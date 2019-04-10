Плодово-ягодная война: что творится на границе с Белоруссией

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Об этом в среду заявил руководитель надзорной службы Сергей Данкверт, сообщают белорусские СМИ.

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Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран. В Россельхознадзоре действительно не исключают вероятности очередного запрета.

«С 12 апреля запрещаем ввоз яблок и груш белорусского происхождения», — подтвердил глава российского ведомства Данкверт.

Чиновник уточнил, что в период с 1 по 7 апреля на границе задержали 36 машин с продукцией без необходимых документов.

«Фрукты пытались ввезти незаконно», — уточнил Данкверт. Кроме того, на границе с Белоруссией задержано 66 фур с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения.

При этом, как напомнил Данкверт, еще в прошлом году «белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале».

Ранее Россельхознадзор предупреждал, что может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии из-за отсутствия достоверной информации о ней. Об этом сообщалось на официальном сайте ведомства в четверг, 28 марта.

Белорусские яблоки родом из Буркина-Фасо

27 марта, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт встречался в Москве с белорусскими дипломатами, таможенниками, членами Евразийской экономической комиссии и коллегами из белорусской госинспекции. Данкверт пожаловался на то, что в последние годы «постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию» плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусской госинспекции о необходимости подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на продукцию, растамаживаемую в Белоруссии и реэкспортируемую в Россию. Но полноценного отклика не получал.

При этом Россельхознадзору пришлось самому устанавливать подлинность тех фитосанитарных сертификатов, которые выдавала Белоруссия на экспортируемые товары. По словам Данкверта, велись многочисленные переговоры и переписка «с официальными представителями десятков стран, которые по документам якобы являлись производителями поступающей в Россию продукции, а также с Еврокомиссией».

По результатам этой работы Россельхознадзор был вынужден ограничить поставки через соседнюю республику растительной продукции из 33 стран Азии и Африки. В том числе из Индии, Иордании, Конго, Малави, Мозамбика, Камеруна, Сьерра-Леоне, Сомали, Нигерии, Афганистана, Буркина-Фасо, Бенина, Гвинея-Бисау, Мали, Уганда, Кот-Д'Ивуар, Д.Р. Конго, Пакистана, Бурунди, Сан-Марино, ЦАР, Судана, Непала, Мадагаскара, Джибути, Замбии и других.

В обход мятежной Белоруссии

В итоге Россельхозндзор разрешил только прямой ввоз продукции из этих стран «через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза».

Эта мера оказалась эффективной. По крайней мере, сразу после введения прямого ввоза продукция, якобы произведенная в указанных странах, перестала поступать на территорию России. То есть, фактически Белоруссия поставляла в Россию продукцию не из этих стран, а из тех, которые попали под российское эмбарго, в первую очередь, из Европы, США, Канады, Турции, Украины.

Но как сейчас выясняется, поток подсанкционной продукции из братской Белоруссии не иссяк.

Данкверт предупреждал, что Россельхознадзор оставляет за собой право полностью запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии. И не только плодо-овощной, но и мясной, молочной, рыбной. У Россельхознадзора остаются претензии к белорусским контрольным органам по части качества сыра и колбасных изделий, поставляемых с нескольких предприятий соседней страны.

В сыре были выявлены противогрибковые препараты и обнаружены кокцидиостатики в колбасных изделиях. Помимо этого, Россельхознадзор введет усиленный лабораторный контроль в отношении еще двух компаний, где были выявлены бактерии группы кишечной палочки в форели и дрожжей в твороге.

Санкционка продолжит поступать в Россию

Россельхознадзор не в состоянии препятствовать проникновению санкционной продукции в Россию. Особенно, если в теневом обороте заинтересованы государственные структуры соседних стран.

Власти Белоруссии не раз давали понять, что не поддерживают ответное российское эмбарго на ввоз продукции из того же Евросоюза. Более того, белорусские официальные лица публично критиковали Россельхознадзор за предвзятое отношение к белорусскому бизнесу.

Россельхознадзор за четыре года действия ограничений на ввоз продовольственной продукции из ряда стран в Россию, с 6 августа 2014 года, выявил более 27 тыс. тонн незаконно ввезенной на территорию страны продукции. Об этом говорилось в сообщении ведомства.

За три года действия указа о ликвидации нелегальной продукции (с июля 2015 года) было уничтожено более 26 тыс. тонн нелегальной продукции.

Указ президента России Владимира Путина «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вступил в силу 6 августа 2014 года.

Документом был введен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в государствах, которые ввели или присоединились к санкциям в отношении РФ. В связи с ростом теневых поставок в июле 2015 года указом президента России было принято решение о необходимости уничтожения незаконно ввозимой продукции.