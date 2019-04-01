Запретный плод: Минск попался на санкционных яблоках

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной «санкционной» продукции, которая поступала в эту страну из других государств и которая предназначалась для дальнейших поставок в Россию. Об отказе от запрещенного реэкспорта сообщил в понедельник 1 апреля российский регулятор рынка — Россельхознадзор.

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По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, о соответствующем решении было сообщено в ходе телефонных переговоров руководства Россельхознадзора с заместителем директора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александром Павловичем.

«Белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для растамаживания на территории Белоруссии и дальнейшего реэкспорта в Россию. Указанная мера коснется исключительно той продукции, которая вошла в список ответных экономических мер РФ», - сказала Мелано.

Сертификация будет приостановлена временно — «до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран». По мнению белорусской стороны, эти действия позволят пресечь поступление «санкционной» продукции, поставляемой из Белоруссии в Россию.

Впрочем, импортные поставки растительной продукции, предназначенной для употребления на территории Белоруссии, продолжатся, отметила представитель российского ведомства. Для исключения нелегальных поставок товаров в Россию Белоруссия уже начала рассылать запросы в третьи страны с просьбой уточнить информацию об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию.

Яблочки уже все сгнили

В Россельхозе прозрачно намекнули, на чем поймали белорусских бизнесменов, занимающихся незаконным реэкспортом, и их покровителей во властных структурах.

«В ходе переговоров Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на то, что до сих пор продолжается поступление в Россию белорусских яблок, выращенных в минувшем году, тогда как в прошлом году такие поставки были прекращены еще в середине февраля», - сообщила пресс-служба российского ведомства.

Речь, скорее всего, идет о запрете сертификации «турецких яблок». Соответствующее решение было принято из-за высоких рисков ввоза на российскую территорию транзитом через Белоруссию санкционной продукции под видом произведённой в Турции.

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», - заявляли в Россельхознадзоре.

Тогда же Россельхознадзор обратил внимание официального Минска на то, что неоднократно требовал проводить проверки происхождения продукции третьих стран, растаможенной в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Россию.

Впрочем, кроме яблок Белоруссия реэкспортирует в Россию десятки видов другой плодо-овощной продукции. Аналогичная проблемная ситуация возникла, например, с поставками белорусской пекинской капусты. Она не может хранится слишком долго, но до сих пор поставляется в Россию.

Напомним, 27 марта руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт встречался в Москве с белорусскими дипломатами, таможенниками, членами Еврзазийской экономической комиссии и коллегами из белорусской госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Данкверт пожаловался на то, что в последние годы «постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию» плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

От Минска до Буркина-Фасо

Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусской госинспекции о необходимости подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на продукцию, растамаживаемую в Белоруссии и реэкспортируемую в Россию. Но полноценного отклика не получал.

При этом Россельхознадзору пришлось самому устанавливать подлинность тех фитосанитарных сертификатов, которые выдавала Белоруссия на экспортируемые товары.

По результатам этой работы Россельхознадзор был вынужден ограничить поставки через соседнюю республику растительной продукции из 33 стран Азии и Африки. В том числе из Индии, Иордании, Конго, Малави, Мозамбика, Камеруна, Сьерра-Леоне, Сомали, Нигерии, Афганистана, Буркина-Фасо, Бенина, Гвинея-Бисау, Мали, Уганда, Кот-Д'Ивуар, Д.Р. Конго, Пакистана, Бурунди, Сан-Марино, ЦАР, Судана, Непала, Мадагаскара, Джибути, Замбии и других.

В итоге Россельхозндзор разрешил только прямой ввоз продукции из этих стран «через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза».

И эта мера оказалась эффективной — сразу после введения прямого ввоза продукция, якобы произведенная в указанных странах, перестала поступать на территорию России. То есть, фактически Белоруссия поставляла в Россию продукцию не из этих стран, а из тех, которые попали под российское эмбарго, в первую очередь, из Европы, США, Канады, Турции, Украины.

Но белорусский уполномоченный орган расследований по фактам нарушения реэкспорта не проводил, отметил Данкверт. Не создана даже необходимая информационная система, которая обеспечивала бы «прослеживаемость перемещения продукции по единой территории ЕАЭС».

В марте Данкверт предупредил, что Россельхознадзор оставляет за собой право полностью запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии.

При этом власти Белоруссии не раз давали понять, что не поддерживают ответное российское эмбарго на ввоз продукции из того же Евросоюза. Более того, белорусские официальные лица публично критиковали Россельхознадзор за предвзятое отношение к белорусскому бизнесу.

Россельхознадзор за четыре года действия ограничений на ввоз продовольственной продукции из ряда стран в Россию, с 6 августа 2014 года, выявил более 27 тыс. тонн незаконно ввезенной на территорию страны продукции.

Кроме того, специалистами Россельхознадзора уничтожено 24,9 тыс. санкционной растительной продукции. «Большая часть — это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения», — отметили в ведомстве.

Указ президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вступил в силу 6 августа 2014 года. Документом был введен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в государствах, которые ввели или присоединились к санкциям в отношении России.