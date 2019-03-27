«Дания остановила «Севпоток — 2»? Чему радуются на Украине

«Нафтогаз Украины» заявил, что Дания отказала компании Nord Stream 2 в прокладке маршрута газопровода «Северный поток — 2» через свои территориальные воды.

«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута Северного потока — 2», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Газпром отримав чергову вдмову в Дан щодо маршруту Пвнчного Потоку 2 — Нафтогаз Украни (@NaftogazUK) 27 марта 2019 г.

Компания Nord Stream 2 — оператор строительства газопровода опровергла эту информацию. Как заявил ТАСС представитель компании, Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта.

«Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. Это неправда. Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм»,

— сказал представитель Nord Stream 2, добавив, что компания внимательно изучит этот запрос и примет решение о дальнейших шагах.

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Датское энергетическое агентство также не подтвердило информацию об отказе в сооружении газопровода в своих территориальных водах.

«Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали «нет» проекту Nord Stream 2», — сказал ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

Дания — последняя страна из пяти государств, затронутых новым газопроводом. Она второй год согласовывает прокладку трубы через свои воды. Ранее проект одобрили Россия, Германия, Финляндия и Швеция.

Оператор проекта подал заявку на прокладку трубы через территориальные воды Дании еще в апреле 2017 года. Однако в прошлом году в Дании вступили в силу поправки к закону о континентальном шельфе, которые наделяют МИД королевства полномочиями давать энергетическому агентству страны рекомендации по рассмотрению инфраструктурных проектов, проходящих через территориальные воды страны. Это существенно усложнило процесс согласования и перевело его в политическую плоскость.

В августе 2018 года Nord Stream 2 подал заявку на альтернативный маршрут газопровода в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу, а не к югу от острова Борнхольм. В этом варианте труба не затрагивает территориальные воды королевства, согласование МИДа здесь не требуется, однако необходимо ободрение Энергетического агентства с точки зрения воздействия на экологию.

Альтернативный маршрут на 36 км длиннее предлагавшегося изначально. Исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV (одного из участников проекта — «Газета.Ru») Манфред Ляйтнер ранее сообщил, что маршрут газопровода в обход королевства был разработан без удорожания проекта. В «Газпроме» отмечали, что могут использовать альтернативный маршрут, если Дания не выдаст разрешение. Однако долгое время на согласовании оставались обе заявки.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года. В ожидании решений Копенгагена участники проекта — «Газпром», англо-голландская компания Shell, австрийская OMV, французская Engie, германские Uniper и Wintershall — уже приступили к его реализации. Прокладка труб началась в июле 2018, она ведется как со стороны России, так и Германии. Ранее сообщалось, что уже осуществлена прокладка более трети газопровода.

В январе финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции, заявил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершится в ноябре, второй — в декабре.

Проект реализуется, похоже, вопреки всему. Противников у «Северного потока — 2» едва ли не больше, чем союзников.

Это Украина и Польша, которые теряют из-за новой трубы свои транзитные позиции, страны Прибалтики, которые также косвенно затрагивает проект, а также США, которые заинтересованы в рынке ЕС для сбыта своего сжиженного природного газа, который пока для европейцев выглядит больше политическим проектом, чем экономически оправданной альтернативой.

На этой неделе палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу. В США для этого предлагают «выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в страна Центральной и Восточной Европы».

На днях генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, «Северный поток — 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны.