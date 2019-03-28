Овощной союз: что простил Путин киргизам

Госвизит президента России Владимира Путина в Киргизию, состоявшийся в четверг, 28 марта, снял несколько проблем, давно назревших в экономической сфере между странами.

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На брифинге после переговоров с главой КР Сооронбаем Жээнбековым Путин рассказал о подписанных между РФ и КР соглашениях и пояснил, какого эффекта ждать от них. Президент РФ напомнил, что Россия помогает экономике КР адаптироваться к условиям ЕАЭС. По линии Российско-казахстанского фонда развития уже профинансированы проекты на $300 млн.

Также выделено $200 млн на оснащение пограничных пунктов и совершенствование таможенной инфраструктуры.

«После завершения всех этих мероприятий — планируется, что к 2020 году, — киргизская продукция сможет проходить сертификацию на соответствие техрегламентам ЕАЭС непосредственно в самой республике», — сказал глава России.

Фоторепортаж: Путин, боорсоки, пес и конь __is_photorep_included12270896: 1

Речь идет о важнейшей для киргизского бизнеса статье доходов — экспорте овощей и фруктов. В Киргизии выращивают на продажу картофель, капусту, морковь, яблоки, цитрусовые, гранаты, хурму, черешню, виноград, орехи и пр.

Аналогичные виды плодоовощной продукции закупается киргизским бизнесом и в Китае. В КНР закупается по дешевке также одежда, обувь и предметы обихода. Не все из них соответствуют стандартам и техрегламентам Евразийского союза. Отличить экспортный киргизский товар от реэкспорта из Китая не просто, что представляет определенную проблему. Но Киргизия именно так и торговала десятилетиями, а членом ЕАЭС стала только в конце 2015 года. Одним из своих условий вступления в ЕАЭС Бишкек сразу же выдвинул защиту мелкооптовой торговли.

Проблема еще и в том, что Киргизия не имеет общей границы с Россией и вынуждена поставлять свою продукцию на российский рынок, считающийся приоритетным, через Казахстан.

Скоропортящаяся контрабанда из Китая

При этом казахстанцы не хотят пропускать киргизские овощи-фрукты или их китайские аналоги через свою границу. Это подрывает экономическую основу ЕАЭС, утверждает в Казахстане. Только из-за китайской контрабанды Евразийский союз теряет сотни миллиардов рублей, настаивали в Астане. Минсельсхоз Казахстана неоднократно указывал на отсутствие фитосанитарных сертификатов и маркировки товара, идущего из Киргизии.

Помимо этого, в плодах из Киргизии регулярно обнаруживают насекомых-вредителей: восточную плодожорку, золотистую картофельную нематоду и моль, повилику, азиатскую ягодную муху.

Из-за претензий к киргизской экспортной продукции на границе с Казахстаном нередко скапливаются сотни грузовых фур и легковых автомобилей, пробки растягиваются на несколько километров. Переход через границу подчас занимает несколько часов. Официальный Бишкек еще в 2017 году жаловался на заторы на границе во Всемирную торговую организацию и в Евразийскую экономическую комиссию. В жалобе шла речь о сотнях тонн сгнивающей из-за простоя продукции.

В итоге руководством Евразийского союза было принято решение о том, чтобы в Киргизии были построены дополнительно 19 лабораторий для проведения фитосанитарного контроля. Киргизская республика ранее заявляла, что не в состоянии построить проверочные лаборатории за счет бюджетных средств. Но теперь деньги нашлись. Финансовую помощь ранее обещал Казахстан — предполагалось, что Астана перечислит $100 млн Киргизии в рамках обязательств по присоединению последней к ЕАЭС.

Но Киргизия от казахских долларов отказалась. В итоге проблему пришлось решать Москве. Строительство приграничной инфраструктуры, как сообщил Путин, профинансировал Российско-киргизский фонд развития.

Мигрантам все прощаем

Вторая проблема, которая была решена к визиту Путина в Киргизию, — киргизские мигранты-нарушители. «Мы признательны вам за миграционную амнистию для граждан Кыргызстана, это большая поддержка», — сказал на встрече с Владимиром Путиным Сооронбай Жээнбеков.

Президент РФ в ходе брифинга в Бишкеке рассказал, что миграционная амнистия продлена до конца апреля. Он напомнил, что многие граждане КР попадали в «черный список» мигрантов по техническим причинам.

«По просьбе киргизской стороны продлеваем амнистию до конца апреля, что еще раз подчеркивает особый характер отношений между нашим странами», — сказал Путин.

В период миграционной амнистии граждане КР, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства, могут беспрепятственно выехать до 22 апреля 2019 года и въехать в Россию (в любое время) без привлечения к административной ответственности.

Всего лидерами двух стран подписано порядка 30 соглашений, в том числе по линии военно-технического сотрудничества.

Сумма соглашений, подписанных Киргизией и Россией, составила порядка $6 млрд.

Об этом сообщил министр экономики КР Олег Панкратов. Он уточнил, что в межправительственных соглашениях суммы не указаны. Но соответствующие расчеты имеются. «Мы все надеемся, что в совокупности сумма договоренностей в сфере экспорта продукции и взаимных инвестиций превысит $6 млрд. Это документы, которые были подписаны вчера, сегодня и еще будут подписаны», — сказал киргизский министр.

Новые лидеры — новые проблемы

Перспективы российско-киргизского сотрудничества не такие уж безоблачные. Киргизия доставляет немало хлопот и в качестве члена Евразийского союза.

Полтора года назад перед своим уходом с поста президента Киргизии Алмазбек Атамбаев сделал скандальные заявления в адрес партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Возлагать надежды на союз не стоит, говорил тогдашний киргизский лидер.

«Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз. Не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире», — заявлял ранее Атамбаев.

Кого именно он называет «великим», Атамбаев не уточнил. А на постсоветском пространстве, как известно, все лидеры — великие.

Новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вступив в должность, перезаключил договор о демаркации казахстанско-киргизской госграницы. Но эксперты указывают на существующее до сих пор проблемы транспортно-логистической инфраструктуры ЕАЭС.

Нередко страны союза несинхронно запускают инфраструктурные проекты, которые де-факто являются частью международных транспортных коридоров, что значительно снижает эффективность их работы, отмечает Михаил Демиденко, замдиректора Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Давно назрела, но не реализуется координация монетарных политик, необходимы более решительные шаги по формированию общего финансового рынка ЕАЭС.

Одна из проблем – приход новых элит в странах-членах ЕАЭС, отмечает Алексей Макаркин, замгендиректора Центра полититехнологий.

Но ключевая проблема — это все-таки отсутствие общих ценностей. «Евразийский союз держится либо на военном факторе, либо связан с экономическим состоянием России. Россию с ее идей евразийства любят, пока она в состоянии дать денег», — считает Макаркин.