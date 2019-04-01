«Мы нужны этой стране»: S7 осталась без «мамы»

«Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель — личная трагедия», — так глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на гибель Наталии Филевой - одной из самых ярких российских предпринимательниц, совладелицы S7 Airlines.

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Самолет Epic-LT, на борту которого находилась Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот, разбился при заходе на посадку в германском аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне 31 марта.

«Успешный предприниматель, харизматичный лидер и яркая женщина – такой она останется в нашей памяти и истории авиации»,

– подчеркнули в «Домодедово» - именно в этом аэропорту базируется парк самолетов S7.

Сегодня это 96 воздушных судов, включая новые Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Когда супруги Филевы пришли в авиационный бизнес, авиакомпания, часть акций которой они приобрели как инвесторы, насчитывала несколько старых Ту-154 и Ил-86.

Начать с нуля

Сама Филева окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-радиомеханик», позднее еще и Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «организация управления производством», работала в новосибирском Гарантбанке. Как рассказал Forbes источник, знакомый с семьей, «они с Владом начинали буквально с нуля — у них вообще ничего не было».

Благодаря опыту работы Наталии Филевой в сфере финансов супруги смогли открыть в Новосибирске филиал инвесткомпании «Еврофинансы», учредителем которой был друг Владислава Алексей Грибков. В 1997 году супруги Филевы приобрели часть акций авиакомпании «Сибирь» - небольшого перевозчика, находившегося в предбанкротном состоянии. Постепенно они смогли довести свою долю до контрольного пакета, а в 2001 году «Сибирь» поглотила авиакомпанию «Внуковские авиалинии» (ВАЛ). Таким образом, авиаперевозчик из Сибири смог выйти на московский рынок.

«Сибирь» делала упор на внутренние перелеты и уже к 2002 году выбилась в лидеры по этому показателю. Ряд авиакатастроф с участием самолетов перевозчика, включая теракты и сбитый во время учений украинскими ПВО в 2001 году Ту-154, нанесли компании не только финансовый, но и серьезный репутационный ущерб. Тогда в 2006-м году компания затеяла масштабный ребрендинг - самолеты получили новую салатовую ливрею, а название трансформировалось в S7. Говорят, именно Филева была инициатором и вдохновителем этого процесса.

Пережила компания и кризис 2008-2009 гг., когда только благодаря кредитам от Альфа-банка S7 удалось избежать объединения с «Аэрофлотом». Сегодня группа S7 остается вторым после «Аэрофлота» авиаперевозчиком страны. В группу входит около 15 авиакомпаний, среди которых «Сибирь» и «Глобус».

Терки с мужчинами

Все это время Наталия Филева играла одну из ведущих ролей в бизнесе, но публично предпочитала оставаться в тени мужа. Она редко общалась с прессой и не стремилась давать интервью, не часто выступала на форумах и открытых мероприятиях, однако каждый ее выход в публичную плоскость был ярким и запоминающимся.

Так, на инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году Филева отметилась на сессии «Женское лидерство — энергия будущего», предложив не приглашать чиновников на такие форумы.

«Они не делают бизнес, они не реальные люди. Вы говорите про борьбу с коррупцией, а я задаюсь вопросом — откуда у них деньги на костюмы и ботинки. У каждого костюм не меньше $1000 стоит», - заявила она.

При этом, говоря о женском предпринимательстве в стране, Филева подчеркнула: «У нас нет терок с мужчинами. Мы нужны этой стране. Знаете, гомосексуализм — высшая степень мужских терок, они по-другому друг с другом уже не могут».

По данным Forbes на 2018 год, состояние Филевой оценивается более чем в $600 млн, она занимает четвертую строчку рейтинга самых богатых женщин России.

По итогам 2017 года выручка группы S7 составила 118 млрд руб., чистая прибыль — 4,4 млрд. В первом квартале 2018 года перевозчик получил 160,2 млн руб. чистой прибыли и 24,4 млрд выручки.

Космос под вопросом

В 2016 году группа S7 приобрела долю в кипрской Charlie Airlines (бренд Cyprus Airways). В том же году компания анонсировала сделку по покупке плавучего космодрома «Морской старт». В одной из нечастых бесед с журналистами Филева призналась, что у ее мужа депрессия от успехов Илона Маска. Космос стал одним из новых направлений для Филевых.

«С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space. В наших планах было создание для «Морского старта» «морской» версии ракеты «Союз-5».

В конце декабря 2018 года компания заявила, что S7 Group будет переименована в S7 AirSpace Corporation.

И это не все. При участии Филевой компания собиралась наладить производство собственных бизнес-джетов Epic Victory в Ступино. Объем инвестиций в этот проект составлял 13 млрд руб. По грустной иронии судьбы, именно на таком самолете разбилась сама Наталия Филева.

Потеря председателя совета директоров и главного стратега может больно аукнуться компании, уверена аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

«Основу бизнеса Группы S7 сегодня составляет авиационный бизнес, и у меня нет сомнений, что менеджмент компаний группы в состоянии в среднесрочной перспективе сохранять ключевые показатели предприятий на высоком уровне », - говорит исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Сложнее с новыми сегментами, с новыми проектами, которые Наталия Филева благодаря своему энтузиазму ставила на ноги, добавляет эксперт. «Сегменты, в которых ещё не сформировалась устойчивая бизнес-модель, могут «не взлететь»,

- добавляет Пантелеев.

Например, может быть отложено рассмотрение новой стратегии космического подразделения группы S7, соглашается Соснова.

Однако никто не может сейчас даже примерно сказать о позиции собственников: как наследники Филевой видят развитие бизнеса без нее и на каких направлениях намерены сосредоточить усилия сейчас, наверное, не знают даже они сами.