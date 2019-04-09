Лед и сажа: чего хочет Россия в Арктике

В Санкт-Петербурге во вторник, 9 апреля, состоялся пятый Международный форум «Арктика — территория диалога». Одной из ключевых тем стали климатические изменения, наносящие Арктики непоправимый ущерб. Владимир Путин назвал их оттепелью.

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«В Арктике она идет более быстрыми темпами, чем в целом на планете. В 4 раза, представляете? То есть температура в Арктике повышается в 4 раза быстрее, чем на планете в целом», — сказал Путин во время пленарного заседания.

Но кроме потепления и таяния льдов есть проблема, которая также давно назрела. Арктике нужна уборка мусора. Россия начала систематически чистить арктические территории только в 2012 году.

Вывезено и утилизировано более 80 тыс. тонн отходов, накопленных в прошлые десятилетия, еще с советских времен.

«В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая среда» мы ликвидируем шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии», — сказал Путин, добавив, что предстоит также очистить акваторию Кольского залива на площади свыше 200 кв. км.

Спасти Арктику от сажи

Об экологических проблемах Арктики говорил на форуме и Саули Ниинистё, президент Финляндии. Он даже пошутил, что после Салехарда в 2013 году и Архангельска в 2017 году – в этих городах были форумы – нынешнее проведение форума в Санкт-Петербурге означает то, что «этот форум продвигается ближе к Северу».

Основная озабоченность, связанная с Арктикой, – это, безусловно, изменение климата, Арктика – это одна из наиболее уязвимых систем на нашей планете, считает финский президент.

Как отметил Ниинистё, то, что тает лед в Арктике, ускоряет изменение климата на глобальном уровне, и люди должны разорвать этот порочный круг. «Мы слишком долго ждали и ничего не делали. Хорошо то, что нам известно, что надо сделать», — сказал он.

По его словам, первое, что необходимо сделать, чтобы замедлить негативное влияние на Арктику, это сократить новые выбросы СО2 в атмосферу. И Парижское соглашение по климату – «прекрасная основа для этого».

«Недавняя информация от наших российских организаторов говорит о том, что они планируют ратифицировать Парижское соглашение, и это можно только приветствовать», — сказал Ниинистё. Второе, что надо делать – «убрать из атмосферы старые выбросы СО2».

И еще надо бороться с сажей. Она непосредственно сказывается на судьбе арктического льда. «Сажа, попадая на лед, сразу же ускоряет таяние льда», — заключил президент.

Путин хотя и отметил необходимость защиты арктической экосистемы, тем не менее призвал обеспечить «баланс между экономическим развитием и сбережением арктической природы». То есть, позвал бизнес в Арктику. И пообещал первопроходцам преференции.

Дать дорогу ледоколам

По словам Путина, власти намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Она должна объединить нацпроекты и госпрограммы, инвестпланы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. Уже сейчас Арктика активно осваивается. Например, вступил в строй комплекс сжиженного природного газа на Ямале. Путин уточнил, что «на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в РФ».

Президент поручил кабмину ускорить разработку закона о системе преференций для инвесторов в Арктике, чтобы принять его в осеннюю сессию Госдумы.

Для наращивания капиталовложений в арктическом регионе будут использоваться все инструменты поддержки инвестиций, в том числе те, что уже успешно апробированы в дальневосточных регионах России. «Говорю, прежде всего, о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по НДПИ и заявительном порядке возмещения НДС, об упрощенном порядке предоставления земельных участков и неизменности условий реализации инвестиционных проектов», — пояснил президент.

Путин также призвал сделать плату за ледокольное сопровождение судов по Севморпути выгодной грузоотправителям.

«Привлекательным как по качеству услуг, так и по цене. В частности, конкурентной и обоснованной должна быть плата за ледокольное сопровождение судов», — сказал Путин.

Говоря о развитии Арктики и энергетической сфере Путин затронул тему западных санкций. По словам российского лидера, санкции отчасти мешают, но, с другой стороны, подталкивают Россию к тому, чтобы активно развивать собственные технологии. «Не будем забывать, что Россия — это огромная страна с возможностями гидроэнергетики, мы развиваем и будем развивать атомную энергетику», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что Россия планирует увеличить генерацию в атомной энергетике с 16% до 25%.

«Наши соседи — Финляндия — собираются строить, и так далее. Так что здесь мы ничего не проспали», — заключил Путин.

Путин даже немного поспорил с Саули Ниинистё по поводу санкций против России. Лидер Финляндии заявил, что Россия сама виновата в санкциях. «Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», — добавил он. Путин, в свою очередь, напомнил Ниинистё, что форум посвящен проблемам Арктики.

«Но, тем не менее, я вот что хотел бы по этому поводу сказать. Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не принятых своевременно мер, <...> чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню», — цитирует российского президента РИА «Новости».

Президент России демонстрирует коллегам, что санкции имели ограниченный эффект, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Действительно, Россия сумела поставить рекорд по добыче нефти, атомная энергетика развивается, реализуются в том числе зарубежные контракты. Финляндия и Венгрия — члены ЕС, были «за» санкции против России, однако обе страны реализуют с Росатомом проекты строительства АЭС. Причем в финском проекте используются в том числе и средства ФНБ», — говорит Юшков.

Эксперт считает, что западные санкции подтолкнули страну к созданию новых технологий, другое дело, что успехов не так много. «В России разработали катализаторы для топлива евро-5, но до создания, например, собственных турбин большой мощности, технологий производства крупнотоннажного СПГ или подводных комплексов добычи газа еще далеко, здесь работа еще только на ранней стадии», — говорит Юшков.

В 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете.