Признание Порошенко: доходы выросли в 100 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз по сравнению с 2017-м годом. Они составили свыше 1,55 миллиарда гривен ($57 млн), тогда как в 2017-м году - 16,3 миллионов гривен (около $600 тысяч по нынешнему курсу). Об этом сообщается в электронной декларации украинского лидера на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Срок заполнения электронной декларации о доходах за 2018 год в Едином реестре деклараций истек первого апреля. Декларация Порошенко была опубликована в понедельник 1 апреля около 2:30 (совпадает с мск), хотя на документе стоит время 23:49.

В 2018 году основную часть дохода 1,1 миллиарда гривен (более $40,4 миллиона) Порошенко получил в качестве дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария). Компания управляет долей президента в корпорации Roshen, одном из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем ее производства составляет 450 тысяч тонн в год.

Выплаченные тогда действующему украинскому президенту дивиденды были первыми с 2014 года.

При этом, как отмечали в начале года в пресс-службе Администрации президента, полученные дивиденды Петр Порошенко направит на благотворительность.

«Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Петр Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности и идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой Поместной Православной Церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, - в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления денег. Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность», - отмечалось в комментарии, данном администрацией президента.

Также Порошенко в прошлом году получил доходы от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» (400 миллионов гривен), прибыль от облигаций (28,8 миллиона гривен), проценты от Международного инвестиционного банка (20,9 миллиона гривен), доход от продажи недвижимости (777 тысяч гривен) и перевод от жены Марины Порошенко (391 тысячу гривен).

Зарплата Петра Порошенко на посту президента за год не менялась и осталась в размере 336 тысяч гривен.

В воскресенье, 31 марта, прошли выборы президента Украины. На Украине состоится второй тур президентских выборов, уже официально заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. По итогам обработки 70% бюллетеней ясно, что ни один из кандидатов не наберет необходимых для победы в первом туре 50% голосов.

На данный момент ЦИК Украины обработал 62,74% протоколов. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,4% голосов избирателей. Вторую строчку занимает Порошенко с 16,34%. За ним с небольшим отставанием следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 13,09%.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

В конце января этого года, подавая документы в ЦИК на регистрацию на выборы, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год. В ней он, в частности, задекларировал владение несколькими квартирами, элитными авто и миллионы сбережений. В частности, у Зеленского четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании.

Всего за 2017 год Зеленский получил почти 7 миллионов гривен дохода (менее $300 000).

Из них основная часть доходов - это занятие предпринимательской деятельностью - 4,34 миллиона гривен, или около $156 000.

В банках Зеленский держит 434 тыс. долларов (в основном в Приватбанке в Латвии), 132 евро и 1,2 млн гривен.

В наличных сбережениях у шоумена 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен.

Впрочем, в конце марта журналисты нашли у Зеленского незадекларированную виллу в Италии.

«Согласно документам, полученным Слiдство.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми… Этот городок облюбовали российские богачи — здесь отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина. Упоминания о вилле в декларации Зеленского нет», — говорилось в материале.

15-комнатное здание расположено в 600 метрах от моря — восемь минут пешком до пляжа. По документа, фирма заплатила за него €3,8 млн (277,7 млн руб.).