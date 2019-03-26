Бумага вместо самолетов? Что везет Россия на Ле-Бурже

Площадка авиакосмической выставки Ле-Бурже теряет привлекательность для России, заявил на этой неделе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

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Российская сторона, конечно, планирует участие во французском смотре этим летом, но военную технику туда не повезет.

«Конечно, там какое-то присутствие наше будет, но сказать, что мы ставим себе акцент на глобальном присутствии в Ле-Бурже – такого нет», – подчеркнул министр.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщало, что от РФ на смотре в Париже будет представлена только продукция гражданского и двойного назначения.

«В этом году Россия примет участие в салоне в Ле-Бурже, однако будут развернуты лишь несколько экспозиций, в том числе «Вертолетов России», ОАК и «Рособоронэкспорта», — сказал собеседник агентства, уточнив, что будут арендованы несколько шале для проведения переговоров с иностранными заказчиками.

Факт участия «Вертолетов России» на Ле-Бурже еще в декабре подтверждал глава холдинга Андрей Богинский. По его словам, на смотре будет представлена новейшая гражданская продукция.

В Ростехе отмечали, что

в этом году на авиасалоне Россия не будет показывать натурные образцы продукции «в связи с существующими ограничениями». Однако госкорпорация сможет выставлять модели, презентации и рекламную литературу.

Предыдущий французский смотр российские производители отработали в аналогичном формате: опасаясь проблем с таможней, натурных образцов они не привозили, ограничившись моделями летательных аппаратов и печатной продукцией. Так, например, на стенде ОАК стояли модели МС-21-300, Ил-114300, МТС, Бе-200, Бе-103.

«С точки зрения значимости для нас эта площадка перестала быть, к сожалению, актуальной», — констатировал Мантуров.

Нечто похожее говорил министр ранее и про британский авиасалон Фарнборо.

Французская и английская площадка принимают гостей раз в два года, чередуясь между собой: неделя авиации в парижском пригороде в этом году пройдет с 17 по 23 июня, смотр в британском графстве Хэмпшир был в июле прошлого года, следующий намечен на 2020 год.

С Фарнборо история у российских авиационщиков сложилась еще хуже: если в 2016 году в Великобританию не полетели представители «Роскосмоса» и «Рособоронэкспорта», то в 2018 году на авиасалоне не было уже и ОАК. «Ростех» не повез туда даже презентационные материалы.

На «полях» смотра отметились только «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — компания заключила с перуанской Peruvian Airlines предварительное соглашение о намерениях поставить 10 самолетов SSJ100 и еще 10 МС-21.

«На фоне давних внешнеполитических проблем во взаимоотношениях с Великобританией участие в салоне в Фарнборо для нашей стороны стало нецелесообразным. Британия неоднократно отказывала в выдаче виз членам делегаций, тем самым срывая переговоры. В такой ситуации лучше сделать ставку на широкое присутствие на других площадках,

прежде всего азиатских, ближневосточных и, конечно, на домашнем МАКС», — считает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Аналогичная ситуация теперь происходит и с Ле Бурже.

В прошлом году Денис Мантуров уже отмечал, что Россия делает акцент на авиасалонах в Азии и странах Латинской Америки, поскольку, по словам министра, салоны в Ле-Бурже и Фарнборо изжили себя. Производимая сегодня в стране техника поставляется именно на азиатские и латиноамериканские рынки, подчеркнул он.

Подтверждением слов министра может служить уровень представленности России на Международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA 2019 в Лангкави. На азиатскую площадку 36 предприятий из России привезли более 500 образцов продукции

«На долю стран АТР приходится пятая часть нашего портфеля заказов на продукцию военного назначения. Эта цифра достаточно стабильна на протяжении последних нескольких лет. Доля стран ЮВА несколько скромнее и составляет порядка 5%», — сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов на авиасалоне.

Именно малайзийская выставка стала местом презентации за рубежом нового российского истребителя пятого поколения Су-57. Его иностранный дебют ранее планировалось провести во Франции.