Прилетел на день рождения — сел за ОПГ: что грозит экс-министру

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела. Бывший чиновник был доставлен под усиленной охраной в наручниках на допрос в здание Главного следственного управления СК в Техническом переулке.

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Следственный комитет обвиняет его в создании преступного сообщества, хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Как подчеркивают в СК,

Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По данным следствия, Абызов вывел 4 млрд рублей из компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии. Его соучастниками в СК называют Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева.

Обвиняемые в соучастии работали в разных организациях. Так, Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «ЕЭС», Николай Степанов был гендиректором и председателем совета директоров группы Ru-Com (управляла активами Абызова), Сергей Ильичев возглавлял РЭС, а Галина Фрайденберг была заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС.

Деньги были похищены путем обмана акционеров и выведены за рубеж, считают следователи.

«Совершая хищение в составе преступного сообщества денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащих организациям «СИБЭКО» и «РЭС» в особо крупном размере, Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество)», — отмечают в СК.

В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Абызова фактически заманили в Россию. «Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег. Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», — отметил собеседник агентства.

При этом возвращение Абызова совпало с днем рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Абызов был задержан 26 марта во «Внуково-3», куда он прибыл частным рейсом из Италии.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также в курсе задержания экс-министра, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Претензии правоохранителей к Абызову связаны не с работой в кабинете министров, а с его коммерческой деятельностью, сообщил Осипов.

«Если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — уточнил Осипов.

По мнению юристов, экс-министр по вопросам «Открытого правительства», скорее всего, будет подвержен уголовному разбирательству в рамках 159 и 210 статей УК РФ.

Если будет вменено обвинение по части 4-й 159 статьи УК — т.е обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц либо в особо крупном размере, которое наиболее часто встречается в подобной практике, то наказание в случае положительного решения суда может составить в максимальной трактовке до 10 лет лишения свободы, отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Если же дело перейдет в русло 210-й статьи УК, т. е будет выявлена организация преступного сообщества, то здесь максимальный срок наказания предусмотрен в размере до 20 лет лишения свободы,

добавляет он.

В 2012–2018 гг. Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства» в кабинете Дмитрия Медведева. Ранее он также был помощником Медведева, когда тот занимал пост президента РФ.

В годы работы в правительстве Абызов был одним из самых богатых чиновников по уровню ежегодного заработка. Так, в 2015-м он заработал 455,6 млн руб., в 2016-м — 520,9 млн руб. В 2017-м его доходы резко сократились до 181 млн руб.

В последней опубликованной на сайте кабмина декларации Абызова указано, что тот владеет квартирой площадью 135,4 кв м и на правах аренды — загородным домом в Италии площадью 335 кв м. Также за бывшим чиновником числилось два автомобиля марки «Мерседес-Бенц», четыре мотоцикла, воздушный транспортный вертолет, снегоход и два прицепа. На детей Абызова записаны ряд земельных участков, а также недвижимость в России, Италии и Великобритании.

В 2018 году Forbes включил Абызова в список 200 богатейших бизнесменов России: он занял 162-ю строчку с состоянием в $600 млн.

До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в энергокомпаниях. Он входил в правление РАО «ЕЭС России», руководил «Новосибирскэнерго», был главой «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.

После переизбрания Владимира Путина президентом России в 2018 году должность министра по вопросам «Открытого правительства» была упразднена, и Абызов в обновленный кабмин не вошел. В СМИ проходила информация, что он покинул Россию и большую часть времени проводил в Италии.

Впрочем, как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, хотя после своей отставки в мае 2018 года Абызов относительно много бывал за пределами России, и в его окружении, и в правительстве никто не считал, что тот покинул страну: так, по данным «Ъ», Михаил Абызов участвовал в нескольких совещаниях под руководством «цифрового» вице-премьера Максима Акимова, причем статус его в протоколах не указывался.

Юристы сомневаются, что Абызов будет отпущен под залог.

При подаче ходатайства о временном освобождении под залог будут учитываться обстоятельства личности обвиняемого, а также ряд факторов: продолжает ли он заниматься преступной деятельностью, пытался ли скрыться или уничтожать доказательства, отмечает партнер юридической компании BMS Алексей Гавришев.

Но с формулировками «поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны» представителям власти будет трудно быть благосклонными,

добавляет юрист.

Вряд ли положение Абызова, как бывшего представителя высшего аппарата власти, поспособствует снижению планки предъявляемых обвинений, отмечает Дмитрий Шевченко. Речь идет о серьезном финансовом хищении с помощью государственных механизмов, и как показывает практика, в последние годы правосудие чиновников не жалеет: ярким примером здесь может служить дело над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, добавляет юрист.

Между тем дело в отношении бывшего министра может разрастись. «Устанавливается вся цепочка хищений и вывода 4 млрд рублей.

В связи с этим в уголовном деле могут появиться другие фигуранты, будут устанавливаться иные эпизоды противоправной деятельности»,

— сказал ТАСС источник.

На прошлой неделе стало известно, что Альфа-банк и Redeliaco Holdings подали иск в Арбитражный суд Москвы против Михаила Абызова. Кредиторы просили взыскать солидарно с Абызова и двух других лиц, которые контролировали «Группу Е4», 33,6 млрд руб.

В 2006 году Абызов создал инжиниринговую компанию «Группа Е4», которая работала в электроэнергетике и занималась, в частности, строительством энергоблоков. В октябре 2016 года «Группу E4» признали банкротом, компания столкнулась с проблемами по обслуживанию кредитов и с 2014 года перестала по ним платить.

Сам Михаил Абызов «категорически» не признает вину по делу о мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката министра Александра Асниса.

Вопрос об аресте Михаила Абызова будет решаться в суде в среду, 27 марта.