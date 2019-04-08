Жизнь в долг: Лукашенко пошел по миру

Банк развития Белоруссии проведет с 10 апреля встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению гособлигаций, сообщил РИА «Новости» источник в банковских кругах. По его словам, road show пройдет в Европе и США. В зависимости от рыночных условий, банк может разместить пятилетние бонды в долларах, а также рассмотреть возможность выпуска трехлетних облигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.

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Организаторами выступят Citi и Raiffeisen.

Банк развития Белоруссии — государственный институт национального развития республики, создан в соответствии с указом президента в июне 2011 года. Учредителями банка выступили Совет министров и Национальный банк РБ.

Объем размещения госбумаг на внешних рынках президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал своим указом №458

«О привлечении внешних государственных займов», подписанным в конце прошлого года. Займы планируется проводить в 2018-2020 годах на внешних рынках гособлигаций на сумму, эквивалентную $2 млрд,

сообщила ранее пресс-служба белорусского лидера.

В сентябре 2018 года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщал, что Белоруссия планирует привлечь суммарно до $2 млрд за счет размещения гособлигаций на рынках РФ, КНР и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет.

При этом министр отмечал, что в будущем году Белоруссия не планирует размещать евробонды.

Белоруссия в последние годы не раз заявляла о своем намерении разместить еврооблигации в связи с тем, что в 2015 году наступил срок погашения первых размещенных республикой пятилетних евробондов в сумме $1 млрд. Однако в 2015 году Белоруссия не рискнула выйти на рынок еврооблигаций, так как в это время против нее действовали санкции.

Санкции были приостановлены осенью 2015 года только после президентских выборов. При этом Белоруссия рассчитывала на подписание кредитного соглашения с МВФ еще до размещения облигаций — в целях улучшения своего финансового имиджа и возможного снижения ставки при размещении. Но достичь соглашения не получилось.

В итоге 2016-2017 годах Белоруссия гасила облигации за счет привлечения российского правительственного кредита и размещения валютных облигаций на внутреннем рынке. В 2018 году Белоруссия также наращивала внешние долги.

Внешний госдолг растет, внутренний сокращается

По данным Министерства финансов Белоруссии, государственный долг страны на 1 января 2019 года составил 45,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2018 года на 3,2 млрд рублей, или на 7,6%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2019 года составил $16,9 млрд, увеличившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1%.

За 2018 год привлечены внешние государственные займы на сумму $2353,8 млн. При этом $879,1 млн – от правительства и банков Российской Федерации.

Среди кредиторов Белоруссии – правительство КНР ($600 млн), а также китайские банки ($509 млн). Еще $200 млн – от Евразийского фонда стабилизации и развития, $148 млн – от МБРР, $17,5 млн – это средства ЕБРР и СИБ (Северный инвестиционный банк).

Погашение внешнего государственного долга в 2018 году составило $1997,3 млн. Основным кредитором Белоруссии в 2018 году, как, впрочем, и ранее, являлась Россия. Второе место также традиционно в последние годы занял Китай, чистое привлечение в 2018 году составило порядка $135 млн. На третьем месте — ЕБРР.

Внутренний государственный долг Белоруссии за 2018 год, напротив, сократился. По состоянию на 1 января 2019 года, он составил 8,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,1%.

За 2018 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $529,5 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $864,9 млн и 123,4 млн рублей. Как видим, минфин за 2018 год сократил внутренний валютный долг на сумму примерно $335,4 млн, направив оставшиеся от привлечения средства по внешнему долгу на погашение внутреннего валютного.

В апреле стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн. Средства пойдут на погашение части предыдущих российских кредитов. Еще $200 млн из оговоренных ранее $2 млрд Минск получит от Евразийского фонда стабилизации и развития. Как и предполагалось, эти средства также пойдут на рефинансирование предыдущих кредитов.

Просто так она больше не дает

Ранее Минск несколько раз просил кредит в размере $1 млрд, затем $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией. Об этом сообщал министр финансов РБ Ермолович.

Минск согласовал с Москвой этот кредит еще в ноябре прошлого года. Так казалось. И, по крайней мере, об этом заявляли белорусские чиновники. Но битва за очередной транш, как видим, продолжилась и в этом году.

Москва с каждым разом все неохотнее дает Лукашенко взаймы.

Белорусские власти признавали, что даже кредиты на рефинансирование Москва перестала выдавать просто так. В прошлом году, например, Москва замораживала сроки предоставления очередного транша и выдвигала два условия. Для получения транша в $200 млн властям Белоруссии необходимо было оперативно принять распоряжение президента о передаче в коммунальную собственность не менее 20 госпредприятий республиканского подчинения, а также внести изменения в закон «О несостоятельности или банкротстве».

Но этим финансовая зависимость Белоруссии от России не исчерпывается. В сентябре Лукашенко попросил об отсрочке платежей и снижении ставки по кредиту на строительство АЭС.

Реализация этой кредитной программы тоже идет с трудом. Глава Белоруссии ссылался на то, что Россия нарушает сроки строительства и отложила запуск первого реактора на год. Госкорпорация «Росатом» тем не менее подтверждала планы запуска атомной электростанции в 2019 году.

Напомним, на возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в $10 млрд. Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года.

Других серьезных доноров, кроме России, у Белоруссии практически нет. Хотя Минск и пытается найти кредиторов в Китае и ряде других стран. А программа Белоруссии с МВФ давно свернута.

По этой причине Лукашенко в диалоге с Кремлем активно эксплуатирует тему интеграции с Россией. В формате Союзного государства России и Белоруссии. Главный принцип Союза, по мнению Лукашенко, — равные условия.

На встрече в Сочи в феврале с Владимиром Путиным Лукашенко заявлял, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы народы двух стран. Россияне, похоже, не готовы оплачивать глубокую интеграцию, и российский Минфин улавливает эти настроения.