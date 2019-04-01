Провал Трампа: Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу в прошлом году по объему практически вдвое превысили импорт американского СПГ.

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Согласно ежегодному докладу Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL), обнародованному 1 апреля,

чистый импорт СПГ из России в ЕС в 2018 году составил 4,4 млн тонн, поставки СПГ из США в Европу - 2,7 млн тонн.

Благодаря запуску новых очередей проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк», Россия вплотную приблизилась к американским показателям по экспорту СПГ: так, в 2018 году, согласно данным GIIGNL, весь экспорт СПГ из США составил 20,7 млн т, российские поставки достигли 18,4 млн тонн.

Кроме ямальского СПГ, российские сжиженный газ идет с проекта «Сахалин-2». Поставки с предприятия осуществляются на рынки азиатско-тихоокеанского региона.

Европейский газовый рынок - одна из ключевых площадок, на которой разворачивается геополитическое противостояние между Москвой и Вашингтоном.

Россия много лет остается одним из ключевых поставщиков газа в страны ЕС, США развивают производство собственного СПГ и его экспорт. Неоднократно власти Соединенных Штатов заявляли, что видят перспективы для поставок своего газа в ЕС и недовольны тем, что их партнер по НАТО впадает во все большую зависимость от энергоспоставок из РФ.



С учетом планов ЕС отказаться от атомной и угольной генерации в пользу более чистых для экологии источников энергии потребности в газе со стороны европейских стран будут расти. А если принимать во внимание, что собственная добыча газа в Европе неуклонно снижается, то очевидно, что страны ЕС будут все больше впадать в зависимость от импорта энергоресурсов. Неудивительно, что число желающих побороться за этот «пирог» все время растет и амбиции сторон тоже.

Так,

в прошлом году чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% - до 48,9 млн тонн. На 1 млн тонн вырос объем поставок в Бельгию, на 1,3 млн тонн - в Нидерланды.

Лидером по объему закупок СПГ в Европе остается Испания - хотя она снизила закупки сжиженного газа в пользу трубного газа на 1,4 млн тонн. В 2018 году Испания импортировала 10,8 млн тонн СПГ, Турция - 8,3 млн тонн, Франция - 7,8 млн т, Италия - 6 млн т.

Значительную долю европейского рынка СПГ ямальскому газу удалось занять еще в ноябре прошлого года. По данным международного консалтингового агентства ICIS, тогда РФ стала второй после Катара страной по объему экспорта СПГ в ЕС, заняв 17% этого рынка. В феврале по этому показателю мы уже стали первыми, заняв 20% рынка. По данным информационной системы Refinitiv Eikon, за месяц с проекта «Ямал СПГ» в Евросоюз было отгружено 19 партий или 1,41 млн тонн СПГ.

По данным экспертов, рост поставок из РФ в Европу был вызван более низким по сравнению с ожиданиями спросом на СПГ в Азии. Этому способствовало и снижение возможностей по ценовому арбитражу с азиатским рынком.

Если сравнивать с американским СПГ, то ямальский выглядит сейчас более коммерчески привлекательным. Стоимость добычи газа на Ямале во много раз ниже.

Сверхдешевая добыча компенсирует несколько более высокую стоимость сжижения на российском проекте, отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Аналитики полагают, что при имеющихся планах развития в пятилетней перспективе российский СПГ вполне может достичь на европейском рынке паритета с катарским газом.

К 2025 году планируется реализация проекта «Арктик СПГ-2». «Это еще почти 20 млн тонн к существующим мощностям», — оценивал ранее в интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам,

Россия планирует занять до 20% мирового рынка СПГ.

«После ввода в прошлом году на полную мощность завода «Ямал СПГ» на севере ЯНАО производственные мощности уже равны более 27 млн тонн. Это порядка 9% мирового рынка, то есть буквально за последние несколько лет мы увеличили долю участия России на мировом рынке СПГ (с 4,5%). Наша задача — увеличить долю до 15-20%», — заявил министр.

Проект «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения реализуется на одноименном полуострове совместным предприятием российской «Новатэк», французского концерна Total, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и Фонда Шелкового пути. Первый танкер с ямальского завода вышел в конце 2017 года. Предполагается, что с запуском всех линий завода «Ямал СПГ» доля России на мировом рынке СПГ увеличится в 2,5 раза и достигнет около 10%, с запуском проекта «Арктик СПГ» этот показатель может удвоиться.