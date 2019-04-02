Плата за воздух: россиянам придумали новые налоги

Минфин РФ предлагает заменить курортный сбор, введенный в экспериментальном порядке в ряде регионов, гостиничным сбором. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь фактически идет о новом налоге — на туристов. Хотя Минфин упорно называет его сбором, поскольку президент Владимир Путин рекомендовал, а правительство обязалось не вводить новые налоги.

Тем не менее в июле 2017 года был принят закон о курортном сборе, который в 2018-2022 годах взимается в порядке эксперимента с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях. Решение по Крыму тоже имеется, но пока отложено.

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Согласно инициативе Минфина, с 2023 года вместо курортного сбора может быть введен гостиничный налог.

Плательщиками нового налога признаются организации и физические лица, которые осуществляют «деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения».

Гостеприимство бесплатным не бывает

Граждане отдыхающие заплатят за приведение в порядок местной индустрии гостеприимства.

«Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ставку налога, согласно замыслу Минфина, будут определять местные органы законодательной власти.

Ставка налога не может превышать 100 рублей в день за одного человека, проживающего в гостинице, предлагает Минфин.

Если умножить 100 рублей на количество дней, отведенного для отпуска, то семья из трех человек заплатит не такие уж символические суммы.

При этом ранее аппетиты Минфина и местных органов власти были скромнее. На стадии введения нового налога глава парламентского комитета республики Крым по туризму Алексей Черняк предлагал установить курортный сбор в пределах 35–50 рублей в день.

А если вводить сторублевый сбор, крымским курортам будет трудно конкурировать с турецкими или египетскими, отмечал депутат. Взимание такой суммы возможно только в виде разового сбора, считает парламентарий.

В Алтайском крае власти заявляли, что намерены взимать с туристов не более 30 рублей в сутки.

В Крыму высказывались идеи о введении курортного сбора при въезде в Крым, однако правительство региона в итоге решило, что это создаст пробки на дорогах.

Налог на воздух станет налогом на скамейки

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном порядке в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование местной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля — в Краснодарском крае.

Кубань, кстати, является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году край посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток составил 16,2 млн человек.

В Крыму действие эксперимента еще только начнется — с 1 мая этого года. Оператор — Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

Объем собранных средств в пилотных регионах — Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях — в 2018 году составил порядка 330 млн рублей.

Об этом на «правительственном часе» в Совете Федерации ранее сообщал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Чиновник также пояснял, как расходуются собранные средства. «Эти деньги остаются в муниципалитетах и идут на строительство парков, дорожек, скамеек. Когда я ездил с проверками, мы договорились с местными органами власти, чтобы были таблички, чтобы люди знали, что это построено на средства курортного сбора», — пояснял он.

Впрочем, не везде туристы добровольно платили экспериментальную подать. А некоторые отельеры скрывали отчетность. По этой причине парламентарии Краснодарского края приняли изменения в краевое законодательство, согласно которым операторов курортных сборов в регионе будут штрафовать за нарушения отчетности. Об этом в феврале сообщал глава законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Размер штрафа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей составит от 5 до 10 тыс. рублей.

«Наша курортная отрасль сейчас находится на подъеме. После запуска Крымского моста Кубань и Крым превращаются в один крупный курортно-туристский мегакластер. Поэтому мы не можем рисковать и допускать какие-либо ошибки с процедурой взимания курортного сбора», — цитировал ТАСС спикера краевого парламента.

Он отметил, что эта мера наказания не жестокая, но в бюджете отдельного оператора достаточно весомая, «чтобы заставить его ответственно и аккуратно вести дела».

По данным Минкавказа, отказов уплачивать курортный сбор было всего 3%.

Курортный сбор существовал в СССР. Квартиросдатчики имели «Книжки временной регистрации отдыхающих» и платили по ним курортный сбор, предварительно собрав его с туристов. Или же те, кто сдавал квартиры, не регистрировали своих гостей.

Сами отдыхающие называли курортный сбор «налогом на воздух». Теперь в народе он, видимо, будет называться налогом на скамейки и парковые дорожки.

При этом курортные сборы введены во многих европейских странах.

Всего Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новаций — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Пока они считаются неналоговыми платежами, но теперь их переносят в Налоговый кодекс.