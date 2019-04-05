Наука и «цифра»: как выжать эффект для экономики

Между наукой и бизнесом в России с 90-х годов пролегает громадная пропасть взаимного непонимания. И родилась она не вчера — еще в царские времена российские умельцы удивляли своими изобретениями, но бизнесу они казались не слишком перспективными. А впоследствии эти механизмы вновь изобретали в других странах и они становились обыденной реальностью, принося своим создателям миллионы, как это произошло, например, с паровозом Ползунова.

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Это продолжается и сейчас — российские ученые крайне редко бывают «заточены» на коммерциализацию своих изобретений, а те, кто «грешит» этим часто, даже теряет уважение коллег, предпочитающих чистую науку. Российские бизнесмены часто отвечают науке той же монетой и крайне неохотно инвестируют деньги в разработки, ведь они окупятся не скоро, тогда как горизонт планирования российского бизнесмена в наших условиях редко превышает два-три года.

Государство не раз пыталось подступиться к решению этой проблемы. Последний Прогноз научно-технологического развития России до 2030 года был принят в 2014 году и определил перспективные рынки, продуктовые группы и потенциальные области спроса на российские инновационные технологии и разработки. Только, как правило, государство (и научные учреждения в его лице) и рынки существуют отдельно друг от друга. И на высшем уровне понимают: скорость развития технологий теперь такова, что России надо запрыгивать в несущийся поезд. Преодолеть пропасть между наукой и рынком особенно важно сейчас, ведь нашу экономику страны ждет перестройка, связанная с цифровыми технологиями. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» правительство определило девять ключевых технологий, каждая из которых способна полностью поменять правила игры сразу в нескольких отраслях экономики – потому их и называли «сквозными». По каждой из них до лета должен быть написан пошаговый план их развития в нашей стране и мер их поддержки – дорожная карта. На этой неделе на конкурсах были определены операторы создания этих дорожных карт.

Результаты конкурсов оказались неожиданными: по пяти из девяти сквозных технологий дорожные карты будут писать научные либо образовательные учреждения. По квантовым технологиям оператором стал МИСиС; по распределенным реестрам (или, как ее еще называют – блокчейну) — Новосибирский институт программных систем (НИПС, входит в концерн «Автоматика» «Ростеха»); по новым производственным технологиям – питерский политех, по виртуальной и дополненной реальности — дальневосточный университет, а по робототехнике — университет «Иннополис» из Татарстана. Остальные четыре технологии неравномерно распределили между собой две крупных госкомпании: дорожную карту по самому, пожалуй, важному из направлений, искусственному интеллекту будет писать Сбербанк, а по беспроводной связи, промышленному интернету и большим данным – «дочка» «Ростеха».

И вот тут как раз и станет важным преодоление взаимного непонимания и достижение баланса между наукой и бизнесом.

Наверное, каждый из нас в детстве пытался делать из страниц школьной тетради бумажные самолетики. Их летные качества отличались от модели к модели, но один закон оставался неизменным – чем больше усилий ты прикладывал к тому, чтобы оба крыла были одинакового размера, тем дальше летел смоделированный тобой самолет. Уродцы, у которых одно крыло было заметно больше другого были обречены кружить на месте, постоянно возвращаясь к своему создателю, который сердился за это на них, но сделать с ними ничего уже не мог.

Есть опасность, что так может случиться и с дорожными картами по развитию сквозных цифровых технологий. Научные институты напишут прекрасным академическим, языком как государству потратить деньги на исследования, но затруднятся объяснить, как эти деньги смогут сторицей вернуться в экономику страны. А бизнесмены из Сбербанка и «Ростеха» могут расписать, на какие конкретные проекты и сколько денег нужно потратить, чтобы они вернулись в казну с прибылью. Но объяснят ли, как эти проекты продвинут развитие самих технологий?

Пример решения этой задачи (весьма, кстати, простой) уже показал Новосибирский институт программных систем, выигравший конкурс и ставший оператором создания дорожной карты по блокчейну. НИПС — лидирующий научный институт в России в части развития технологий распределенного реестра. Нельзя сказать, что компетенции НИПС сугубо научные, так институт разработал платформу PREMIS для создания систем управления на основе распределенных реестров, которые помогут организациям автоматизировать работу с имущественным комплексом, интеллектуальной собственностью, нормативно-справочной информацией, финансами, корпоративными данными.

Тем не менее в России есть команды, бизнес-опыт которых в блокчейне больше. Так, международная компания Waves, созданная российскими инженерами, построила самую быструю в мире открытую блокчейн-сеть. Кроме того, команда Waves запустила проект Vostok по созданию закрытой блокчейн-платформы для крупных корпораций и государственных органов. В рамках этого проекта она сотрудничает с крупнейшими компаниями страны, такими как Сбербанк, ВЭБ, «Трансмашхолдинг» и тот же «Ростех». То есть знают запросы «крупняка» к технологии. Компания также участвовала в конкурсе и заняла в нем второе место после НИПС.

Логично, что сразу после подведения итогов конкурса НИПС и Waves объявили, что будут вести подготовку дорожной карты по блокчейну вместе. «Поскольку в разработке дорожной карты необходимо учитывать не только научные достижения, но и тенденции мирового рынка и запросы бизнеса, выделение субтехнологий и их составных частей, потребностей отраслей и компаний-лидеров, НИПС будет вести подготовку дорожной карты по блокчейну вместе с компанией Waves, разработчиком одноименной блокчейн-платформы», — объясняет это решение представитель «Ростеха».

Waves планирует использовать накопленный опыт в рамках работы над дорожной картой. «Мы рады возможности работать с компанией из контура «Ростеха» над созданием дорожной карты в области технологий распределенного реестра и предложить свою экспертизу в этом вопросе, особенно с учетом накопленных знаний в том числе в рамках работы над проектом Vostok, направленным на создание инфраструктурных решений для крупных промышленных предприятий и государственных институтов», — говорят в компании

Этот опыт может быть использован и другими операторами создания дорожных карт. Например, в квантовых технологиях второе место после МИСиСа занял концерн «Автоматика», который также может быть привлечен к работе над дорожной картой, а в робототехнике Иннополису вполне мог бы помочь Сбербанк, также пришедший вторым по итогам конкурса. И наоборот, в работе над дорожной картой по искусственному интеллекту победившему в конкурсе Сбербанку вполне мог бы помочь занявший второе место Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, а Национальному центру информатизации может пригодиться помощь того же НИПСа, уступившего ему в конкурсе на написание дорожной карты по промышленному интернету.

Такое сотрудничество может оказаться крайне ценным в деле преодоления разрыва между научными институтами и бизнесом, поможет их объединению в единую экосистему. А результаты мы увидим уже очень скоро — дорожные карты должны быть готовы к концу мая.