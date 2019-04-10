Майские праздники: каникулы россиянам не по карману

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России на майские праздники за год вырос на девять процентов — с 7 891 до 8 660 рублей, за границу – на 14%, с 18 732 до 21 364 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в интернет-сервисе Biletix. Железнодорожные билеты подорожали на 11% — с 2 398 до 2 671 рублей.

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Рост цен подтверждают и аналитики других компаний. Так, по информации сервиса путешествий Туту.ру,

прайс на поездки по России и дальнему зарубежью в праздничные дни увеличился на 12% по сравнению с билетами на те же даты в прошлом году. Поездки в Европу выросли на 8%. А в среднем чек на перелет по самым популярным направлениям увеличился на 10%.

Однако нельзя сказать, что путешественников это остановило. Аналитики Biletix сообщают, что продажи авиабилетов с вылетом в период майских праздников все-таки выросли: по внутренним направлениям — на 12%, по зарубежным – на 24%.

По данным порталов для путешественников, самостоятельные туристы преимущественно выбирают поездки в те места, где максимально меньше могут потратить денег во время отдыха. Так, самыми популярными внутренними направлениями на майские праздники стали Сочи, Симферополь, Калининград, Москва и Минеральные воды. За границей – Ереван, Тбилиси, Прага, Тель-Авив и Ташкент. Среди железнодорожных направлений лидируют поездки в Санкт-Петербург, Москву, Орел, Смоленск и Казань. Также популярны Латвия, Белоруссия и Абхазия.

В то же время ситуация в секторе организованного туризма мало изменилась. Спрос на туристические путевки остался на прошлогоднем уровне, а по отдельным направлениям наблюдается рост в районе 5-10%, рассказали в TEZ TOUR.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что

минимальная стоимость пляжного тура на майские праздники составит 26 тысяч рублей.

По информации туроператора TUI, средний чек на покупку тура майские праздники составляет около 40 тысяч рублей, при этом динамика продаж таких туров на 15% выше прошлогодней.

В среднем длительность поездок на майские составляет 7 дней, а самое популярное время — с 27 апреля по 3 мая. Такую схему предпочитают 57% организованных путешественников.

Турпакеты могут обойтись дешевле самостоятельного путешествия, если человек прибегал к раннему бронированию. В это время отельеры предоставляют значительные скидки, отмечают туроператоры. По Турции, например, они доходят до 40%.

Среди зарубежных направлений на первом месте Турция. Также в пятерку входят ОАЭ, Тунис, Греция и Таиланд, отмечают в АТОР.

При этом многие жители нашей страны тратам на отдых в майские праздники предпочитают времяпрепровождение на собственном дачном участке. Согласно недавнему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такой способ проведения каникул предпочитают треть опрошенных (35%). При этом почти две трети россиян — 63% планируют вовсе провести майские праздники дома.

«Среди жителей сел эта доля выше – 72%, тогда как среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, наоборот, ниже – 47% и 52% соответственно», — отмечают в ВЦИОМ. В другой город России поедут 6% наших сограждан, а 4% — отдохнут за пределами бывшего СССР, выяснили социологи.

У 59% респондентов нет планов на майские каникулы, которые они хотели бы реализовать, но по каким-то причинам откладывают, а вот 5% опрошенных признались, что хотели бы поехать за границу, 4% — на море, столько же были бы не прочь съездить в Крым или путешествовать по другим регионам России.

Но основная причина, мешающая им реализовать свои планы, — дороговизна отдыха. В этом признались 70% «мечтателей». Каждый десятый откладывает планы на отдых из-за занятости на работе, 8% — из-за состояния здоровья. Статистика напрямую дает понять и подтверждает тот факт, что не всем «барский» отдых по карману.

В январе 2019 года Росстат последний раз публиковал данные о доходах россиян по итогам месяца: так, реальные доходы граждан снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. А всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан ведомство перешло на новую методику и теперь будет публиковать данные только раз в квартал.

При этом Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в России на 2019 год до 1,1%. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 гг. В сентябре прошлого года ведомство было более оптимистичным и прогнозировало на уровне 1,4%. По уточненному прогнозу улучшение ситуации с зарплатами ожидается только в 2020 году — чиновники прогнозируют рост реальных зарплат в следующем году до 2%, а в 2021-2024 гг. ожидается рост на уровне 2,7%.