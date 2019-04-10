Brexit отменяется? Что Британия хочет от Европы

Евросоюз может предоставить отсрочку по Brexit до 31 декабря 2019 года, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Все страны ЕС поддержали эту инициативу.

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«Это показало заседание постпредов государств ЕС во вторник в Брюсселе», — сказал источник.

Великобритания при этом должна будет принять условие:

если страна не примет участие в майских выборах в Европарламент, то она должна покинуть ЕС 1 июня.

Ранее в письме лидерам ЕС глава Европейского совета Дональд Туск отмечал, что «одной из возможностей станет предоставление Великобритании гибкого продления сроков выхода, которое продлится столько, сколько нужно, но не более одного года, поскольку за пределами этого срока нам придется принимать единогласные решения по ряду ключевых европейских проектов» (цитата по ТАСС).

Согласно письму, чтобы получить отсрочку «с открытой датой» Великобритания должна отказаться от попыток пересмотра согласованного с ЕС текста соглашения о выходе, отказаться от начала переговоров о будущих отношениях до определения момента выхода, а также разумно сотрудничать с остальными членами ЕС с понимаем, что Великобритания покидает сообщество.

Кроме того, Туск не исключил, что Лондон, получив длительную отсрочку, «пересмотрит свою стратегию выхода».

Наблюдатели в Брюсселе восприняли эти слова как намек на пересмотр самого решения Великобритании о выходе из ЕС.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель также заявил, что новых переговоров по выходу Великобритании из ЕС не будет. По словам премьера, «чем более длительной будет отсрочка, тем больше гарантий должны предоставить британцы». «Если британцы не будут вести себя честно, можно предвидеть немедленное прекращение отсрочки», — цитируют Мишеля РИА «Новости».

7 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС. В парламенте выступили против выхода страны из ЕС без сделки, но и не одобрили соглашение с Евросоюзом.

«Мы стоим перед необходимостью выбора: выйти из Европейского союза со сделкой или вообще не выходить», — сказала Мэй. Любые промедления по Brexit увеличивают риск того, что страна останется в Евросоюзе, сказала она.

Накануне британский премьер попросила Брюссель о переносе даты «развода» на 30 июня. Лондон не намерен участвовать в европейских выборах, которые пройдут 23–26 мая, указала она.

В Соединенном Королевстве пытаются договориться о соглашении, достигнутом Терезой Мэй и ЕС, о выходе Великобритании из сообщества. Уже три раза соглашение провалилось в палате общин.

Окончательное решение об отсрочке примут главы государств и правительств ЕС в среду вечером – 10 апреля. Если длительной отсрочки все-таки не будет, то 12 апреля сбудется самый нежелательный для Британии и ЕС сценарий — Соединенное Королевство покинет союз без сделки.

Продолжительная отсрочка Brexit пойдет на пользу и Евросоюзу, и Великобритании, пишет Financial Times. ЕС, скорее всего, пойдет на отсрочку, потому что «жесткий» Brexit или выход без сделки в ближайшую пятницу ударит по обеим сторонам.

Такое расставание приведет к трудностям для европейских компаний и приведет к серьезному ущербу для Великобритании. ЕС такой риск ни к чему, учитывая, что есть проблемы в торговых отношениях с США, включая возможные новые пошлины на европейскую продукцию.

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС проходил в июне 2016 года. Большинство (51,89%) британцев поддержали развод с Брюсселем.

В соответствии с 50-й статьей базового соглашения Евросоюза — Лиссабонского соглашения — Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления о выходе в Европейский совет.

Соглашение Мэй и ЕС остается заблокированным парламентариями. При этом Евросоюз дал понять, что никакие новые условия обсуждаться не будут.

Основной камень преткновения между Лондоном и Брюсселем — граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Сейчас между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз, нет границы. Лондон настаивает на полноценной границе после Brexit, а в Брюсселе предупреждают, что этот рубеж спровоцирует внутриполитический кризис и обрушит экономику региона.

Сделка между Великобританией и ЕС предполагала, что страна покинет Евросоюз 29 марта, но при этом до конца 2020 останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС). Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласовали бы параметры дальнейшего сотрудничества и в первую очередь, по поводу соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

В документе прописана возможность задействовать механизм backstop, который предусматривает сохранение регламентов ЕС на территории Северной Ирландии, пока Лондон и Брюссель не смогут достичь компромисса в этом вопросе.