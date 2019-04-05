Россияне паникуют: какие купюры не принимают банкоматы

В Сбербанке отрицают масштабный сбой в работе банкоматов.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет.

Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России. Сбербанк совместно с поставщиками устройств постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надёжности и качества работы», — рассказали «Газете.Ru» в банке.

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Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, писала ранее газета «Ведомости». При этом клиенты заметили сложности с внесением наличных еще в воскресенье, 31 марта. Пользователи не могли пополнить через банкоматы свои счета 5-тысячными купюрами.

Наличие проблем подтверждали в колл-центре Сбербанка, отмечая, что в некоторых банкоматах действует ограничение на прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей.

Российские банки уже не первый раз приостанавливают прием пятитысячных банкнот.

В частности, похожая ситуация наблюдалась в сентябре 2018 года.

Тогда ряд банкоматов в РФ также перестали принимать пятитысячные рублевые купюры. Это было связано с информацией о массовом вбросе фальшивых банкнот указанным номиналом. На многих банкоматах было установлено старое устройство для проверки купюр, которое, по всей видимости, мошенники сумели обойти.

Аналогичный случай из-за вброса 5-тысячных купюр произошел и в 2013 году. Тогда крупнейшие банки перестали принимать банкноты таким номиналов в своих банкоматах в Московском регионе.

Между тем, как отмечают банкиры, вбросы фальшивых денег в банкоматы случаются редко. Так, ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук сообщал, что в России один из самых низких среди европейских стран уровень подделок в обращении.

По статистике Банка России,

в прошлом году количество фальшивых купюр сократилось на 15%, всего было выявлено 38 504 подделки.

Чаще всего преступники подделывают банкноты крупных номиналов. Так, среди обнаруженных в 2018 году фальшивок 27 763 были как раз пятитысячные купюры.

Поддельных купюр номиналом в тысячу рублей было обнаружено на порядок меньше: всего 9 310 за весь год. Регулятор отмечает, что это почти в два раза меньше, чем в 2017 году.

Новые банкноты 200 и 2000 рублей, поступившие в обращение только в 2017 году, подделывают значительно реже, отмечали в ЦБ. Так, в прошлом году поддельных купюр номиналом в 2 тысячи рублей было обнаружено 384 штуки, а номиналом 200 рублей - 19 штук.

Все эти банкноты оказались низкого качества и изготовлены на цветных принтерах, поясняли в ЦБ.

Из иностранных банкнот самой большой популярностью у мошенников пользуются долларовые купюры. В частности, в 2018 году на территории России фальшивых долларов было выявлено 2,3 тыс. штук, евро --182 штуки и китайских юаней — 42 штуки.

При этом наибольшая концентрация фальшивок была отмечена в Центральном федеральном округе, где было выявлено около 22 тыс. поддельных банкнот. В Северо-Западном ФО выявили около 5,5 тыс. фальшивых купюр, в Южном ФО — 3,8 тыс. подделок.

Меньше всего фальшивок было выявлено на Дальнем Востоке. В прошлом году там оказалось всего 556 штук поддельных банкнот.

Как правило, введение ограничений на прием купюр определенного номинала в банкоматах случаются локально и временно. Они связаны обычно с вбросами фальшивых купюр мошенниками, —

поясняет Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка».

«Также иногда введения таких ограничений объясняют тестированием систем или плановым программным обновлением», — говорит банкир.

Впрочем, обычно в таких случаях не наблюдается отсутствие купюр какого-либо номинала, банкомат просто не работает, добавляет он. Между тем, как поясняют юристы, объяснить пропуск платежей по кредиту тем, что банкомат не принимал купюры соответствующего номинала, не удастся.

«Обеспечить наличие денежных средств на счете, с которого списываются платежи по кредиту, к моменту очередного платежа по графику — обязанность заемщика, и у него на это есть достаточно времени. Внести средства можно заблаговременно множеством способов: через кассу банка, банкомат, платежный терминал, перевести с другого счета. Соответственно, отсутствие технической возможности внести деньги через банкомат не является уважительной причиной, чтобы не начислять пени и штрафы за просрочку платежа», — говорит Галина Гамбург, руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс».