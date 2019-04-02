Сварщики и гинекологи: кто зарабатывает больше всех

ВНИИ труда Минтруда РФ провел мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в России.

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Лидеры рейтинга — инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Они могут заработать от 100 тыс. рублей в месяц. На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Зарплата — от 95 тыс. рублей.

Третье место разделили специалист по облачным приложениям, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки — от 90 тыс. рублей.

Специалист по потребительскому кредитованию может рассчитывать на зарплату от 85 тыс. рублей.

Эксперты ВНИИ труда подчеркнули, что работодатели готовы достойно оплачивать труд таких специалистов еще и потому, что спрос на них превышает предложение. При этом специалисты по интеграции облачных приложений пока не числятся в общероссийском классификаторе занятий. Тем не менее потребность в такой специальности имеется.

«Это новые профессии, которые появились сравнительно недавно, с развитием цифровизации и роботизации. Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами», — рассказали изданию RT в ВНИИ.

Гинекологи и айтишники — самые востребованные

Ранее компания HeadHunter составила свой список вакансий с самой большой заработной платой.

Возглавила список вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатель предлагает потенциальному сотруднику оклад в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

На втором и третьем месте также расположились московские вакансии — IT-директор (от 500 тыс. руб. на руки) и менеджер по продажам нефтепродуктов (до 500 тыс. руб. на руки).

Также в списке из 20 самых высокооплачиваемых вакансий есть предложения о работе во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Брянске, Бердске, Ростове-на-Дону и Симферополе.

Другой портал SuperJob.ru составил список вакансий, которые будут востребованы больше всего в 2019 году. Так, по данным рекрутеров, будет расти необходимость в специалистах в области IT-технологий.

Также высоким будет спрос на аналитиков данных — их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.

Менее высокий конкурс на специальность «разработчик приложений для iOS и Android». На фоне высокого темпа развития мобильных приложений спрос на таких специалистов продолжит расти. Средняя зарплата по Москве — 130-140 тысяч рублей, в ряде случаев их доход может достигать 300 тыс. в месяц. При этом конкуренция здесь пока два человека на место.

Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: средний заработок по Москве 140-150 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.

Впрочем, далеко не у всех профессий столь радужные перспективы. Ранее рекрутинговый портал Rabota.ru обнародовал исследование, согласно которому каждый четвертый работодатель в России может сократить штат сотрудников в 2019 году. При этом вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания».

Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

В марте министерство труда и социальной защиты России выявило список профессий, перспективных с точки зрения быстрого трудоустройства. Так, посредством службы занятости быстрее всего найти себе работу могут специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

На втором месте идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. А также специалисты в области электротехники и электроники, работники, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Следом за ними идут работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности. А вот дольше всех, по данным министерства труда и соцзащиты, работу ищут неквалифицированные работники.