Хватит отдыхать: как заставят работать селянок

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд. Сейчас они имеют сокращенную 36-часовую неделю, а не 40-часовую, как все остальные. Ведомство рассматривает вопрос об отмене или сохранении нормы.

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По данным издания, инициатива включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года. Однако в Минтруде отказались пояснять, с чем связано рассмотрение таких мер.

В министерстве прошло как минимум два совещания по этому вопросу, сообщила «Известиям» зампред Профсоюза работников АПК Галина Юрова, присутствовавшая на встречах. «Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», — сказала она.

Хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности очень высока, поскольку во многих деревнях и селах женщины по-прежнему носят воду из колодца, топят печь и так далее.

«Детей часто возят в школу за несколько десятков километров на автобусах. На длинный день нужно приготовить ребенку поесть, вся эта нагрузка тоже лежит на женщинах», — отметила Юрова.

Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе».

По данным Росстата, в сельской местности проживают 37,6 млн человек. Более половины из них — 20,3 млн — женщины. Из них трудоустроены 63,3%. Таким образом, мера коснется около 12,9 млн работниц, отмечают «Известия».

С опаской к этой инициативе относятся не только профсоюзы. Увеличение рабочих часов может привести к росту безработицы на селе, сказал изданию проректор Академии труда Александр Сафонов.

«Если сотрудники трудятся больше, для выполнения того же объема работы понадобится меньше людей», — сказал он. Сокращенный рабочий день позволяет женщинам вести собственное хозяйство, выращивать продукты. Это позволяет прокормить семью, подчеркнул он.

По данным портала для поиска работы Trud.com, средняя заработная плата в России в сфере сельского хозяйства составила чуть больше 20 тысяч рублей. Женщины в селах заняты работой в школах, детских садах, почтовых отделениях, магазинах и так далее.

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию анонсировал появление программы «Земский учитель». Ее старт намечен на 2020 год. Главной целью является обеспечение школы сел и малых городов преподавателями. Если учитель переезжает по программе в село для обучения детей в местной школе, то он получит выплату в один миллион рублей из федерального бюджета. Аналогичная программа по привлечению в села и малые города медицинских специалистов «Земский доктор» уже действует.

Отмена сокращенного рабочего времени для женщин в сельской местности может негативно отразиться на реализации вышеуказанных программ и экономике России в целом, считает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Анастасия Буянова. Труд в сельском хозяйстве и так один из самых тяжелых — как из-за климатических условий, так и из-за сложного графика работ, добавила она.

Ранее стало известно, какие регионы в России имеют самую продолжительную рабочую неделю, а какие напротив самую короткую. Наиболее трудолюбивыми оказались севастопольцы, они работают 39 часов в неделю. Меньше всего работают на Алтае — 32,9 часов в неделю.

Министерство труда сообщило, что по состоянию на 13 марта численность официально зарегистрированных безработных жителей России увеличилась на 1,1% до 810,9 тысяч человек. Рост числа безработных граждан связан с «сезонным фактором», а также увеличением пособия по безработице.

В целом 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году.

Самый низкий уровень безработицы — 0,2% — зарегистрировали в Севастополе. Самый высокий показатель уровня безработицы на начало года зафиксирован в Ингушетии (8,7%).