Это вам за Boeing: США накажут Европу пошлинами

США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.

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Новые пошлины могут быть установлены в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

«Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно сообщала, что субсидии Европейского союза на Airbus оказывают негативное воздействие на США. Сегодня Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс по определению продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит свои субсидии», — отмечается торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Экспорт в США будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.

«Наша конечная цель — достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского торгового представительства.

Ежегодный ущерб США от субсидирования Евросоюзом компании Airbus составляет $11 млрд, указано в заявлении.

Эта сумма является предметов разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом, сказано в документе.

Офис торгового представителя США также опубликовал предварительный список товаров. Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда, включая самолеты Airbus, и комплектующие к ним, а также продукты питания: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино и другое.

Окончательный список подлежащих обложению пошлинами товаров будет определен после рассмотрения его в арбитраже ВТО.

В середине 2018 года ВТО признала субсидирование деятельности Airbus странами Еврсоюза ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing. К тому же, ЕС проигнорировал требования ВТО и не прекратил поддержку производства компанией самолетов Airbus.

В связи с этим решением организации США получили право на введение компенсирующих пошлин на товары европейских производителей. В Airbus не согласились с решением ВТО, указав на монопольное положение Boeing на рынке магистральных пассажирских самолетов.

«Судебное разбирательство длится 14 лет, пришло время действовать», — заявил Лайтхайзер.

Заявление США о возможных новых пошлинах прозвучало на фоне отказа ряда авиакомпаний по всему миру от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 и перехода на самолеты главного конкурента — Airbus.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев. 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Как показал анализ «черных ящиков», крушение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, имело «явное сходство» с катастрофой лайнера той же модели в Индонезии.

После катастрофы многие страны закрыли свою территорию для пролета самолетов Boeing 737 MAX 8, а авиакомпании приостановили эксплуатацию этой модели.

При этом, как стало известно, индонезийская авиакомпания Lion Air откажется от самолетов Boeing 747-400 и заменит их на самолеты Airbus 330-900NEO. Кенийский авиаперевозчик Kenya Airways также сообщал, что может отказаться от планов по закупке самолетов Boeing 737 MAX в пользу воздушных судов Airbus.

Согласно данным Airbus, на конец февраля объем заказов узкофюзеляжных самолетов составлял почти 6 000 единиц, причем свыше 5,8 тысячи из них приходилось на аналог Boeing 737 MAX — A320neo. Компания уже объявила о намерении нарастить производство самолетов этого типа до 60 в месяц к середине текущего года, а к 2021 году — до 63 в месяц.

Однако, как пишет Financial Times, европейскому производителю не удастся обойти американского. Airbus уже использует свои мощности по максимуму, и этого едва хватает, чтобы справиться с имеющимися заказами.