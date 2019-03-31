Назад пути нет: решена судьба «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

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По его словам, юридических препятствий для завершения строительства газопровода нет.

«Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности. И в общем и целом

нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство «Северного потока — 2» до конца девятнадцатого года»,

— сказал он.

27 марта энергетическое агентство Дании рекомендовало проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прохождения газопровода в территориальных водах королевства: в исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Отмечалось, что подготовка и согласование заявки на новый маршрут займут определенное время.

В «Нафтогазе Украины», главном противнике «Северного потока — 2», тогда заявили, что датская сторона отказалась выдавать разрешение на строительство в территориальных водах страны.

«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорилось в сообщении компании в твиттере.

В операторе проекта эту информацию опровергли, пояснив, что обе заявки на два разных маршрута пролегания труб «Северного потока --2» остаются в силе.

«Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. Это неправда», — сказал представитель Nord Stream 2.

Датское энергетическое агентство также не подтвердило информацию об отказе в сооружении газопровода в своих территориальных водах.

«Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали «нет» проекту Nord Stream 2», — сказал глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак заявил 29 марта, что попытки Дании затянуть согласование маршрута «Северного потока — 2» не отразятся на заявленных сроках запуска проекта.

Финляндия, Швеция и Германия уже выдали разрешения на строительство газопровода на своей территории. Дания остается единственной страной, которая этого пока не сделала. По мнению датских властей, российский проект может нанести урон датской государственности и увеличить энергетическую зависимость стран Европы от России.

В 2017 и 2018 годах Москва направляла Копенгагену запрос на строительство участка газопровода в территориальных водах страны, а также в исключительной экономической зоне.

В «Газпроме» отмечали, что могут использовать альтернативный маршрут, если Дания не выдаст разрешение.

При таком варианте труба не затрагивает территориальные воды королевства, согласование МИДа здесь не требуется, однако необходимо одобрение Энергетического агентства с точки зрения воздействия на экологию.

Альтернативный маршрут на 36 км длиннее предлагавшегося изначально.

Что касается другого препятствия — обсуждаемого сейчас Евросоюзом введения поправок к Газовой директиве, оно также не окажет негативного влияния на проект, говорил Новак.

«Эти поправки, конечно, более мягкие, чем тот вариант, который рассматривался изначально.

И этот вариант позволяет регулятору, на территорию которого приходит газопровод с морской части на сухопутную, самостоятельно принимать решение о регулировании и соответствии в пределах территориальных вод страны регулирования», — сказал Новак, отметив, что европейские компании заинтересованы в проекте.

В середине нынешнего месяца комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике принял на голосовании доработанную газовую директиву ЕС, касающуюся СП-2. При этом в ходе рассмотрения поправок в директиву Германия добилась их значительного смягчения.

Так, в итоговой версии документа говорится, что решение о предоставлении исключений из действующих норм будет принимать не Брюссель, а та страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию. То есть в случае с СП-2 — сама Германия. В Берлине проект полностью поддерживают.

Канцлер Ангела Меркель не единожды отмечала, что «СП-2» имеет исключительно коммерческий характер и не связан с транзитом российского газа через Украину.

Морской газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от Ленинградской области до балтийского побережья Германии.