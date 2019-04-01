Санкции нависают над Россией: устоит ли рубль

Российская валюта испугалась новых санкций. Новости о том, что в США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК.

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Этот пакет должен стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.

Рубль падал практически всю прошлую неделю, ускорив снижение под занавес пятничной сессии на сообщениях о подготовке новых антироссийских санкций, комментирует Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

В итоге в пятницу курс доллара подскочил на 0,7%, достигнув уровня 65,68 руб. и финишировав на отметке 65,52 руб. Курс евро вырос на 0,8%, отметив 2-недельный максимум на 73,76 руб.

«Реакция рубля на такие новости была закономерной: игроки традиционно спешат избавиться от российских активов в целом, как только поднимается тема о введении новых ограничительных мер в отношении Москвы со стороны Запада. Больше всего инвесторов испугала фраза о том, что новые санкции могут затронуть банковский сектор страны. Неудивительно, что на фоне этих спекуляций доллар устремился вверх. В этих условиях не помогла и дорожающая нефть», - констатирует Геннадий Николаев.

В понедельник 1 апреля курс доллара продолжает падать.

По данным официальных торгов ЦБ, курс доллара на 2 апреля составил 64,73 рубля. Курс евро - 73,5 рубля.

В ходе торгов в понедельник, 1 апреля, курс евро подымался выше 74 рублей за доллар. Максимум, на котором торговался курс доллара, составлял 65,85 рублей за американскую валюту.

Впрочем, позднее валютные пары ушли в красную зону.

По данным на 17.00 мск курс доллара составлял 65,53 рублей (-0,09). Курс евро - 73,64 рубля (+-0,01).

По словам заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина, новости о том, что США могут ввести дополнительный раунд санкций против России, «нависали» над рублем ещё с начала осени 2018 года, однако с тех пор периодически появлялись и исчезали факторы поддержки для российской валюты, основными из которых остаются цена на нефть, статистические данные по экономике Америки и др.

По данным на 17.00 июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос до $68,6 за баррель&

После того как в феврале США объявили о новом пакете жестких антироссийских мер, рубль достаточно быстро оправился, говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». Волна роста была вызвана большим притоком спекулятивных средств со стороны иностранных игроков, менявших валюту на рубли для покупки облигаций федерального займа. Российские ОФЗ дают очень привлекательную доходность по сравнению с мировыми аналогами. В результате рубль по итогам первого квартала показал лучшую динамику среди ключевых мировых валют.

Как отмечал Банк России в феврале, чистая покупка ОФЗ иностранцами в прошлом месяце составила 70 млрд рублей, их доля на рынке рублевого госдолга увеличилась с 25% до 25,9%, и при этом они в среднем выкупали около 45% предложения на аукционах Минфина.

«Рубль в паре с долларом вернулся в коридор 65 - 70 рублей, и будет тяготеть к его верхней границе, то есть к 70-ти», - говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По его словам, для этого есть целый ряд причин. Прежде всего, заканчивается налоговый период, и рубль теряет поддержку компаний, аккумулировавших средства на счетах для выплаты налогов. Также относительно низкий курс доллара наверняка был поводом для регуляторов в лице Минфина и ЦБ купить валюту в резервы, и они тоже ждут ее подорожания как минимум до 70 рублей в течение лета.

Кроме того, из-за приближающегося сезона отпусков граждане тоже будут предъявлять повышенный спрос на валюту, говорит аналитик.

Санкции — это следующий фактор, и он уже заложен в текущие цены, и способен выстрелить, если в пакете санкций, в итоге одобренном Сенатом США, появится что-то новое: например, отключение российских банков от SWIFT, или если действительно будет введен запрет на владение российским госдолгом, отмечает Шустов.

«Рубль — валюта развивающейся страны, испытывающая девальвацию раз в 6-10 лет. С момента последней девальвации прошло уже 4,5 года. ВВП в России растет крайне медленно, в прошлом году не без помощи манипулирования статистикой удалось добиться 1,8% роста. Поэтому ждать укрепления отечественной валюты не приходится, временные укрепления стоит использовать для покупки валюты в бивалютную корзину, ровно так же, как это делает государство», - отмечает Шустов.

В этой ситуации достижение отметки 70 и даже 75 рублей за доллар в условиях санкций и отсутствия реформ в экономике - это больше вопрос времени, считает Шустов.