Жертвы войны барьеров: Трамп обрушил мировую торговлю

По прогнозам ВТО, показатель роста мировой торговли опустится до минимума за три года — 2,6% против 3% годом ранее. Всемирная торговая организация существенно снизила свой нынешний прогноз по сравнению с сентябрьским. Тогда ВТО ожидала увидеть этот показатель на уровне 3,7%. При этом организация ожидает восстановления роста мировой торговли до 3% в 2020 году.

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Прогноз снижен на фоне усиления торговой напряженности и возросшей экономической неопределенности, говорится в докладе ВТО.

«Учитывая сохраняющуюся высокую напряженность в торговле, не следует удивляться такому прогнозу. Торговля не может в полной мере играть роль драйвера экономического роста при таком высоком уровне неопределенности», — приводятся в докладе слова главы ВТО Роберто Азеведо (цитата по «Прайму»).

Фактический рост торговли в 2018 году также показал неутешительный результат, увеличившись всего на 3% против прогнозируемых 3,9%.

Резкий спад произошел в четвертом квартале, когда рост мировой торговли снизился на 0,3%. В сентябре, то есть в конце третьего квартала США объявили о введении очередных пошлин против Китая.

Все указывает на продолжающееся замедление в этом году. Авиаперевозки грузов в январе сократились на 3%, а в декабре индекс неопределенности экономической политики достиг пика. В конце года работа правительства США была приостановлена, неопределенными оставались китайско-американские отношения.

Среди основных негативных факторов, влияющих на замедление роста мировой торговли, эксперты выделяют введение новых пошлин в США и Китае, замедление темпов роста мировой экономики, волатильность финансовых рынков и ужесточение денежно-кредитных условий в развитых странах.

Мировая экономика в 2019 году замедлится до 2,6% с 2,9% в прошлом году, прогнозирует организация.

Кроме того, на мировую торговлю оказывает влияние трансформация китайской экономики. Рост ВВП Поднебесной связан все меньше с производством и больше с потреблением и развитием сектора услуг, отмечают в ВТО.

При этом аналитики пока не берутся оценить эффект Brexit. Его последствия будут зависеть от итогового соглашения между Великобританией и Евросоюзом. Однако можно предположить, что инвестиции в Великобританию снизятся, что повлечет падение производительности.

«В последнее время ряд связанных с торговлей индикаторов стали ухудшаться. И это происходит в момент, когда мировая экономика наконец перешла к устойчивому росту после финансового кризиса и когда любая неопределенность в связи с нарастающими ограничениями в торговле может поставить экономическое восстановление под угрозу», — отмечала ВТО в сентябре.

Большинство прогнозов специалистов сейчас указывают на замедление экономического роста в США. Так, МВФ ожидает рост ВВП США на уровне 2,5% в 2019 году и всего 1,8% в 2020 году.

Торговая война между США и Китаем сопровождалась повышением ввозных пошлин сначала с американской, а затем и с китайской стороны. Президент США Дональд Трамп в конце февраля 2019 года анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки. Сроки Трамп не обозначил.

«Предполагая, что обе стороны будут продвигаться дальше (в переговорах), мы будем планировать саммит президента Си и меня в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хороший уикенд для США и Китая!» — написал американский президент в твиттере.

Трамп отметил, что принял решение не повышать пошлины на китайские товары с 1 марта, указав на прогресс в переговорах с Китаем.

В конце августа прошлого года вступили в действие американские пошлины на китайские товары на сумму $16 млрд с тарифной ставкой 25%. При этом Китай ответил США аналогичными мерами.

В сентябре 2018 года США введены новые торговые пошлины. Тарифная ставка составила 10% на китайские товары стоимостью $200 млрд. Китай в ответ обложил пошлинами в размере от 5 до 10% товары из США на сумму $60 млрд.

Эскалация тарифных барьеров сделала невозможным ведение бизнеса для многих китайских компаний в США и наоборот. Высокие тарифы увеличили затраты для поставщиков, производителей, розничных продавцов и потребителей, и этот процесс продолжается до сих пор.

Международный валютный фонд прогнозировал, что в 2019 и 2020 годах мировая экономика будет расти примерно на 3,5%.

«С тех пор динамика еще больше снизилась, как вы увидите на следующей неделе из наших обновленных прогнозов», — цитирует ТАСС директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, два года назад «75% мировой экономики испытывало подъем».

Но в этом году в МВФ ожидают, что «70% мировой экономики переживет замедление роста».

Однако в МВФ пока не прогнозируют рецессию и считают, что во второй половине 2019 года и в 2020 году рост экономики ускорится.

Несмотря на довольно позитивный прогноз, по словам Лагард, мировая экономика находится в «непростой ситуации», а сам рост имеет неустойчивый характер.