. Ответы главы Минтранса его не удовлетворили: «Мало, все на дачу поедут», — заявил ему президент.

Что будет с бензином?

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что правительству удастся серьезно снизить цены на бензин в ближайшее время.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, хотя в ручном режиме чиновники вполне смогут пойти навстречу производителям, учитывая стратегическую важность отрасли, однако рядовым потребителям рассчитывать на дешевое топливо не стоит.

По словам Гайдара Гасанова, эксперта «Международного финансового центра»,

средний чек на топливо с прошлого года вырос на 11%.

«То есть фактически ни один из механизмов регулирования топливного рынка со стороны правительства не сработал. А все потому, что экспортная сырьевая модель экономики нашей страны не рассчитана на такие манипуляции», — говорит эксперт.

При этом он ожидает, что на независимых АЗС стоимость бензина может вырасти на 8-9% в этом году.

Текущий уровень чистой торговой маржи (разницы между ценой АЗС и оптовыми ценами НПЗ) при реализации дизельного топлива составляет около 4 рублей за литр, то есть при снижении цен до уровня октября она уменьшится почти в два раза, отмечает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. При этом нужно учитывать, что НПЗ терпят убытки при поставках на внутренний рынок, поскольку оптовые цены ниже цен экспортного паритета, добавляет он.

Ручное управление ценами на бензин в целом демонстрирует отсутствие стабильности в отрасли, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Напомним, после стремительного подорожания бензина осенью прошлого года правительство подписало с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на топливо в стране. Цены должны были расти не выше инфляции. Необходимость подписания соглашения возникла из-за того, что для большинства российских компаний поставки на экспорт стали выгоднее продаж топлива на внутреннем рынке.

В соответствии с соглашением, нефтяные компании обязались держать цены на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) не выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом. При этом государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой. Как неоднократно отмечал Козак, демпфирующий механизм, который должен частично компенсировать нефтяным компаниям упущенную экспортную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, работает. В соответствии с последними договоренностями с нефтяными компаниями, соглашение будет действовать до июля 2019 года.