Заслужила только долги: почему Европа не пускает Украину

Несмотря на напряженные отношения, товарооборот России и Украины все последние годы остается стабильным. С 2016-го по 2018-й год он остался на уровне 2,2% от всей российской торговли с зарубежными странами.

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«Рост стоимостных объемов экспорта на Украину составил 19,9%, что превышает увеличение российского экспорта в любую из стран-членов ЕАЭС (от 3,7% для Казахстана до 17,2% для Белоруссии)», — говорится в выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара.

Падение товарооборота между Россией и Украиной началось в 2014 году после присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины.

Так, если в 2013 году товарооборот двух стран составлял 4,7%, то в 2014 году он упал до 3,5%. В 2015 году он снизился до 2,8%, после чего стабилизировался на уровне 2,2%.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за январь 2019 года товарооборот с Украиной составил $854,3 млн. Из него на экспорт пришлось $495 млн, на импорт - $359,3 млн. Общая доля в обороте за январь — 1,8%.

В прошлом году Россия ввела запрет на ввоз из Украины ряда промышленных и сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия. Соответствующее постановление, принятое 29 декабря, было обнародовано на сайте правительства РФ.

«Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку», — говорилось в документе.

Основной объем товаров, в отношении которых Москва ввела санкции, относился к категории промышленных. Также в список включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

Как сообщали в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), потери от запрета экспорта украинских товаров в Россию будут незначительными.

«По оценкам НБУ, общие чистые потери экспорта товаров от новых санкций России, учитывая значительную импортную составляющую в экспорте машиностроения, будут незначительными, а влияние санкций на ВВП — близким к нулю», — рассказали в пресс-службе.

В НБУ добавили, что экспорт продовольственных товаров может быть переориентирован на другие рынки, но наиболее чувствительными для Украины остаются ограничения на поставки продукции машиностроения, сообщало агентство «Интерфакс-Украина».

Впрочем, эксперты сомневаются, что Украине удастся быстро переориентироваться.

Если говорить о евроинтеграции, то постепенно товарооборот Украины должен разворачиваться в сторону Евросоюза, однако несмотря на слова чиновников, до реального сближения украинского и европейского рынка еще очень далеко, комментирует аналитик «Алор» Алексей Антонов.

Евроинтеграция осложняется жесткими квотами на торговлю и высоким уровнем сертификации для допуска на эти рынки, говорит эксперт.

Так, по данным нацстатистики Незалежной,

у Украины сложилось отрицательное сальдо торгового баланса с большинством стран ЕС.

Например, с Германией по итогам девяти месяцев 2018 года этот показатель составил минус $3 млрд, с Францией — минус $684 млн, с Великобританией — минус $219 млн, Австрией — минус $28 млн.

Так как торговое сальдо Украины отрицательное, то ЕС и международным организациям выгодно давать Украине кредиты: сейчас ставки по ним составляют уже около 10%. Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов, пояснял ранее «Газете.Ru» руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин.

При этом, по словам аналитика «Алор» Алексея Антонова,

ситуация в экономике страны говорит о структурных проблемах во всех ее сферах.

«В первую очередь экономическая ситуация сказывается на снижении доходов населения, регулярном росте стоимости жилищно-коммунальных услуг, снижении социальной ответственности государства, бесконтрольном росте коррупции на уровне министерств и ведомств. Разрыв официальных отношений с Россией привел к серьезным проблемам в оборонно-промышленном комплексе страны, по сути, у Украины осталось лишь несколько направлений в экономическом секторе, которые могут поддерживать наполняемость бюджета, одно из которых отрасль АПК, но и оно зависит от сезонных факторов», — говорит эксперт.

Рост экономики Украины происходит не за счет увеличения объема инвестиций в страну или повышения производительности труда, а благодаря высоким мировым ценам на металл, руду, зерно и за счет торговли импортными товарами на внутреннем рынке, говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт Плюс».

Учитывая высокий уровень долговой нагрузки страны перед кредиторами перед МВФ и другими стран, перспективы у экономики страны совсем не радужные, констатирует Антонов. При этом программы кандидатов в президенты не дают конкретного рецепта решения основных проблем, резюмирует эксперт.