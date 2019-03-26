Новая пенсионная реформа: к чему готовиться

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы.

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При этом он призвал поторопиться с ее внедрением в России.

«Нам нужно запускать этот механизм (ИПК), потому что это даст возможность увеличивать пенсии до 20% (в зависимости) от уровня заработной платы. А также создать дополнительный финансовый ресурс до 1,5% ВВП. Необходимо нам определятся, и мы подготовили соответствующий законопроект», — цитирует Силуанова агентство ТАСС.

Его нетерпение в этом вопросе можно понять. Так, в конце 2018 года первый вице-премьер признал, что законопроект об ИПК «подвис» из-за изменений в пенсионной сфере. В то же время он выражал надежду на то, что запуск системы с 2020 года все еще реалистичен.

С 2016 года Центральный банк и Минфин начали разрабатывать новую добровольную пенсионную систему. Концепция ИПК предполагает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды, отчисляя на это 6% от своей зарплаты — с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.

По словам экспертов, оценка Силуанова по росту пенсии на 20% является очень консервативной.

«Если взять аналогичные по размеру взносы в накопительную пенсию и ожидаемые выплаты при полном цикле инвестирования, то такая цифра выглядит очень консервативно. Полный цикл инвестирования – это не несколько лет и ряд реформ, а десятки лет с устойчивыми правилами и условиями, — говорит директор развития агентской сети УК Солид Менеджмент Сергей Звенигородский. —

6% взносов в НПФ и минимальный прирост на уровне инфляции должны дать от 20 до 35% прироста выплат совместно с трудовой пенсией.

Если взять номинальные показатели, то такой прирост будет достаточно ощутимым при любом развитии событий и росте инфляции».

По его словам, если взять реальное выражение трудовой пенсии, то ИПК компенсирует выпадение поступающих доходов пенсионера, но не сможет обеспечить его достойный отдых в ближайшие 17-20 лет. «После этого, если ничего не изменится, баланс придет в норму и реальный размер пенсий будет позволять людям спокойно жить на заслуженном отдыхе», — считает Звенигородский.

Судя по последним заявлениям Минфина, в вопросах согласования пенсионной реформы правительство продвинулось не сильно. В середине марта замминистра финансов Алексей Моисеев снова констатировал, что внесение законопроекта в Госдуму задерживается.

«Мы «зависли». Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему», — объяснял он новые проволочки.

«На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено. Но, может, это и к лучшему, мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений», — заключил он.

Во вторник, 26 марта, на коллегии Минфина Силуанов напомнил, что перед правительством поставлена задача по повышению объемов долгосрочных сбережений граждан.

«У нас такая задача поставлена на этот год, часть задачи уже была решена, мы продвинулись и создали соответствующий законопроект», — сказал он.

Пока же, по словам чиновников, систему ИПК, видимо, решили довести до совершенства.

«Эту идею мы должны «выпестовать», сделать ее идеальной, иметь заранее все ответы на вопросы населения, продумать все моменты с точки зрения конституционных прав граждан, с точки зрения экономических стимулов, налогообложения, интереса работодателей как участников полноценных этой системы», — объясняла директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина.

По ее мнению, повышению устойчивости рынка будет способствовать введение механизма санации НПФ. «Мы совместно с Центральным банком принимаем решение о том, что нам необходимо будет вводить и санацию НПФ по аналогии с тем регулированием, которое принято в отношении санации кредитных и страховых организаций», — говорила она.

Кроме того, остается нерешенным вопрос, куда будут вкладываться пенсионные деньги, привлеченные в рамках ИПК. Будут ли это инфраструктурные проекты, проекты развития экономики и проч.

«Система ИПК требует для действительно активного и полноценного участия в формировании трудовой пенсии человека пару десятилетий, раньше пенсионную систему наладить будет очень сложно и дорого.

На сегодня нет финансового механизма, который позволит людям выходить на достойную пенсию. Экономика страны этого не позволяет,

это не исправить никакими реформами в краткосрочной перспективе», — резюмирует Звенигородский