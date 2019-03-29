Отмена рабства: как теперь будут начисляться зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор банка, через который должна поступать его зарплата. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Предлагается ввести штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц, от 1 до 5 тыс. руб. для предпринимателей без образования юридического лица, а также от 30 до 50 тыс. руб. для юридических лиц. Необходимые для этого поправки предлагается внести в ч.6 ст.5.27 КоАП.

Кроме того, предусматривается увеличение срока, в течение которого сотрудник должен сообщить работодателю об изменении зарплатного банка с пяти рабочих дней до 15 календарных дней. Авторы документа утверждают, что работодатели не всегда успевают обработать такие заявления до начисления зарплаты, которая в соответствии с ч.6 ст.136 Трудового кодекса выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

«Предлагаемые изменения позволят исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будут способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает право работника заменить кредитную организацию, которую выбрал работодатель для перевода заработной платы. Для этого ему необходимо за пять рабочих дней письменно сообщить работодателю об изменении реквизитов. При этом руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка.

Каких-либо штрафных санкций за препятствие работодателя на смену зарплатного банка сейчас нет.

Ранее в январе этого года в ходе парламентских слушаний зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин сообщил о нерешенной до конца проблеме «зарплатного рабства». Он отметил, что большинство работников по-прежнему де-факто привязаны к одному зарплатному банку, как правило, это банки с государственным участием.

В ЦБ тогда сообщили о готовности обсуждать с банками проблему «зарплатного рабства».

При этом глава регулятора говорила, что считает целесообразным ввести правило, согласно которому крупные предприятия должны иметь по два-три зарплатных банка на выбор работника для борьбы с «зарплатным рабством».

«Крупные предприятия должны иметь не один, а как минимум два-три банка для выбора клиентов. И можно предусмотреть, как это правило вводить - либо законодательно, либо рекомендательно, но расширить выбор для работников», - говорила она.

Звучали также предложения создать единый зарплатный реестр, что могло бы решить данную проблему. Но инициатива была встречена финансовым блоком со скепсисом.

В ЦБ заявили, что в предложении ряда банков создать единого зарплатного оператора ЦБ пока видит больше минусов, чем плюсов.

Среди плюсов - снятие формальных ограничений на выбор банка, поскольку работодатель исключается из цепочки выбора банка работником. Хотя компания сможет найти способ убедить работников получать зарплату в нужном банке, считает Набиуллина.

Среди минусов - возможное увеличение комиссий за обслуживание счетов граждан и ставок по кредитам. В рамках зарплатных проектов банки делают различные выгодные для пользователя карты предложения, включая пониженные ставки по кредитам. Кроме того, вырос бы риск выплаты зарплаты не вовремя.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что данную проблему необходимо решать на законодательном уровне.

«Хорошо было бы избавиться от зарплатного рабства. Формально это сейчас возможно, то есть человек может выбрать любой банк, где желает обслуживаться и желает, чтобы туда перечислялась его заработная плата. Но реально это оказывается не очень просто», — говорил он в интервью ТАСС.

По его словам, сотрудникам трудно избавиться от влияния руководителя, который принимает решение, с какими банками ему сотрудничать.

По данным Роструда, в 2018 году была зафиксирована 81 тыс. нарушений по оплате труда, из них 10% — это нарушения ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса (порядок, место и сроки выплаты заработной платы).

В правительстве пояснили, что предлагаемые изменения и ужесточение ответственности позволят сократить риски подобных нарушений и помогут развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений.